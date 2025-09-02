如何在MEXC進行KYC？









KYC是英語Know Your Customer的簡稱，其意思是充分了解您的客戶，可以理解為實名認證。









KYC可以增強您的資產安全性。

不同等級的KYC可以解鎖對應的交易許可權和理財活動。

增加買幣和提現的單筆額度。

完成KYC可以增加活動體驗金權益。









MEXC 的 KYC 分為初級認證和高級認證，通過下面的表格，您可以清晰看到兩種認證之間的區別。

認證類型 認證資料 提幣額度/24小時 初級認證 個人基本信息 80 BTC 高級認證 基礎認證信息 人臉識別認證 200 BTC













打開 MEXC 官網並登錄，點擊右上角【個人中心】-【身份認證】。









選擇初級認證，點擊【在網頁認證】。您也可跳過初級認證直接進行高級認證。









在初級認證頁面，選擇您的【國家/地區（請選擇證件的簽發國家）】和【證件類型】。





拍攝並上傳您的【證件（正面）】和【證件（背面）】，請確保您的照片清晰可見，文件的四角完整。您也可以使用本地上傳圖片的方式上傳證件照的正反面。





成功後，請點擊【提交審核】，初級認證將於 24 小時內給出結果。













打開 MEXC 官網並登錄，點擊右上角【個人中心】-【身份認證】。









選擇「高級認證」，點擊【在網頁認證】。









在高級認證頁面，提醒您接下來要進行身份證明文件提交和人臉自拍兩個步驟，您可以提前準備好相關證件，選擇光線條件良好的地方，然後點擊【開始認證】。









選擇您的【國家/地區（請選擇證件的簽發國家）】和【證件類型】，拍攝並上傳您的【證件照片】的正反面，請確保您的照片清晰可見，文件的四角完整。





您也可以使用本地上傳圖片的方式上傳證件照的正反面。完成後請點擊【繼續】。





需要您注意的是：如果您未完成初級認證，則高級認證需要您選擇【國家/地區（請選擇證件的簽發國家）】和【證件類型】。如果您完成初級認證，則高級認證將默認使用初級認證的【證件簽發國籍】，僅選擇證件類型。









選擇您的居民地點，點擊【同意並繼續】。









點擊【開始吧】，按照頁面操作指示完成人臉識別驗證，完成高級認證操作。





在進行人臉識別拍攝過程中，請您選擇光線良好的地方，保持畫面清晰可見，否則可能會認證失敗。









認證結果將於 24 小時內得到反饋，請您耐心等待。













1）登錄您的App，點擊App首頁左上角【個人中心】。





2）點擊【去認證】。





3）選擇「初級認證」，點擊【去認證】。您也可跳過初級認證直接進行高級認證。









4）在搜索框中搜索，選擇您的證件簽發國家或地區。





5）選擇您的證件類型，如身份證，選擇後點擊下方【提交】。





6）上傳您的「證件正面」和「證件背面」。請確保您的照片清晰可見，文件的四角完整。上傳成功後，點擊【提交】。初級認證將於24小時內給出結果。













1）登錄您的App，擊App首頁左上角【個人中心】。





2）點擊【去認證】。





3）點擊高級認證中的【去認證】。









4）在搜索框中搜索，選擇您的證件簽發國家或地區。





5）選擇您的證件類型，如身份證，選擇後點擊下方【繼續】。





6）在驗證您的身份頁面，提醒您接下來要進行身份證件和自拍的步驟。點擊【繼續】，根據頁面文字提示，拍攝證件正反面並提交，進行自拍並提交，完成高級認證操作。









認證結果將於 24 小時內得到反饋，請您耐心等待。





