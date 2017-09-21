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Chainlink 目前實時價格為 8.83 TWD。LINK 市值為 5,802,192,739.098106561 TWD。追蹤台灣的 LINK 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！Chainlink 目前實時價格為 8.83 TWD。LINK 市值為 5,802,192,739.098106561 TWD。追蹤台灣的 LINK 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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Chainlink 圖標

Chainlink實時價格 (LINK)

1 LINK 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$282.55086
NT$282.55086NT$282.55086
+1.01%1D
TWD
Chainlink (LINK) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-14 22:10:33 (UTC+8)

Chainlink 今日價格

Chainlink (LINK) 今日實時價格為 NT$ 8.83，過去 24 小時內變化了 1.01%。目前 LINK 兌 TWD 的匯率為 NT$ 8.83 每 LINK。

Chainlink 目前市值在 NT$ 5.80B 排名第 #12，流通供應量為 657.10M LINK。過去 24 小時內，LINK 的交易價格在 NT$ 8.682（低點）和 NT$ 8.903（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 1,690.4485691664，而歷史最低價為 NT$ 4.037714996337890625

短期表現方面，LINK 在過去一小時內波動了 +0.22%，過去7 天內波動了 +7.21%。過去一天，總交易量達到 NT$ 250.49K

Chainlink（LINK）市場資訊

No.12

NT$ 5.80B
NT$ 5.80BNT$ 5.80B

NT$ 250.49K
NT$ 250.49KNT$ 250.49K

NT$ 8.83B
NT$ 8.83BNT$ 8.83B

657.10M
657.10M 657.10M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

0.31%

2017-09-21 00:00:00

NT$ 2.922058
NT$ 2.922058NT$ 2.922058

ETH

Chainlink 的目前市值為 NT$ 5.80B, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 250.49K。LINK 的流通量為 657.10M，總供應量是 1000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 8.83B

24 小時價格變化區間：
NT$ 8.682
NT$ 8.682NT$ 8.682
24H最低價
NT$ 8.903
NT$ 8.903NT$ 8.903
24H最高價

NT$ 8.682
NT$ 8.682NT$ 8.682

NT$ 8.903
NT$ 8.903NT$ 8.903

NT$ 1,690.4485691664
NT$ 1,690.4485691664NT$ 1,690.4485691664

NT$ 4.037714996337890625
NT$ 4.037714996337890625NT$ 4.037714996337890625

+0.22%

+1.01%

+7.21%

+7.21%

Chainlink（LINK）價格歷史 TWD

跟蹤 Chainlink 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ +2.82523+1.01%
30天NT$ +0.272+3.17%
60天NT$ +0.269+3.14%
90天NT$ -0.881-9.08%
Chainlink 今日價格變化

今天，LINK 記錄了 NT$ +2.82523 (+1.01%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

Chainlink 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ +0.272 (+3.17%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

Chainlink 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，LINK 的變化為 NT$ +0.269 (+3.14%)，從而更廣泛地了解其表現。

Chainlink 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.881 (-9.08%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 Chainlink（LINK）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 Chainlink 價格歷史頁面

Chainlink 分析

本分析利用人工智慧模型評估 Chainlink 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

Chainlink 今日市場趨勢：看漲還是看跌？

目前 LINK 市場整體情緒偏向：看漲，看漲 55% | 看跌 45%;

指標維度模型結論佔比/閾值小白解讀
KDJ金叉K > D短線動能回暖，溫度上升。
樞紐點現價＜S2位於 S2 下方比近期「最便宜」區間還便宜，處於低位地帶。
StochRSI20‑80中性區正常節奏，無極端信號。
MACD金叉DIF > DEA多頭動能抬頭。
BOLL (20,2)中軌 < 價格 ≤ 上軌中軌與上軌間偏強，但未極端。
RSI (14)中性30‑70處於正常區間，仍有空間。
MA 組1‑2 買20‑40% 賣出多數均線向下，順排偏空。
EMA 組1‑2 買20‑40% 賣出多數均線向下，順排偏空。

LINK_USDT在4小時周期運行於8.768位置。價格處於S2樞紐點8.7806下方區間。中枢軸心位於8.8686上方。當前結構呈現低位震盪形態。多空雙方在S1至S2窄幅區域內博弈。指標體系顯示短期均線組形成買入信號。EMA組確認1-2級別買盤動能。MACD完成金叉動作。RSI指標維持中性讀數。快慢線指標出現分層現象。波動率處於收斂狀態。近端阻力位S1位於8.8353。該價位距離現價0.0673 USDT。遠端參考位R1位於8.9233。該價位距離現價0.1553 USDT。下方支撐位S2位於8.7806。該價位距離現價0.0126 USDT。關鍵流動性集中於8.7806至8.8353區間。

本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。

哪些因素影響 Chainlink 的價格？

Chainlink (LINK) 的價格受到多項關鍵因素的影響：

1. 預言機需求——Chainlink 去中心化預言機服務的使用量越高，LINK 代幣的實用性與需求便會增加。

2. DeFi 採用率——依賴 Chainlink 預言機的去中心化金融協議持續成長，將推動代幣需求的提升。

3. 合作夥伴關係公告——與各大區塊鏈專案及傳統企業的新合作整合，將增強投資者的信心。

4. 市場情緒——整體加密貨幣市場趨勢對 LINK 價格有顯著影響。

5. 代幣質押——質押機制的實施將影響代幣的供需動態。

6. 競爭——其他競爭性的預言機專案可能會影響 LINK 的市場地位與定價。

為什麼人們想知道 Chainlink 今天的價格？

人們希望了解今日的 Chainlink (LINK) 價格，原因有數種：交易決策、投資組合管理、投資時機選擇、市場分析，以及盈虧計算。LINK 的價格波動為日內交易者與波段交易者創造了許多機會。投資人則會追蹤價格，以評估其持有資產的價值，並據此做出買入或賣出的決策。

