BORA 圖標

BORA 價格 (BORA)

USD

BORA (BORA) 實時價格圖表

$0.079834
$0.079834$0.079834
+1.70%(1D)

今天 BORA (BORA) 的價格

今天 BORA (BORA) 的實時價格爲 0.079818 USD。目前其市值爲 $ 91.83M USD。BORA 兌換 USD 的價格爲實時更新。
BORA 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- BORA 當天價格變化爲 +1.71%
- 其循環供應量爲 1.15B USD

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BORA (BORA) 價格表現 USD

今天內，BORA 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00134154
在過去30天內，BORA 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0009177473
在過去60天內，BORA 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0148717137
在過去90天內，BORA 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0505147816378636

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.00134154+1.71%
30天$ -0.0009177473-1.14%
60天$ -0.0148717137-18.63%
90天$ -0.0505147816378636-38.75%

BORA (BORA) 價格分析

BORA 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.078472
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$ 0.082892
$ 0.082892$ 0.082892

$ 1.61
$ 1.61$ 1.61

+0.37%

+1.71%

-1.12%

BORA (BORA) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 91.83M
$ 91.83M$ 91.83M

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1.15B
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什麼是BORA (BORA)

BORA is a decentralized entertainment platform focused to distribute digital contents and provide incentives to participants

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

BORA (BORA) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 BORA (BORA) 的其他問題

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BORA 兌換爲當地貨幣

1 BORA 兌換 VND
2,046.613338
1 BORA 兌換 AUD
A$0.12691062
1 BORA 兌換 GBP
0.06066168
1 BORA 兌換 EUR
0.07023984
1 BORA 兌換 USD
$0.079818
1 BORA 兌換 MYR
RM0.35279556
1 BORA 兌換 TRY
3.02669856
1 BORA 兌換 JPY
¥11.45468118
1 BORA 兌換 RUB
6.63926124
1 BORA 兌換 INR
6.86115528
1 BORA 兌換 IDR
Rp1,330.29946788
1 BORA 兌換 KRW
113.3774781
1 BORA 兌換 PHP
4.56399324
1 BORA 兌換 EGP
￡E.4.09306704
1 BORA 兌換 BRL
R$0.46773348
1 BORA 兌換 CAD
C$0.11014884
1 BORA 兌換 BDT
9.6779325
1 BORA 兌換 NGN
126.89625276
1 BORA 兌換 UAH
3.29728158
1 BORA 兌換 VES
Bs5.667078
1 BORA 兌換 PKR
Rs22.33227822
1 BORA 兌換 KZT
41.16373896
1 BORA 兌換 THB
฿2.67150846
1 BORA 兌換 TWD
NT$2.58370866
1 BORA 兌換 AED
د.إ0.29293206
1 BORA 兌換 CHF
Fr0.06465258
1 BORA 兌換 HKD
HK$0.6185895
1 BORA 兌換 MAD
.د.م0.74071104
1 BORA 兌換 MXN
$1.6203054