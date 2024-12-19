BinStarter 圖標

BinStarter 價格 (BSR)

USD

BinStarter (BSR) 實時價格圖表

$0.057672
$0.057672$0.057672
-9.00%(1D)

今天 BinStarter (BSR) 的價格

今天 BinStarter (BSR) 的實時價格爲 0.057672 USD。目前其市值爲 $ 2.17M USD。BSR 兌換 USD 的價格爲實時更新。
BinStarter 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 85.38K USD
- BinStarter 當天價格變化爲 -9.03%
- 其循環供應量爲 37.60M USD

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BinStarter (BSR) 價格表現 USD

今天內，BinStarter 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00572917745737525
在過去30天內，BinStarter 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0001388453
在過去60天內，BinStarter 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0016369793
在過去90天內，BinStarter 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.004125279063949266

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.00572917745737525-9.03%
30天$ -0.0001388453-0.24%
60天$ +0.0016369793+2.84%
90天$ -0.004125279063949266-6.67%

BinStarter (BSR) 價格分析

BinStarter 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.05757
$ 0.05757$ 0.05757

$ 0.063759
$ 0.063759$ 0.063759

$ 3.75
$ 3.75$ 3.75

-5.25%

-9.03%

-12.21%

BinStarter (BSR) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 2.17M
$ 2.17M$ 2.17M

$ 85.38K
$ 85.38K$ 85.38K

37.60M
37.60M 37.60M

什麼是BinStarter (BSR)

BinStarter is a multi-chain launchpad with insure protocol.

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

BinStarter (BSR) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 BinStarter (BSR) 的其他問題

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BSR 兌換爲當地貨幣

1 BSR 兌換 AUD
A$0.0922752
1 BSR 兌換 GBP
0.04556088
1 BSR 兌換 EUR
0.05536512
1 BSR 兌換 USD
$0.057672
1 BSR 兌換 MYR
RM0.259524
1 BSR 兌換 TRY
2.02255704
1 BSR 兌換 JPY
¥9.04642992
1 BSR 兌換 RUB
5.97597264
1 BSR 兌換 INR
4.9078872
1 BSR 兌換 IDR
Rp945.44247168
1 BSR 兌換 PHP
3.4055316
1 BSR 兌換 EGP
￡E.2.9355048
1 BSR 兌換 BRL
R$0.36391032
1 BSR 兌換 CAD
C$0.08247096
1 BSR 兌換 BDT
6.891804
1 BSR 兌換 NGN
89.6914944
1 BSR 兌換 UAH
2.42049384
1 BSR 兌換 VES
Bs2.8836
1 BSR 兌換 PKR
Rs16.04665728
1 BSR 兌換 KZT
30.14688456
1 BSR 兌換 THB
฿1.99026072
1 BSR 兌換 TWD
NT$1.88126064
1 BSR 兌換 CHF
Fr0.05132808
1 BSR 兌換 HKD
HK$0.44811144
1 BSR 兌換 MAD
.د.م0.57556656