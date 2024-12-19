Alkimi 價格 ($ADS)
今天 Alkimi ($ADS) 的實時價格爲 0.371902 USD。目前其市值爲 $ 71.41M USD。$ADS 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Alkimi 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 628.70K USD
- Alkimi 當天價格變化爲 -14.15%
- 其循環供應量爲 192.11M USD
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今天內，Alkimi 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0613059154097984。
在過去30天內，Alkimi 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.5301349579。
在過去60天內，Alkimi 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.4162302638。
在過去90天內，Alkimi 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.15165453323851107。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.0613059154097984
|-14.15%
|30天
|$ +0.5301349579
|+142.55%
|60天
|$ +0.4162302638
|+111.92%
|90天
|$ +0.15165453323851107
|+68.86%
Alkimi 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
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-14.15%
-9.74%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Alkimi is a decentralized advertising exchange built on a Direct Acyclic Graph and using an ERC20 Token. By using the OpenRTB standards for programmatic advertising, Alkimi will host a media exchange auction in real-time on chain by developing a hosted state channel, AlEx. This makes Alkimi the worlds first Decentralised Advertising Exchange. Alkimi is facilitating a programmatic exchange that will provide cost savings and fraud prevention for all stakeholders in the advertising industry by using a network of distributed Nodes. Alkimi is 10X cheaper than the incumbents within the $500bn (2022) digital advertising industry. Alkimi has been developed to enable speed and security for complex data processing. Typically a transaction is completed with in 1/100th of a second allowing instant reconciliation for all participants.
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|1 $ADS 兌換 AUD
A$0.5950432
|1 $ADS 兌換 GBP
￡0.29380258
|1 $ADS 兌換 EUR
€0.35702592
|1 $ADS 兌換 USD
$0.371902
|1 $ADS 兌換 MYR
RM1.673559
|1 $ADS 兌換 TRY
₺13.04260314
|1 $ADS 兌換 JPY
¥58.38117596
|1 $ADS 兌換 RUB
₽38.44722876
|1 $ADS 兌換 INR
₹31.64142216
|1 $ADS 兌換 IDR
Rp6,096.75312288
|1 $ADS 兌換 PHP
₱21.95337506
|1 $ADS 兌換 EGP
￡E.18.9298118
|1 $ADS 兌換 BRL
R$2.34670162
|1 $ADS 兌換 CAD
C$0.53181986
|1 $ADS 兌換 BDT
৳44.442289
|1 $ADS 兌換 NGN
₦578.3819904
|1 $ADS 兌換 UAH
₴15.60872694
|1 $ADS 兌換 VES
Bs18.5951
|1 $ADS 兌換 PKR
Rs103.47801248
|1 $ADS 兌換 KZT
₸194.40433246
|1 $ADS 兌換 THB
฿12.830619
|1 $ADS 兌換 TWD
NT$12.13144324
|1 $ADS 兌換 CHF
Fr0.33099278
|1 $ADS 兌換 HKD
HK$2.88967854
|1 $ADS 兌換 MAD
.د.م3.71158196