Chainlink 的價格預測

Chainlink（LINK）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，LINK 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
Chainlink (LINK) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，Chainlink 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 Chainlink 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 Chainlink 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 LINK 2026–2027 年價格的預測。

關於 Chainlink

Chainlink (LINK) 是一個去中心化的預言機網絡，旨在將智能合約與現實世界的數據連接起來。它允許各種網絡上的智能合約連接到他們需要的外部API以正常運作，使他們能夠與鏈下數據和服務進行交互。LINK 是用於支付網絡服務的數字資產代幣。Chainlink的系統建立在以太坊區塊鏈上，LINK代幣符合ERC20規範。該網絡對其預言機使用信譽系統，以確保數據的完整性和安全性。Chainlink在區塊鏈生態系統中的獨特角色是搭建鏈上和鏈下系統之間的橋樑，使其成為區塊鏈互操作性領域的關鍵參與者。

準備好開始使用 Chainlink 了嗎？在 MEXC 購買 LINK 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 Chainlink 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 Chainlink (LINK) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，Chainlink 將立即存入您的錢包。
Chainlink (LINK) 購買教程

Chainlink 能做什麼？

擁有 Chainlink 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

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    高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。

  • MEXC Launchpool

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    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

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    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

在 MEXC 上購買 Chainlink (LINK) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
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除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！

什麼是Chainlink (LINK)

Chainlink 是行業標準的預言機平台，將資本市場引入鏈上，並為大多數去中心化金融 (DeFi) 提供支援。Chainlink 堆疊提供必要的資料、互通性、合規性和隱私標準，為機構代幣化資產、借貸、支付、穩定幣等高級區塊鏈用例提供支援。自從發明去中心化預言機網路以來，Chainlink 已促成數十兆美元的交易額，目前已為絕大多數 DeFi 提供安全保障。

許多全球最大的金融服務機構也採用了 Chainlink 的標準和基礎設施，包括 Swift、Euroclear、Mastercard、Fidelity International、UBS、ANZ，以及 Aave、GMX、Lido 等眾多頂級協議。Chainlink 採用新穎的費用模式，將企業採用產生的鏈下和鏈上收入轉換為 LINK 代幣，並儲存在 Chainlink 策略儲備中。了解更多資訊，請造訪 chain.link。

Chainlink (LINK) 代幣經濟學

LINK 是 Chainlink 網路的原生代幣，用於支付服務費用、增強網路安全並獲得獎勵。Chainlink 採用新穎的費用模型，將企業採用 Chainlink 的鏈下和鏈上收入轉換為 LINK 代幣，並儲存在 Chainlink 策略儲備中。該儲備旨在透過利用 Chainlink 標準的大型企業產生的鏈下收入以及鏈上服務使用產生的收入來累積 LINK 代幣，從而支持 Chainlink 網路的長期成長和永續發展。鏈上服務使用收入已產生數億美元收入。

Chainlink資源

要更深入地瞭解 Chainlink，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方Chainlink網站
區塊查詢

類別 :

Abstract EcosystemArbitrum EcosystemArtificial Intelligence (AI)

人們還問：關於Chainlink的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-14 22:10:33 (UTC+8)

Chainlink（LINK）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 Chainlink 的更多資訊

LINKUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 LINK。在 MEXC 上探索 LINKUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 Chainlink (LINK) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 Chainlink 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
LINK/USDT
NT$282.2951
NT$282.2951NT$282.2951
+0.92%
28.46K (USDT)
LINK/USDC
NT$282.07131
NT$282.07131NT$282.07131
+0.89%
6.51K (USDT)
LINK/ETH
NT$0.15109022
NT$0.15109022NT$0.15109022
+1.59%
547.47 (USDT)
LINK/EUR
NT$243.80322
NT$243.80322NT$243.80322
+0.52%
7.40K (USDT)
LINK/USD1
NT$282.13525
NT$282.13525NT$282.13525
+0.88%
6.21K (USDT)

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USDCoin

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KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.5764623
NT$2.5764623NT$2.5764623

+324.15%

utility token

utility token

UTILITY

NT$0.18839921
NT$0.18839921NT$0.18839921

-0.16%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

NT$0.4578104
NT$0.4578104NT$0.4578104

-25.80%

up

up

UPROBINHOOD

NT$9.076283
NT$9.076283NT$9.076283

+22.05%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

NT$9.4327485
NT$9.4327485NT$9.4327485

+6.01%

漲幅榜

今日加密貨幣上漲榜單

KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.5764623
NT$2.5764623NT$2.5764623

+324.15%

Fusionist

Fusionist

ACE

NT$8.6328591
NT$8.6328591NT$8.6328591

+133.24%

AKEDO

AKEDO

AKE

NT$0.363236746
NT$0.363236746NT$0.363236746

+74.02%

Cap

Cap

CAP

NT$2.3414828
NT$2.3414828NT$2.3414828

+35.05%

Velvet

Velvet

VELVET

NT$28.5082884
NT$28.5082884NT$28.5082884

+26.15%

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

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LINK
TWD
TWD

1 LINK = 282.2951 TWD