Base Pro Shops 圖標

Base Pro Shops 價格 (BPS)

USD

Base Pro Shops (BPS) 實時價格圖表

$0.00472396
$0.00472396$0.00472396
-15.90%(1D)

今天 Base Pro Shops (BPS) 的價格

今天 Base Pro Shops (BPS) 的實時價格爲 0.00472396 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。BPS 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Base Pro Shops 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 323.99K USD
- Base Pro Shops 當天價格變化爲 -15.97%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Base Pro Shops (BPS) 價格表現 USD

今天內，Base Pro Shops 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000897802105500705
在過去30天內，Base Pro Shops 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0091290966
在過去60天內，Base Pro Shops 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0245163301
在過去90天內，Base Pro Shops 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0042918757807692942

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.000897802105500705-15.97%
30天$ +0.0091290966+193.25%
60天$ +0.0245163301+518.98%
90天$ +0.0042918757807692942+993.30%

Base Pro Shops (BPS) 價格分析

Base Pro Shops 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00325248
$ 0.00325248$ 0.00325248

$ 0.00609513
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$ 0.00609513
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+3.90%

-15.97%

+50.39%

Base Pro Shops (BPS) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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$ 323.99K
$ 323.99K$ 323.99K

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什麼是Base Pro Shops (BPS)

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

Base Pro Shops (BPS) 資源

官網

大家還在問：關於 Base Pro Shops (BPS) 的其他問題

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BPS 兌換爲當地貨幣

1 BPS 兌換 AUD
A$0.0076055756
1 BPS 兌換 GBP
0.0038736472
1 BPS 兌換 EUR
0.0045822412
1 BPS 兌換 USD
$0.00472396
1 BPS 兌換 MYR
RM0.02125782
1 BPS 兌換 TRY
0.1673699028
1 BPS 兌換 JPY
¥0.7382132292
1 BPS 兌換 RUB
0.4841586604
1 BPS 兌換 INR
0.4090004568
1 BPS 兌換 IDR
Rp77.4419548224
1 BPS 兌換 PHP
0.276587858
1 BPS 兌換 EGP
￡E.0.238087584
1 BPS 兌換 BRL
R$0.028816156
1 BPS 兌換 CAD
C$0.0068025024
1 BPS 兌換 BDT
0.57396114
1 BPS 兌換 NGN
7.3581818148
1 BPS 兌換 UAH
0.1989259556
1 BPS 兌換 VES
Bs0.25509384
1 BPS 兌換 PKR
Rs1.3169455688
1 BPS 兌換 KZT
2.5073834888
1 BPS 兌換 THB
฿0.1624569844
1 BPS 兌換 TWD
NT$0.1553710444
1 BPS 兌換 CHF
Fr0.0042988036
1 BPS 兌換 HKD
HK$0.0367524088
1 BPS 兌換 MAD
.د.م0.0474285584