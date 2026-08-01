Cysic 今日價格

Cysic (CYS) 今日實時價格為 NT$ 1.2202，過去 24 小時內變化了 1.30%。目前 CYS 兌 TWD 的匯率為 NT$ 1.2202 每 CYS。

Cysic 目前市值在 NT$ 196.21M 排名第 #286，流通供應量為 160.80M CYS。過去 24 小時內，CYS 的交易價格在 NT$ 0.8528（低點）和 NT$ 1.297（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 24.35829278128496328，而歷史最低價為 NT$ 3.999022835152229157。

短期表現方面，CYS 在過去一小時內波動了 -1.20%，過去7 天內波動了 +48.89%。過去一天，總交易量達到 NT$ 3.08M。

Cysic（CYS）市場資訊

排名 No.286 市值 NT$ 196.21MNT$ 196.21M NT$ 196.21M 成交量（24H） NT$ 3.08MNT$ 3.08M NT$ 3.08M 完全稀釋市值 NT$ 1.22BNT$ 1.22B NT$ 1.22B 流通量 160.80M 160.80M 160.80M 最大供應量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 總供應量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 流通率 16.08% 所屬公鏈 BSC

Cysic 的目前市值為 NT$ 196.21M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 3.08M。CYS 的流通量為 160.80M，總供應量是 1000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 1.22B。