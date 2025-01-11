APYSwap 圖標

APYSwap 價格 (APYS)

USD

APYSwap (APYS) 實時價格圖表

$0.00266816
$0.00266816$0.00266816
-10.00%(1D)

今天 APYSwap (APYS) 的價格

今天 APYSwap (APYS) 的實時價格爲 0.00266816 USD。目前其市值爲 $ 26.07K USD。APYS 兌換 USD 的價格爲實時更新。
APYSwap 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 43.89 USD
- APYSwap 當天價格變化爲 -10.08%
- 其循環供應量爲 9.77M USD

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APYSwap (APYS) 價格表現 USD

今天內，APYSwap 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00029924523679677
在過去30天內，APYSwap 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0015050663
在過去60天內，APYSwap 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0014022709
在過去90天內，APYSwap 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.002475877455246296

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.00029924523679677-10.08%
30天$ -0.0015050663-56.40%
60天$ -0.0014022709-52.55%
90天$ -0.002475877455246296-48.13%

APYSwap (APYS) 價格分析

APYSwap 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.0026658
$ 0.0026658$ 0.0026658

$ 0.00301079
$ 0.00301079$ 0.00301079

$ 3.58
$ 3.58$ 3.58

+0.02%

-10.08%

-27.96%

APYSwap (APYS) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 26.07K
$ 26.07K$ 26.07K

$ 43.89
$ 43.89$ 43.89

9.77M
9.77M 9.77M

什麼是APYSwap (APYS)

APYSwap is a protocol for the decentralised exchange of shares of Tokenized Vaults. It achieves this through the creation of a Layer 2 blockchain where users can trustlessly swap accounts & assets from multiple Layer 1 blockchains. Including Ethereum, Polkadot, HECO, and Binance Smart Chain.

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APYSwap (APYS) 資源

官網

大家還在問：關於 APYSwap (APYS) 的其他問題

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APYS 兌換爲當地貨幣

1 APYS 兌換 AUD
A$0.0043224192
1 APYS 兌換 GBP
0.0021612096
1 APYS 兌換 EUR
0.0025881152
1 APYS 兌換 USD
$0.00266816
1 APYS 兌換 MYR
RM0.0119800384
1 APYS 兌換 TRY
0.0945062272
1 APYS 兌換 JPY
¥0.4206887872
1 APYS 兌換 RUB
0.2711651008
1 APYS 兌換 INR
0.2299687104
1 APYS 兌換 IDR
Rp43.7403208704
1 APYS 兌換 PHP
0.15742144
1 APYS 兌換 EGP
￡E.0.1348221248
1 APYS 兌換 BRL
R$0.0163291392
1 APYS 兌換 CAD
C$0.0038421504
1 APYS 兌換 BDT
0.3254621568
1 APYS 兌換 NGN
4.1366619008
1 APYS 兌換 UAH
0.1128098048
1 APYS 兌換 VES
Bs0.14141248
1 APYS 兌換 PKR
Rs0.7430025152
1 APYS 兌換 KZT
1.407988032
1 APYS 兌換 THB
฿0.0925317888
1 APYS 兌換 TWD
NT$0.0883427776
1 APYS 兌換 CHF
Fr0.0024280256
1 APYS 兌換 HKD
HK$0.0207582848
1 APYS 兌換 MAD
.د.م0.0267883264