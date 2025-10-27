Bitcicoin（BITCI）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高價 24H最低價 $ 0$ 0 $ 0 24H最高價 $ 0$ 0 $ 0 歷史最高 $ 0.120568$ 0.120568 $ 0.120568 最低價 $ 0$ 0 $ 0 漲跌幅（1H） +0.86% 漲跌幅（1D） +4.78% 漲跌幅（7D） -0.95% 漲跌幅（7D） -0.95%

Bitcicoin（BITCI）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，BITCI 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。BITCI 的歷史最高價為 $ 0.120568，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，BITCI 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.86%，過去 24 小時內變動為 +4.78%，過去 7 天內累計變動為 -0.95%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Bitcicoin（BITCI）市場資訊

市值 $ 188.17K$ 188.17K $ 188.17K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 463.34K$ 463.34K $ 463.34K 流通量 8.45B 8.45B 8.45B 總供應量 20,817,970,797.0 20,817,970,797.0 20,817,970,797.0

Bitcicoin 的目前市值為 $ 188.17K, 它過去 24 小時的交易量為 --。BITCI 的流通量為 8.45B，總供應量是 20817970797.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 463.34K。