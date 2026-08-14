Osmosis 今日價格

Osmosis (OSMO) 今日實時價格為 NT$ 0.03011，過去 24 小時內變化了 2.46%。目前 OSMO 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.03011 每 OSMO。

Osmosis 目前市值在 NT$ 23.40M 排名第 #523，流通供應量為 777.24M OSMO。過去 24 小時內，OSMO 的交易價格在 NT$ 0.02989（低點）和 NT$ 0.03148（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 358.24684364002846343，而歷史最低價為 NT$ 0.9263752845663692703。

短期表現方面，OSMO 在過去一小時內波動了 +0.19%，過去7 天內波動了 +5.27%。過去一天，總交易量達到 NT$ 66.44K。

Osmosis（OSMO）市場資訊

排名 No.523 市值 NT$ 23.40MNT$ 23.40M NT$ 23.40M 成交量（24H） NT$ 66.44KNT$ 66.44K NT$ 66.44K 完全稀釋市值 NT$ 30.11MNT$ 30.11M NT$ 30.11M 流通量 777.24M 777.24M 777.24M 最大供應量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 總供應量 977,504,992.990048 977,504,992.990048 977,504,992.990048 流通率 77.72% 所屬公鏈 OSMO

Osmosis 的目前市值為 NT$ 23.40M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 66.44K。OSMO 的流通量為 777.24M，總供應量是 977504992.990048，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 30.11M。