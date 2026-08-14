YearnFinance 今日價格

YearnFinance (YFI) 今日實時價格為 NT$ 1,904.9，過去 24 小時內變化了 0.21%。目前 YFI 兌 TWD 的匯率為 NT$ 1,904.9 每 YFI。

YearnFinance 目前市值在 NT$ 68.23M 排名第 #318，流通供應量為 35.82K YFI。過去 24 小時內，YFI 的交易價格在 NT$ 1,903.3（低點）和 NT$ 1,939.2（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 2,985,265.2992359995，而歷史最低價為 NT$ 23,625.07996352355。

短期表現方面，YFI 在過去一小時內波動了 -0.11%，過去7 天內波動了 -8.02%。過去一天，總交易量達到 NT$ 58.14K。

YearnFinance（YFI）市場資訊

排名 No.318 市值 NT$ 68.23MNT$ 68.23M NT$ 68.23M 成交量（24H） NT$ 58.14KNT$ 58.14K NT$ 58.14K 完全稀釋市值 NT$ 69.81MNT$ 69.81M NT$ 69.81M 流通量 35.82K 35.82K 35.82K 總供應量 36,646.35595035 36,646.35595035 36,646.35595035 所屬公鏈 ETH

YearnFinance 的目前市值為 NT$ 68.23M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 58.14K。YFI 的流通量為 35.82K，總供應量是 36646.35595035，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 69.81M。