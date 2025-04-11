什麼是GUNZ (GUN)

GUNZ 是專為 AAA Web3 遊戲構建的第 1 層區塊鏈，由 Gunzilla Games 開發。它為全面的遊戲生態系統提供客製化服務，滿足開發者和玩家的需求。 GUNZ 最初是為了支援 Gunzilla 的旗艦遊戲 Off The Grid (OTG) 的社群驅動型經濟而創建的，現已發展成為一個功能齊全的平台，提供現代遊戲開發所必需的區塊鏈原生基礎設施。

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GUNZ價格預測

加密貨幣價格預測涉及預測或推測加密貨幣的未來價值。這些預測旨在預測特定加密貨幣的潛在未來價值，例如GUNZ、比特幣或以太坊。 GUN未來的價格是多少？ 2026、2027、2028到2050年價值多少？如需詳細預測信息，請查看我們的GUNZ價格預測頁面。

GUNZ價格歷史

追蹤GUN的價格軌跡可以為其過去的表現提供有價值的見解，並幫助投資者了解隨著時間的推移影響其價值的因素。了解這些歷史模式可以為評估GUN的潛在未來軌跡提供有價值的背景。有關詳細的價格歴史信息，請查看我們的GUNZ價格歷史頁面。

如何購買GUNZ (GUN)

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GUN 兌換爲當地貨幣

1 GUN 兌換 VND ₫ 1,354.10121 1 GUN 兌換 AUD A$ 0.0839679 1 GUN 兌換 GBP ￡ 0.0401356 1 GUN 兌換 EUR € 0.0464728 1 GUN 兌換 USD $ 0.05281 1 GUN 兌換 MYR RM 0.2334202 1 GUN 兌換 TRY ₺ 2.0025552 1 GUN 兌換 JPY ¥ 7.5787631 1 GUN 兌換 RUB ₽ 4.3927358 1 GUN 兌換 INR ₹ 4.5395476 1 GUN 兌換 IDR Rp 880.1663146 1 GUN 兌換 KRW ₩ 75.0139645 1 GUN 兌換 PHP ₱ 3.0196758 1 GUN 兌換 EGP ￡E. 2.7080968 1 GUN 兌換 BRL R$ 0.3094666 1 GUN 兌換 CAD C$ 0.0728778 1 GUN 兌換 BDT ৳ 6.4032125 1 GUN 兌換 NGN ₦ 83.9583942 1 GUN 兌換 UAH ₴ 2.1815811 1 GUN 兌換 VES Bs 3.74951 1 GUN 兌換 PKR Rs 14.7757099 1 GUN 兌換 KZT ₸ 27.2351732 1 GUN 兌換 THB ฿ 1.7675507 1 GUN 兌換 TWD NT$ 1.7094597 1 GUN 兌換 AED د.إ 0.1938127 1 GUN 兌換 CHF Fr 0.0427761 1 GUN 兌換 HKD HK$ 0.4092775 1 GUN 兌換 MAD .د.م 0.4900768 1 GUN 兌換 MXN $ 1.072043

GUNZ資源

要更深入地瞭解 GUNZ，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

人們還問：關於GUNZ的其他問題 GUNZ (GUN)今天的價格是多少？ GUNZ (GUN) 的實時價格爲 0.05281 USD 。 GUNZ (GUN)的市值是多少？ GUNZ 目前的市值爲 $ 37.20M USD 。它的計算方法是將 GUN 的目前供應量乘以 0.05281 USD 的實時市場價格。 GUNZ (GUN) 的流通量是多少？ GUNZ (GUN) 目前的流通供應量爲 704.50M USD 。 GUNZ (GUN) 的最高價格是多少？ 截至 2025-04-13 ，GUNZ (GUN) 的最高價格爲 0.2001 USD 。 GUNZ (GUN) 的24小時交易量是多少？ GUNZ (GUN) 的 24 小時交易量爲 $ 14.45M USD 。您可以在 MEXC 上發現更多可交易代幣並查看其 24 小時交易量。

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