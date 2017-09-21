Chainlink 今日價格

Chainlink (LINK) 今日實時價格為 NT$ 8.83，過去 24 小時內變化了 1.01%。目前 LINK 兌 TWD 的匯率為 NT$ 8.83 每 LINK。

Chainlink 目前市值在 NT$ 5.80B 排名第 #12，流通供應量為 657.10M LINK。過去 24 小時內，LINK 的交易價格在 NT$ 8.682（低點）和 NT$ 8.903（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 1,690.4485691664，而歷史最低價為 NT$ 4.037714996337890625。

短期表現方面，LINK 在過去一小時內波動了 +0.22%，過去7 天內波動了 +7.21%。過去一天，總交易量達到 NT$ 250.49K。

Chainlink（LINK）市場資訊

排名 No.12 市值 NT$ 5.80BNT$ 5.80B NT$ 5.80B 成交量（24H） NT$ 250.49KNT$ 250.49K NT$ 250.49K 完全稀釋市值 NT$ 8.83BNT$ 8.83B NT$ 8.83B 流通量 657.10M 657.10M 657.10M 總供應量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 市場佔有率 0.31% 發行日期 2017-09-21 00:00:00 發行價格 NT$ 2.922058NT$ 2.922058 NT$ 2.922058 所屬公鏈 ETH

Chainlink 的目前市值為 NT$ 5.80B, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 250.49K。LINK 的流通量為 657.10M，總供應量是 1000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 8.83B。