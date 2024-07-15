PMT

Public Masterpiece 是同類作品中的第一個，是一個獨特而創新的集體，在實體藝術和區塊鏈之間架起了橋樑。它透過數位證書追蹤每件藝術品從創作到銷售的整個過程，為真實性提供了新的視角。它的獨特性在於它為藝術家和收藏家提供公平交易，同時也透過原生代幣 PMT 和 Loyalty-NFT（非同質化代幣）提供創造性的投資機會。藝術愛好者不僅可以欣賞自己喜歡的作品，而且在投資獨特的現實世界資產 (RWA) 時還可以成為比自己更偉大的事物的一部分。同時讓藝術家保持自由，不受第三者的干涉。

幣種名稱PMT

排名No.1252

市值$0.00

完全稀釋市值$0.00

市場佔有率%

交易額/市值（24小時）0

流通供應量--

最大供應量2,000,000,000

總供應量2,000,000,000

流通率%

發行日期--

資產首次發行價格--

歷史最高價0.06827469370734787,2025-03-31

最低價0.05461824789246768,2024-07-15

所屬公鏈BSC

簡介Public Masterpiece 是同類作品中的第一個，是一個獨特而創新的集體，在實體藝術和區塊鏈之間架起了橋樑。它透過數位證書追蹤每件藝術品從創作到銷售的整個過程，為真實性提供了新的視角。它的獨特性在於它為藝術家和收藏家提供公平交易，同時也透過原生代幣 PMT 和 Loyalty-NFT（非同質化代幣）提供創造性的投資機會。藝術愛好者不僅可以欣賞自己喜歡的作品，而且在投資獨特的現實世界資產 (RWA) 時還可以成為比自己更偉大的事物的一部分。同時讓藝術家保持自由，不受第三者的干涉。

所屬板塊

社媒

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