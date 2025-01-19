Aave WETH 圖標

Aave WETH 價格 (AWETH)

USD

Aave WETH (AWETH) 實時價格圖表

$3,282.54
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-5.40%(1D)

今天 Aave WETH (AWETH) 的價格

今天 Aave WETH (AWETH) 的實時價格爲 3,282.54 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。AWETH 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Aave WETH 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 140.30 USD
- Aave WETH 當天價格變化爲 -5.40%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Aave WETH (AWETH) 價格表現 USD

今天內，Aave WETH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -187.400889925953
在過去30天內，Aave WETH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -139.7482319280
在過去60天內，Aave WETH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +192.6069735480
在過去90天內，Aave WETH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +536.612411114776

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -187.400889925953-5.40%
30天$ -139.7482319280-4.25%
60天$ +192.6069735480+5.87%
90天$ +536.612411114776+19.54%

Aave WETH (AWETH) 價格分析

Aave WETH 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 3,237.07
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$ 3,491.07
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$ 4,858.03
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+0.28%

-5.40%

-0.82%

Aave WETH (AWETH) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 140.30
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什麼是Aave WETH (AWETH)

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Aave WETH (AWETH) 資源

官網

大家還在問：關於 Aave WETH (AWETH) 的其他問題

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AWETH 兌換爲當地貨幣

1 AWETH 兌換 AUD
A$5,284.8894
1 AWETH 兌換 GBP
2,691.6828
1 AWETH 兌換 EUR
3,184.0638
1 AWETH 兌換 USD
$3,282.54
1 AWETH 兌換 MYR
RM14,771.43
1 AWETH 兌換 TRY
116,300.3922
1 AWETH 兌換 JPY
¥512,962.5258
1 AWETH 兌換 RUB
336,427.5246
1 AWETH 兌換 INR
284,202.3132
1 AWETH 兌換 IDR
Rp53,812,122.5376
1 AWETH 兌換 PHP
192,192.717
1 AWETH 兌換 EGP
￡E.165,440.016
1 AWETH 兌換 BRL
R$20,023.494
1 AWETH 兌換 CAD
C$4,726.8576
1 AWETH 兌換 BDT
398,828.61
1 AWETH 兌換 NGN
5,112,982.7802
1 AWETH 兌換 UAH
138,227.7594
1 AWETH 兌換 VES
Bs177,257.16
1 AWETH 兌換 PKR
Rs915,106.5012
1 AWETH 兌換 KZT
1,742,306.5812
1 AWETH 兌換 THB
฿112,886.5506
1 AWETH 兌換 TWD
NT$107,962.7406
1 AWETH 兌換 CHF
Fr2,987.1114
1 AWETH 兌換 HKD
HK$25,538.1612
1 AWETH 兌換 MAD
.د.م32,956.7016