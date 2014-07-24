ETH

以太坊（Ethereum）是有圖靈完備的智能合約功能的公有區塊鏈，Vitalik Buterin 是其創始人。以太坊通過建立終極的抽象的基礎層 — 內置有圖靈完備編程語言的區塊鏈，使得任何人都能夠創建合約和去中心化應用並在其中設立他們自由定義的所有權規則、交易方式和狀態轉換函數。

幣種名稱以太坊

排名No.2

市值$0.00

完全稀釋市值$0.00

市場佔有率0.0897%

交易額/市值（24小時）11,698.49%

流通供應量120,725,892.76801258

最大供應量

總供應量120,725,892.76801258

流通率%

發行日期2014-07-24 00:00:00

資產首次發行價格0.35 USDT

歷史最高價4891.704697551414,2021-11-16

最低價0.4208970069885254,2015-10-21

所屬公鏈ETH

簡介以太坊（Ethereum）是有圖靈完備的智能合約功能的公有區塊鏈，Vitalik Buterin 是其創始人。以太坊通過建立終極的抽象的基礎層 — 內置有圖靈完備編程語言的區塊鏈，使得任何人都能夠創建合約和去中心化應用並在其中設立他們自由定義的所有權規則、交易方式和狀態轉換函數。

所屬板塊

社媒

etfindex:mc_etfindex_source免責聲明：數據由 cmc 提供，不作爲投資決策參考。

MEXC 是您獲取加密貨幣的最簡單方式。探索世界領先的加密貨幣交易所，購買、交易和賺取加密貨幣。交易比特幣 BTC、以太坊 ETH 以及 3,000 多種代幣。
搜索
自選
ETH/BRL
Ethereum
----
--
24h 最高價
--
24h 最低價
--
24h 成交量 (ETH)
--
24h 成交額 (BRL)
--
圖表
幣種資料
委託訂單
最新成交
委託訂單
最新成交
委託訂單
最新成交
最新成交
現貨交易
目前委託（0）
歷史委託
歷史成交
目前持倉（0）
MEXC 是您獲取加密貨幣的最簡單方式。探索世界領先的加密貨幣交易所，購買、交易和賺取加密貨幣。交易比特幣 BTC、以太坊 ETH 以及 3,000 多種代幣。
ETH/BRL
Ethereum
--
--‎--
24h 最高價
--
24h 最低價
--
24h 成交量 (ETH)
--
24h 成交額 (BRL)
--
圖表
委託訂單
最新成交
幣種資料
目前委託（0）
歷史委託
歷史成交
目前持倉（0）
network_icon網路異常
線路 1
在線客服
Loading...