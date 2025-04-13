BORA 價格 (BORA)
今天 BORA (BORA) 的實時價格爲 0.079818 USD。目前其市值爲 $ 91.83M USD。BORA 兌換 USD 的價格爲實時更新。
BORA 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- BORA 當天價格變化爲 +1.71%
- 其循環供應量爲 1.15B USD
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今天內，BORA 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00134154。
在過去30天內，BORA 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0009177473。
在過去60天內，BORA 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0148717137。
在過去90天內，BORA 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0505147816378636。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00134154
|+1.71%
|30天
|$ -0.0009177473
|-1.14%
|60天
|$ -0.0148717137
|-18.63%
|90天
|$ -0.0505147816378636
|-38.75%
BORA 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.37%
+1.71%
-1.12%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
BORA is a decentralized entertainment platform focused to distribute digital contents and provide incentives to participants
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|1 BORA 兌換 VND
₫2,046.613338
|1 BORA 兌換 AUD
A$0.12691062
|1 BORA 兌換 GBP
￡0.06066168
|1 BORA 兌換 EUR
€0.07023984
|1 BORA 兌換 USD
$0.079818
|1 BORA 兌換 MYR
RM0.35279556
|1 BORA 兌換 TRY
₺3.02669856
|1 BORA 兌換 JPY
¥11.45468118
|1 BORA 兌換 RUB
₽6.63926124
|1 BORA 兌換 INR
₹6.86115528
|1 BORA 兌換 IDR
Rp1,330.29946788
|1 BORA 兌換 KRW
₩113.3774781
|1 BORA 兌換 PHP
₱4.56399324
|1 BORA 兌換 EGP
￡E.4.09306704
|1 BORA 兌換 BRL
R$0.46773348
|1 BORA 兌換 CAD
C$0.11014884
|1 BORA 兌換 BDT
৳9.6779325
|1 BORA 兌換 NGN
₦126.89625276
|1 BORA 兌換 UAH
₴3.29728158
|1 BORA 兌換 VES
Bs5.667078
|1 BORA 兌換 PKR
Rs22.33227822
|1 BORA 兌換 KZT
₸41.16373896
|1 BORA 兌換 THB
฿2.67150846
|1 BORA 兌換 TWD
NT$2.58370866
|1 BORA 兌換 AED
د.إ0.29293206
|1 BORA 兌換 CHF
Fr0.06465258
|1 BORA 兌換 HKD
HK$0.6185895
|1 BORA 兌換 MAD
.د.م0.74071104
|1 BORA 兌換 MXN
$1.6203054