GUN

GUNZ 是專為 AAA Web3 遊戲構建的第 1 層區塊鏈，由 Gunzilla Games 開發。它為全面的遊戲生態系統提供客製化服務，滿足開發者和玩家的需求。 GUNZ 最初是為了支援 Gunzilla 的旗艦遊戲 Off The Grid (OTG) 的社群驅動型經濟而創建的，現已發展成為一個功能齊全的平台，提供現代遊戲開發所必需的區塊鏈原生基礎設施。

幣種名稱GUN

排名No.631

市值$0.00

完全稀釋市值$0.00

市場佔有率%

交易額/市值（24小時）1.67%

流通供應量787,833,333

最大供應量10,000,000,000

總供應量10,000,000,000

流通率0.0787%

發行日期--

資產首次發行價格--

歷史最高價0.11519365257037809,2025-03-31

最低價0.04052780014120506,2025-04-04

所屬公鏈GUNZ

簡介GUNZ 是專為 AAA Web3 遊戲構建的第 1 層區塊鏈，由 Gunzilla Games 開發。它為全面的遊戲生態系統提供客製化服務，滿足開發者和玩家的需求。 GUNZ 最初是為了支援 Gunzilla 的旗艦遊戲 Off The Grid (OTG) 的社群驅動型經濟而創建的，現已發展成為一個功能齊全的平台，提供現代遊戲開發所必需的區塊鏈原生基礎設施。

所屬板塊

社媒

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