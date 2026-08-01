Cysic實時價格 (CYS)
Cysic (CYS) 今日實時價格為 NT$ 1.2202，過去 24 小時內變化了 1.30%。目前 CYS 兌 TWD 的匯率為 NT$ 1.2202 每 CYS。
Cysic 目前市值在 NT$ 196.21M 排名第 #286，流通供應量為 160.80M CYS。過去 24 小時內，CYS 的交易價格在 NT$ 0.8528（低點）和 NT$ 1.297（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 24.35829278128496328，而歷史最低價為 NT$ 3.999022835152229157。
短期表現方面，CYS 在過去一小時內波動了 -1.20%，過去7 天內波動了 +48.89%。過去一天，總交易量達到 NT$ 3.08M。
No.286
16.08%
BSC
Cysic 的目前市值為 NT$ 196.21M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 3.08M。CYS 的流通量為 160.80M，總供應量是 1000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 1.22B。
-1.20%
-1.30%
+48.89%
+48.89%
跟蹤 Cysic 當天、30、60 和 90 天的價格變化：
|時間段
|漲跌幅 (TWD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|NT$ -0.517295
|-1.30%
|30天
|NT$ +0.9144
|+299.01%
|60天
|NT$ +0.7626
|+166.65%
|90天
|NT$ +0.6892
|+129.79%
今天，CYS 記錄了 NT$ -0.517295 (-1.30%) 的變化，反映了其最新的市場活動。
在過去 30 天內，價格變動了 NT$ +0.9144 (+299.01%)，顯示了該代幣在短期內的表現。
將視圖擴展到 60 天，CYS 的變化為 NT$ +0.7626 (+166.65%)，從而更廣泛地了解其表現。
從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ +0.6892 (+129.79%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。
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本分析利用人工智慧模型評估 Cysic 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。
目前 CYS 市場整體情緒偏向：看跌，看漲 45% | 看跌 55%;
|指標維度
|模型結論
|佔比/閾值
|小白解讀
|KDJ
|金叉
|K > D
|短線動能回暖，溫度上升。
|樞紐點
|S1 ≤ 現價＜中樞
|位於 S1‑中樞間
|剛離開中樞，偏中下位置。
|StochRSI
|20‑80
|中性區
|正常節奏，無極端信號。
|MACD
|金叉
|DIF > DEA
|多頭動能抬頭。
|BOLL (20,2)
|中軌 < 價格 ≤ 上軌
|中軌與上軌間
|偏強，但未極端。
|RSI (14)
|中性
|30‑70
|處於正常區間，仍有空間。
|MA 組
|0 買
|0‑20% 賣出
|均線全面下排，短期顯著低於長期。
|EMA 組
|0 買
|0‑20% 賣出
|均線全面下排，短期顯著低於長期。
CYS_USDT在4小時周期運行於1.6155價格位。價格位於S1支撐點1.6071上方，處於中樞1.6535下方的區間內。多空雙方在此狹窄通道內展開博弈，結構呈現震盪整理的特徵。目前價格距離上方中樞阻力位約2.3%，距離下方S1支撐位僅0.5%。市場尚未突破關鍵中樞節點，趨勢方向暫時不明確。 MACD指標錄得金叉信號，短期買盤動能有所積聚。RSI處於中性區域，顯示市場缺乏單邊推力。KDJ與StochRSI數值顯示快慢線存在分層現象，動能分布較為分散。布林帶收口狀態暗示波動率正在收縮，變盤節點即將到來。均線組暫無明確指向，EMA與MA均未形成有效發散。整體動能處於蓄勢階段，多空力量暫時平衡。 近端關鍵支撐位於1.6071，若跌破將測試1.5464（S2）。近端關鍵壓力位於1.6535（中樞），突破後將看向1.7142（R1）。交易者需密切觀察價格在1.6071至1.6535區間內的突破方向。
本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。
在 2040 年，Cysic 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --。
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|時間 (UTC+8)
|類型
|資訊
|02-11 14:20:00
|行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
|02-04 11:04:00
|行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
|02-04 00:48:00
|行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
|02-01 01:12:00
|行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
|01-28 07:44:00
|行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲
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