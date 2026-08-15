AITV 今日價格

AITV (AITV) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 AITV 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 AITV。

AITV 目前市值在 $ 108,571 排名第 #-，流通供應量為 215.92M AITV。過去 24 小時內，AITV 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.143486，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，AITV 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 -0.12%。過去一天，總交易量達到 $ 12.86。

AITV（AITV）市場資訊

市值 $ 108.57K$ 108.57K $ 108.57K 成交量（24H） $ 12.86$ 12.86 $ 12.86 完全稀釋市值 $ 502.84K$ 502.84K $ 502.84K 流通量 215.92M 215.92M 215.92M 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

AITV 的目前市值為 $ 108.57K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 12.86。AITV 的流通量為 215.92M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 502.84K。