Based USA 圖標

Based USA 價格 (USA)

USD

Based USA (USA) 實時價格圖表

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+30.90%(1D)

今天 Based USA (USA) 的價格

今天 Based USA (USA) 的實時價格爲 0.00116455 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。USA 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Based USA 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 161.20K USD
- Based USA 當天價格變化爲 +30.91%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Based USA (USA) 價格表現 USD

今天內，Based USA 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00027499
在過去30天內，Based USA 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0006601563
在過去60天內，Based USA 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0004005178
在過去90天內，Based USA 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.00027499+30.91%
30天$ +0.0006601563+56.69%
60天$ +0.0004005178+34.39%
90天$ 0--

Based USA (USA) 價格分析

Based USA 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

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$ 0.00136229
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-2.12%

+30.91%

+73.28%

Based USA (USA) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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$ 161.20K
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什麼是Based USA (USA)

Meme

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Based USA (USA) 資源

官網

大家還在問：關於 Based USA (USA) 的其他問題

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USA 兌換爲當地貨幣

1 USA 兌換 AUD
A$0.0018749255
1 USA 兌換 GBP
0.000954931
1 USA 兌換 EUR
0.0011296135
1 USA 兌換 USD
$0.00116455
1 USA 兌換 MYR
RM0.005240475
1 USA 兌換 TRY
0.0412600065
1 USA 兌換 JPY
¥0.1819842285
1 USA 兌換 RUB
0.1193547295
1 USA 兌換 INR
0.100826739
1 USA 兌換 IDR
Rp19.090980552
1 USA 兌換 PHP
0.0681844025
1 USA 兌換 EGP
￡E.0.05869332
1 USA 兌換 BRL
R$0.007103755
1 USA 兌換 CAD
C$0.001676952
1 USA 兌換 BDT
0.141492825
1 USA 兌換 NGN
1.8139380165
1 USA 兌換 UAH
0.0490392005
1 USA 兌換 VES
Bs0.0628857
1 USA 兌換 PKR
Rs0.324653249
1 USA 兌換 KZT
0.618119849
1 USA 兌換 THB
฿0.0400488745
1 USA 兌換 TWD
NT$0.0383020495
1 USA 兌換 CHF
Fr0.0010597405
1 USA 兌換 HKD
HK$0.009060199
1 USA 兌換 MAD
.د.م0.011692082