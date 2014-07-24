以太坊（Ethereum）是有圖靈完備的智能合約功能的公有區塊鏈，Vitalik Buterin 是其創始人。以太坊通過建立終極的抽象的基礎層 — 內置有圖靈完備編程語言的區塊鏈，使得任何人都能夠創建合約和去中心化應用並在其中設立他們自由定義的所有權規則、交易方式和狀態轉換函數。