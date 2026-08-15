BNBOFLEGENDS 今日價格

BNBOFLEGENDS (BOL) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 BOL 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 BOL。

BNBOFLEGENDS 目前市值在 $ 137,436 排名第 #-，流通供應量為 912.55M BOL。過去 24 小時內，BOL 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00108371，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，BOL 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 +3.69%。過去一天，總交易量達到 $ 2.58。

BNBOFLEGENDS（BOL）市場資訊

市值 $ 137.44K$ 137.44K $ 137.44K 成交量（24H） $ 2.58$ 2.58 $ 2.58 完全稀釋市值 $ 137.44K$ 137.44K $ 137.44K 流通量 912.55M 912.55M 912.55M 總供應量 912,545,878.4009236 912,545,878.4009236 912,545,878.4009236

BNBOFLEGENDS 的目前市值為 $ 137.44K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 2.58。BOL 的流通量為 912.55M，總供應量是 912545878.4009236，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 137.44K。