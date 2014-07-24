ETH

以太坊（Ethereum）是有圖靈完備的智能合約功能的公有區塊鏈，Vitalik Buterin 是其創始人。以太坊通過建立終極的抽象的基礎層 — 內置有圖靈完備編程語言的區塊鏈，使得任何人都能夠創建合約和去中心化應用並在其中設立他們自由定義的所有權規則、交易方式和狀態轉換函數。

幣種名稱以太坊

排名No.2

市值$0.00

完全稀釋市值$0.00

市場佔有率0.0897%

交易額/市值（24小時）11,698.49%

流通供應量120,725,892.76801258

最大供應量∞

總供應量120,725,892.76801258

流通率%

發行日期2014-07-24 00:00:00

資產首次發行價格0.35 USDT

歷史最高價4891.704697551414,2021-11-16

最低價0.4208970069885254,2015-10-21

所屬公鏈ETH

簡介以太坊（Ethereum）是有圖靈完備的智能合約功能的公有區塊鏈，Vitalik Buterin 是其創始人。以太坊通過建立終極的抽象的基礎層 — 內置有圖靈完備編程語言的區塊鏈，使得任何人都能夠創建合約和去中心化應用並在其中設立他們自由定義的所有權規則、交易方式和狀態轉換函數。

所屬板塊

社媒

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