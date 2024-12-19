Aldrin 圖標

Aldrin 價格 (RIN)

USD

Aldrin (RIN) 實時價格圖表

$0.0144107
$0.0144107$0.0144107
+0.20%(1D)

今天 Aldrin (RIN) 的價格

今天 Aldrin (RIN) 的實時價格爲 0.0144107 USD。目前其市值爲 $ 177.05K USD。RIN 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Aldrin 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 211.32 USD
- Aldrin 當天價格變化爲 +0.21%
- 其循環供應量爲 12.36M USD

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Aldrin (RIN) 價格表現 USD

今天內，Aldrin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，Aldrin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0008282506
在過去60天內，Aldrin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0162499491
在過去90天內，Aldrin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.007954181067448033

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0+0.21%
30天$ -0.0008282506-5.74%
60天$ +0.0162499491+112.76%
90天$ +0.007954181067448033+123.20%

Aldrin (RIN) 價格分析

Aldrin 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.01426635
$ 0.01426635$ 0.01426635

$ 0.01451544
$ 0.01451544$ 0.01451544

$ 7.69
$ 7.69$ 7.69

+0.11%

+0.21%

+16.36%

Aldrin (RIN) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 177.05K
$ 177.05K$ 177.05K

$ 211.32
$ 211.32$ 211.32

12.36M
12.36M 12.36M

什麼是Aldrin (RIN)

Aldrin’s mission is to simplify DeFi and create powerful tools for all traders to succeed. Live Solana DEX & launching CEX soon.

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Aldrin (RIN) 資源

官網

大家還在問：關於 Aldrin (RIN) 的其他問題

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RIN 兌換爲當地貨幣

1 RIN 兌換 AUD
A$0.022913013
1 RIN 兌換 GBP
0.011384453
1 RIN 兌換 EUR
0.013834272
1 RIN 兌換 USD
$0.0144107
1 RIN 兌換 MYR
RM0.06484815
1 RIN 兌換 TRY
0.50581557
1 RIN 兌換 JPY
¥2.26680311
1 RIN 兌換 RUB
1.484157993
1 RIN 兌換 INR
1.22635057
1 RIN 兌換 IDR
Rp236.240945808
1 RIN 兌換 PHP
0.850807728
1 RIN 兌換 EGP
￡E.0.733792844
1 RIN 兌換 BRL
R$0.088625805
1 RIN 兌換 CAD
C$0.020607301
1 RIN 兌換 BDT
1.722222757
1 RIN 兌換 NGN
22.376790853
1 RIN 兌換 UAH
0.604961186
1 RIN 兌換 VES
Bs0.720535
1 RIN 兌換 PKR
Rs4.010641917
1 RIN 兌換 KZT
7.560573755
1 RIN 兌換 THB
฿0.498033792
1 RIN 兌換 TWD
NT$0.470365248
1 RIN 兌換 CHF
Fr0.012825523
1 RIN 兌換 HKD
HK$0.111971139
1 RIN 兌換 MAD
.د.م0.144539321