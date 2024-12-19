Agoric 圖標

Agoric 價格 (BLD)

USD

Agoric (BLD) 實時價格圖表

$0.071688
$0.071688$0.071688
-9.70%(1D)

今天 Agoric (BLD) 的價格

今天 Agoric (BLD) 的實時價格爲 0.071713 USD。目前其市值爲 $ 47.92M USD。BLD 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Agoric 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 611.53K USD
- Agoric 當天價格變化爲 -9.75%
- 其循環供應量爲 666.10M USD

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Agoric (BLD) 價格表現 USD

今天內，Agoric 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00775296278720509
在過去30天內，Agoric 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0132021194
在過去60天內，Agoric 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0319295319
在過去90天內，Agoric 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.021381627412289294

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.00775296278720509-9.75%
30天$ -0.0132021194-18.40%
60天$ +0.0319295319+44.52%
90天$ +0.021381627412289294+42.48%

Agoric (BLD) 價格分析

Agoric 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.060906
$ 0.060906$ 0.060906

$ 0.079743
$ 0.079743$ 0.079743

$ 0.751177
$ 0.751177$ 0.751177

-0.26%

-9.75%

-23.67%

Agoric (BLD) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 47.92M
$ 47.92M$ 47.92M

$ 611.53K
$ 611.53K$ 611.53K

666.10M
666.10M 666.10M

什麼是Agoric (BLD)

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Agoric (BLD) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Agoric (BLD) 的其他問題

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BLD 兌換爲當地貨幣

1 BLD 兌換 AUD
A$0.1147408
1 BLD 兌換 GBP
0.05665327
1 BLD 兌換 EUR
0.06884448
1 BLD 兌換 USD
$0.071713
1 BLD 兌換 MYR
RM0.3227085
1 BLD 兌換 TRY
2.51497491
1 BLD 兌換 JPY
¥11.25750674
1 BLD 兌換 RUB
7.41368994
1 BLD 兌換 INR
6.10062491
1 BLD 兌換 IDR
Rp1,175.62276272
1 BLD 兌換 PHP
4.23393552
1 BLD 兌換 EGP
￡E.3.65090883
1 BLD 兌換 BRL
R$0.45250903
1 BLD 兌換 CAD
C$0.10254959
1 BLD 兌換 BDT
8.5697035
1 BLD 兌換 NGN
111.5280576
1 BLD 兌換 UAH
3.00979461
1 BLD 兌換 VES
Bs3.58565
1 BLD 兌換 PKR
Rs19.95342512
1 BLD 兌換 KZT
37.48653649
1 BLD 兌換 THB
฿2.47481563
1 BLD 兌換 TWD
NT$2.33927806
1 BLD 兌換 CHF
Fr0.06382457
1 BLD 兌換 HKD
HK$0.55721001
1 BLD 兌換 MAD
.د.م0.71569574