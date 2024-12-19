brainrot 圖標

brainrot 價格 (ROT)

USD

brainrot (ROT) 實時價格圖表

$0.00082352
$0.00082352$0.00082352
-12.10%(1D)

今天 brainrot (ROT) 的價格

今天 brainrot (ROT) 的實時價格爲 0.00082693 USD。目前其市值爲 $ 824.06K USD。ROT 兌換 USD 的價格爲實時更新。
brainrot 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 22.65K USD
- brainrot 當天價格變化爲 -11.77%
- 其循環供應量爲 999.37M USD

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brainrot (ROT) 價格表現 USD

今天內，brainrot 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000110319026185243
在過去30天內，brainrot 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0007154110
在過去60天內，brainrot 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0007010019
在過去90天內，brainrot 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0007365379113283062

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.000110319026185243-11.77%
30天$ -0.0007154110-86.51%
60天$ -0.0007010019-84.77%
90天$ -0.0007365379113283062-47.10%

brainrot (ROT) 價格分析

brainrot 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00080935
$ 0.00080935$ 0.00080935

$ 0.00094286
$ 0.00094286$ 0.00094286

$ 0.0121072
$ 0.0121072$ 0.0121072

+0.84%

-11.77%

-53.03%

brainrot (ROT) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 824.06K
$ 824.06K$ 824.06K

$ 22.65K
$ 22.65K$ 22.65K

999.37M
999.37M 999.37M

什麼是brainrot (ROT)

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brainrot (ROT) 資源

官網

大家還在問：關於 brainrot (ROT) 的其他問題

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ROT 兌換爲當地貨幣

1 ROT 兌換 AUD
A$0.001323088
1 ROT 兌換 GBP
0.0006532747
1 ROT 兌換 EUR
0.0007938528
1 ROT 兌換 USD
$0.00082693
1 ROT 兌換 MYR
RM0.003721185
1 ROT 兌換 TRY
0.0290004351
1 ROT 兌換 JPY
¥0.1297287784
1 ROT 兌換 RUB
0.0856947559
1 ROT 兌換 INR
0.0703882816
1 ROT 兌換 IDR
Rp13.5562273392
1 ROT 兌換 PHP
0.0488302165
1 ROT 兌換 EGP
￡E.0.0420990063
1 ROT 兌換 BRL
R$0.0052179283
1 ROT 兌換 CAD
C$0.0011825099
1 ROT 兌換 BDT
0.098818135
1 ROT 兌換 NGN
1.286041536
1 ROT 兌換 UAH
0.0347062521
1 ROT 兌換 VES
Bs0.0413465
1 ROT 兌換 PKR
Rs0.2300850032
1 ROT 兌換 KZT
0.4322611189
1 ROT 兌換 THB
฿0.028529085
1 ROT 兌換 TWD
NT$0.0269744566
1 ROT 兌換 CHF
Fr0.0007359677
1 ROT 兌換 HKD
HK$0.0064252461
1 ROT 兌換 MAD
.د.م0.0082527614