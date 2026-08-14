Sleepless AI 今日價格

Sleepless AI (SLEEPLESSAI) 今日實時價格為 NT$ 0.0178，過去 24 小時內變化了 3.97%。目前 SLEEPLESSAI 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.0178 每 SLEEPLESSAI。

Sleepless AI 目前市值在 NT$ 9.90M 排名第 #895，流通供應量為 556.31M SLEEPLESSAI。過去 24 小時內，SLEEPLESSAI 的交易價格在 NT$ 0.0168（低點）和 NT$ 0.01836（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 75.959572164483921075，而歷史最低價為 NT$ 0.542530571853666942。

短期表現方面，SLEEPLESSAI 在過去一小時內波動了 +0.22%，過去7 天內波動了 -0.34%。過去一天，總交易量達到 NT$ 56.11K。

Sleepless AI（SLEEPLESSAI）市場資訊

排名 No.895 市值 NT$ 9.90MNT$ 9.90M NT$ 9.90M 成交量（24H） NT$ 56.11KNT$ 56.11K NT$ 56.11K 完全稀釋市值 NT$ 17.80MNT$ 17.80M NT$ 17.80M 流通量 556.31M 556.31M 556.31M 最大供應量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 總供應量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 流通率 55.63% 所屬公鏈 BSC

Sleepless AI 的目前市值為 NT$ 9.90M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 56.11K。SLEEPLESSAI 的流通量為 556.31M，總供應量是 1000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 17.80M。