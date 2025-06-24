什麼是 Newton Protocol (NEWT)？加密貨幣首個可驗證自動化層的完整指南
本綜合指南探索了 Newton Protocol 在鏈上自動化方面的革命性方法、其原生 NEWT 代幣的實用性，以及這一基礎設施如何通過可驗證的代理和零知識證明重塑去中心化金融。
VIBE CAT實時價格 (VIBE)
今天 VIBE CAT (VIBE) 的目前價格為 0.03931 USD，目前市值為 -- USD。 VIBE 兌換USD的價格實時更新。
VIBE CAT的主要市場表現：
- 24小時交易量為 $ 53.05K USD
- VIBE CAT在一天內的漲跌幅是 +14.40%
- 它的流通供應量是-- USD。
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跟蹤 VIBE CAT 當天、30、60 和 90 天的價格變化：
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +0.0049481
|+14.40%
|30天
|$ +0.01931
|+96.55%
|60天
|$ +0.01931
|+96.55%
|90天
|$ +0.01931
|+96.55%
今天，VIBE 記錄了 $ +0.0049481 (+14.40%) 的變化，反映了其最新的市場活動。VIBE CAT 30 天價格變化
在過去 30 天內，價格變動了 $ +0.01931 (+96.55%)，顯示了該代幣在短期內的表現。VIBE CAT 60 天價格變化
將視圖擴展到 60 天，VIBE 的變化爲 $ +0.01931 (+96.55%)，從而更廣泛地了解其表現。VIBE CAT 90 天價格變化
從 90 天的趨勢來看，價格變動了 $ +0.01931 (+96.55%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。
探索 VIBE CAT 的最新價格詳情：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-1.31%
+14.40%
+30.38%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
$VIBE 是一隻戴墨鏡跳舞的金毛，但代幣名稱是 VIBE CAT。社群說最初是隻貓，可能是 @jup_enjoyoors 發的
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加密貨幣價格預測涉及預測或推測加密貨幣的未來價值。這些預測旨在預測特定加密貨幣的潛在未來價值，例如VIBE CAT、比特幣或以太坊。 VIBE未來的價格是多少？ 2026、2027、2028到2050年價值多少？如需詳細預測信息，請查看我們的VIBE CAT價格預測頁面。
追蹤VIBE的價格軌跡可以為其過去的表現提供有價值的見解，並幫助投資者了解隨著時間的推移影響其價值的因素。了解這些歷史模式可以為評估VIBE的潛在未來軌跡提供有價值的背景。有關詳細的價格歴史信息，請查看我們的VIBE CAT價格歷史頁面。
了解 VIBE CAT（VIBE）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 VIBE 代幣的完整經濟學！
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|1 VIBE 兌換 VND
₫1,034.44265
|1 VIBE 兌換 AUD
A$0.0601443
|1 VIBE 兌換 GBP
￡0.0286963
|1 VIBE 兌換 EUR
€0.0338066
|1 VIBE 兌換 USD
$0.03931
|1 VIBE 兌換 MYR
RM0.1666744
|1 VIBE 兌換 TRY
₺1.5582484
|1 VIBE 兌換 JPY
¥5.6968052
|1 VIBE 兌換 RUB
₽3.0862281
|1 VIBE 兌換 INR
₹3.3822324
|1 VIBE 兌換 IDR
Rp644.4261264
|1 VIBE 兌換 KRW
₩53.4101039
|1 VIBE 兌換 PHP
₱2.2387045
|1 VIBE 兌換 EGP
￡E.1.9674655
|1 VIBE 兌換 BRL
R$0.2158119
|1 VIBE 兌換 CAD
C$0.0538547
|1 VIBE 兌換 BDT
৳4.8040751
|1 VIBE 兌換 NGN
₦60.9454378
|1 VIBE 兌換 UAH
₴1.6400132
|1 VIBE 兌換 VES
Bs4.04893
|1 VIBE 兌換 PKR
Rs11.1927363
|1 VIBE 兌換 KZT
₸20.3256286
|1 VIBE 兌換 THB
฿1.2838646
|1 VIBE 兌換 TWD
NT$1.159645
|1 VIBE 兌換 AED
د.إ0.1442677
|1 VIBE 兌換 CHF
Fr0.031448
|1 VIBE 兌換 HKD
HK$0.3081904
|1 VIBE 兌換 MAD
.د.م0.3573279
|1 VIBE 兌換 MXN
$0.7484624
要更深入地瞭解 VIBE CAT，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：
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加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。
數量
1 VIBE = 0.03931 USD
現貨掛單費率--，吃單費率--
合約掛單費率--，吃單費率--