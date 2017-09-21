Chainlink實時價格 (LINK)
Chainlink (LINK) 今日實時價格為 NT$ 8.83，過去 24 小時內變化了 1.01%。目前 LINK 兌 TWD 的匯率為 NT$ 8.83 每 LINK。
Chainlink 目前市值在 NT$ 5.80B 排名第 #12，流通供應量為 657.10M LINK。過去 24 小時內，LINK 的交易價格在 NT$ 8.682（低點）和 NT$ 8.903（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 1,690.4485691664，而歷史最低價為 NT$ 4.037714996337890625。
短期表現方面，LINK 在過去一小時內波動了 +0.22%，過去7 天內波動了 +7.21%。過去一天，總交易量達到 NT$ 250.49K。
No.12
0.31%
2017-09-21 00:00:00
ETH
Chainlink 的目前市值為 NT$ 5.80B, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 250.49K。LINK 的流通量為 657.10M，總供應量是 1000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 8.83B。
+0.22%
+1.01%
+7.21%
+7.21%
跟蹤 Chainlink 當天、30、60 和 90 天的價格變化：
|時間段
|漲跌幅 (TWD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|NT$ +2.82523
|+1.01%
|30天
|NT$ +0.272
|+3.17%
|60天
|NT$ +0.269
|+3.14%
|90天
|NT$ -0.881
|-9.08%
今天，LINK 記錄了 NT$ +2.82523 (+1.01%) 的變化，反映了其最新的市場活動。
在過去 30 天內，價格變動了 NT$ +0.272 (+3.17%)，顯示了該代幣在短期內的表現。
將視圖擴展到 60 天，LINK 的變化為 NT$ +0.269 (+3.14%)，從而更廣泛地了解其表現。
從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.881 (-9.08%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。
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目前 LINK 市場整體情緒偏向：看漲，看漲 55% | 看跌 45%;
|指標維度
|模型結論
|佔比/閾值
|小白解讀
|KDJ
|金叉
|K > D
|短線動能回暖，溫度上升。
|樞紐點
|現價＜S2
|位於 S2 下方
|比近期「最便宜」區間還便宜，處於低位地帶。
|StochRSI
|20‑80
|中性區
|正常節奏，無極端信號。
|MACD
|金叉
|DIF > DEA
|多頭動能抬頭。
|BOLL (20,2)
|中軌 < 價格 ≤ 上軌
|中軌與上軌間
|偏強，但未極端。
|RSI (14)
|中性
|30‑70
|處於正常區間，仍有空間。
|MA 組
|1‑2 買
|20‑40% 賣出
|多數均線向下，順排偏空。
|EMA 組
|1‑2 買
|20‑40% 賣出
|多數均線向下，順排偏空。
LINK_USDT在4小時周期運行於8.768位置。價格處於S2樞紐點8.7806下方區間。中枢軸心位於8.8686上方。當前結構呈現低位震盪形態。多空雙方在S1至S2窄幅區域內博弈。指標體系顯示短期均線組形成買入信號。EMA組確認1-2級別買盤動能。MACD完成金叉動作。RSI指標維持中性讀數。快慢線指標出現分層現象。波動率處於收斂狀態。近端阻力位S1位於8.8353。該價位距離現價0.0673 USDT。遠端參考位R1位於8.9233。該價位距離現價0.1553 USDT。下方支撐位S2位於8.7806。該價位距離現價0.0126 USDT。關鍵流動性集中於8.7806至8.8353區間。
本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。
在 2040 年，Chainlink 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --。
Chainlink (LINK) 是一個去中心化的預言機網絡，旨在將智能合約與現實世界的數據連接起來。它允許各種網絡上的智能合約連接到他們需要的外部API以正常運作，使他們能夠與鏈下數據和服務進行交互。LINK 是用於支付網絡服務的數字資產代幣。Chainlink的系統建立在以太坊區塊鏈上，LINK代幣符合ERC20規範。該網絡對其預言機使用信譽系統，以確保數據的完整性和安全性。Chainlink在區塊鏈生態系統中的獨特角色是搭建鏈上和鏈下系統之間的橋樑，使其成為區塊鏈互操作性領域的關鍵參與者。
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Chainlink 是行業標準的預言機平台，將資本市場引入鏈上，並為大多數去中心化金融 (DeFi) 提供支援。Chainlink 堆疊提供必要的資料、互通性、合規性和隱私標準，為機構代幣化資產、借貸、支付、穩定幣等高級區塊鏈用例提供支援。自從發明去中心化預言機網路以來，Chainlink 已促成數十兆美元的交易額，目前已為絕大多數 DeFi 提供安全保障。
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LINK 是 Chainlink 網路的原生代幣，用於支付服務費用、增強網路安全並獲得獎勵。Chainlink 採用新穎的費用模型，將企業採用 Chainlink 的鏈下和鏈上收入轉換為 LINK 代幣，並儲存在 Chainlink 策略儲備中。該儲備旨在透過利用 Chainlink 標準的大型企業產生的鏈下收入以及鏈上服務使用產生的收入來累積 LINK 代幣，從而支持 Chainlink 網路的長期成長和永續發展。鏈上服務使用收入已產生數億美元收入。
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|時間 (UTC+8)
|類型
|資訊
|02-11 14:20:00
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