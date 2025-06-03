什麼是Public Masterpiece (PMT)

Public Masterpiece 是同類作品中的第一個，是一個獨特而創新的集體，在實體藝術和區塊鏈之間架起了橋樑。它透過數位證書追蹤每件藝術品從創作到銷售的整個過程，為真實性提供了新的視角。它的獨特性在於它為藝術家和收藏家提供公平交易，同時也透過原生代幣 PMT 和 Loyalty-NFT（非同質化代幣）提供創造性的投資機會。藝術愛好者不僅可以欣賞自己喜歡的作品，而且在投資獨特的現實世界資產 (RWA) 時還可以成為比自己更偉大的事物的一部分。同時讓藝術家保持自由，不受第三者的干涉。

Public Masterpiece在MEXC已上線，爲您提供直接在我們平台上購買、持有、轉讓和質押代幣的便利。無論您是經驗豐富的投資者還是加密貨幣世界的新手，MEXC 都提供用戶友好的界面和各種工具來有效管理您的 Public Masterpiece 投資。有關該代幣的更多詳細信息，我們邀請您訪問我們的數位資產介紹頁面。



此外，您還可以：

- 檢查 PMT 質押可用性，瞭解如何通過持有的資產賺取獎勵。

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Public Masterpiece價格預測

加密貨幣價格預測涉及預測或推測加密貨幣的未來價值。這些預測旨在預測特定加密貨幣的潛在未來價值，例如Public Masterpiece、比特幣或以太坊。 PMT未來的價格是多少？ 2026、2027、2028到2050年價值多少？如需詳細預測信息，請查看我們的Public Masterpiece價格預測頁面。

Public Masterpiece價格歷史

追蹤PMT的價格軌跡可以為其過去的表現提供有價值的見解，並幫助投資者了解隨著時間的推移影響其價值的因素。了解這些歷史模式可以為評估PMT的潛在未來軌跡提供有價值的背景。有關詳細的價格歴史信息，請查看我們的Public Masterpiece價格歷史頁面。

如何購買Public Masterpiece (PMT)

正在尋找如何購買 Public Masterpiece？該過程簡單且不麻煩！您可以按照我們的如何購買的分步指南輕鬆在 MEXC 上購買Public Masterpiece。我們爲您提供詳細的說明和影片教程，演示如何在 MEXC 上註冊並使用各種可用的便捷支付選項。

PMT 兌換爲當地貨幣

1 PMT 兌換 VND ₫ 2,347.03485 1 PMT 兌換 AUD A$ 0.1373526 1 PMT 兌換 GBP ￡ 0.0651087 1 PMT 兌換 EUR € 0.0775953 1 PMT 兌換 USD $ 0.08919 1 PMT 兌換 MYR RM 0.3781656 1 PMT 兌換 TRY ₺ 3.4891128 1 PMT 兌換 JPY ¥ 12.8380086 1 PMT 兌換 RUB ₽ 7.0433343 1 PMT 兌換 INR ₹ 7.6453668 1 PMT 兌換 IDR Rp 1,462.1309136 1 PMT 兌換 KRW ₩ 122.8511979 1 PMT 兌換 PHP ₱ 4.967883 1 PMT 兌換 EGP ￡E. 4.4300673 1 PMT 兌換 BRL R$ 0.5021397 1 PMT 兌換 CAD C$ 0.1221903 1 PMT 兌換 BDT ৳ 10.9025856 1 PMT 兌換 NGN ₦ 141.1226613 1 PMT 兌換 UAH ₴ 3.7058445 1 PMT 兌換 VES Bs 8.56224 1 PMT 兌換 PKR Rs 25.0882551 1 PMT 兌換 KZT ₸ 45.6911451 1 PMT 兌換 THB ฿ 2.9111616 1 PMT 兌換 TWD NT$ 2.6765919 1 PMT 兌換 AED د.إ 0.3273273 1 PMT 兌換 CHF Fr 0.0731358 1 PMT 兌換 HKD HK$ 0.6992496 1 PMT 兌換 MAD .د.م 0.8196561 1 PMT 兌換 MXN $ 1.7177994

Public Masterpiece資源

要更深入地瞭解 Public Masterpiece，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

人們還問：關於Public Masterpiece的其他問題 Public Masterpiece (PMT)今天的價格是多少？ Public Masterpiece (PMT) 的實時價格爲 0.08919 USD 。 Public Masterpiece (PMT)的市值是多少？ Public Masterpiece 目前的市值爲 -- USD 。它的計算方法是將 PMT 的目前供應量乘以 0.08919 USD 的實時市場價格。 Public Masterpiece (PMT) 的流通量是多少？ Public Masterpiece (PMT) 目前的流通供應量爲 -- USD 。 Public Masterpiece (PMT) 的最高價格是多少？ 截至 2025-06-04 ，Public Masterpiece (PMT) 的最高價格爲 0.09097 USD 。 Public Masterpiece (PMT) 的24小時交易量是多少？ Public Masterpiece (PMT) 的 24 小時交易量爲 $ 106.79K USD 。您可以在 MEXC 上發現更多可交易代幣並查看其 24 小時交易量。

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