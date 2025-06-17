什麼是 Spark 加密貨幣？SPK 代幣和 DeFi 基礎設施的完整指南
這本全面的指南探討了 SPK 在解決 DeFi 核心基礎設施問題方面的革命性方法，其獨特的代幣經濟學、實際應用，以及為什麼它代表了鏈上金融的未來。無論你是 DeFi 愛好者、機構投資者，還是僅僅對下一代金融基礎設施感到好奇，這篇文章提供了你理解 Spark 加密貨幣轉變去中心化經濟潛力所需的所有資訊。
Mantis Network實時價格 (MANTIS)
今天 Mantis Network (MANTIS) 的目前價格為 0.005226 USD，目前市值為 $ 0.00 USD。 MANTIS 兌換USD的價格實時更新。
Mantis Network的主要市場表現：
- 24小時交易量為 $ 53.88K USD
- Mantis Network在一天內的漲跌幅是 -9.12%
- 它的流通供應量是 0.00 USD。
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跟蹤 Mantis Network 當天、30、60 和 90 天的價格變化：
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00052384
|-9.12%
|30天
|$ -0.010034
|-65.76%
|60天
|$ -0.008444
|-61.78%
|90天
|$ -0.016024
|-75.41%
今天，MANTIS 記錄了 $ -0.00052384 (-9.12%) 的變化，反映了其最新的市場活動。Mantis Network 30 天價格變化
在過去 30 天內，價格變動了 $ -0.010034 (-65.76%)，顯示了該代幣在短期內的表現。Mantis Network 60 天價格變化
將視圖擴展到 60 天，MANTIS 的變化爲 $ -0.008444 (-61.78%)，從而更廣泛地了解其表現。Mantis Network 90 天價格變化
從 90 天的趨勢來看，價格變動了 $ -0.016024 (-75.41%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。
探索 Mantis Network 的最新價格詳情：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.63%
-9.12%
-15.19%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Mantis 旨在透過提供無縫環境來簡化跨鏈交易，從而消除在各種 DEX 平台和橋樑之間導航的複雜性。透過其統一的介面，使用者可以輕鬆地跨鏈存取資產，從 Solana 和以太坊開始。在強大的搜尋器/解決器網路的支援下，Mantis 可確保每筆交易的最佳定價和執行。除了使最終用戶受益之外，Mantis 還為開發人員提供了將跨鏈基礎設施整合到他們的應用程式中的強大途徑。
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加密貨幣價格預測涉及預測或推測加密貨幣的未來價值。這些預測旨在預測特定加密貨幣的潛在未來價值，例如Mantis Network、比特幣或以太坊。 MANTIS未來的價格是多少？ 2026、2027、2028到2050年價值多少？如需詳細預測信息，請查看我們的Mantis Network價格預測頁面。
追蹤MANTIS的價格軌跡可以為其過去的表現提供有價值的見解，並幫助投資者了解隨著時間的推移影響其價值的因素。了解這些歷史模式可以為評估MANTIS的潛在未來軌跡提供有價值的背景。有關詳細的價格歴史信息，請查看我們的Mantis Network價格歷史頁面。
了解 Mantis Network（MANTIS）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 MANTIS 代幣的完整經濟學！
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|1 MANTIS 兌換 VND
₫137.52219
|1 MANTIS 兌換 AUD
A$0.00799578
|1 MANTIS 兌換 GBP
￡0.00381498
|1 MANTIS 兌換 EUR
€0.00449436
|1 MANTIS 兌換 USD
$0.005226
|1 MANTIS 兌換 MYR
RM0.02215824
|1 MANTIS 兌換 TRY
₺0.20579988
|1 MANTIS 兌換 JPY
¥0.7567248
|1 MANTIS 兌換 RUB
₽0.41081586
|1 MANTIS 兌換 INR
₹0.45084702
|1 MANTIS 兌換 IDR
Rp85.67211744
|1 MANTIS 兌換 KRW
₩7.14906348
|1 MANTIS 兌換 PHP
₱0.29678454
|1 MANTIS 兌換 EGP
￡E.0.2618226
|1 MANTIS 兌換 BRL
R$0.02858622
|1 MANTIS 兌換 CAD
C$0.0070551
|1 MANTIS 兌換 BDT
৳0.63882624
|1 MANTIS 兌換 NGN
₦8.07725334
|1 MANTIS 兌換 UAH
₴0.21703578
|1 MANTIS 兌換 VES
Bs0.533052
|1 MANTIS 兌換 PKR
Rs1.4800032
|1 MANTIS 兌換 KZT
₸2.6785863
|1 MANTIS 兌換 THB
฿0.17005404
|1 MANTIS 兌換 TWD
NT$0.15421926
|1 MANTIS 兌換 AED
د.إ0.01917942
|1 MANTIS 兌換 CHF
Fr0.00423306
|1 MANTIS 兌換 HKD
HK$0.04097184
|1 MANTIS 兌換 MAD
.د.م0.0475566
|1 MANTIS 兌換 MXN
$0.0990327
要更深入地瞭解 Mantis Network，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：
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加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。
數量
1 MANTIS = 0.005226 USD
現貨掛單費率--，吃單費率--
合約掛單費率--，吃單費率--