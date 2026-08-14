PancakeSwap 今日價格

PancakeSwap (CAKE) 今日實時價格為 NT$ 1.414，過去 24 小時內變化了 0.91%。目前 CAKE 兌 TWD 的匯率為 NT$ 1.414 每 CAKE。

PancakeSwap 目前市值在 NT$ 497.53M 排名第 #82，流通供應量為 351.86M CAKE。過去 24 小時內，CAKE 的交易價格在 NT$ 1.406（低點）和 NT$ 1.45（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 1,412.5097205484，而歷史最低價為 NT$ 0.0074096869。

短期表現方面，CAKE 在過去一小時內波動了 -0.08%，過去7 天內波動了 +0.35%。過去一天，總交易量達到 NT$ 492.35K。

PancakeSwap（CAKE）市場資訊

排名 No.82 市值 NT$ 497.53MNT$ 497.53M NT$ 497.53M 成交量（24H） NT$ 492.35KNT$ 492.35K NT$ 492.35K 完全稀釋市值 NT$ 565.60MNT$ 565.60M NT$ 565.60M 流通量 351.86M 351.86M 351.86M 最大供應量 400,000,000 400,000,000 400,000,000 總供應量 364,241,883.4500047 364,241,883.4500047 364,241,883.4500047 流通率 87.96% 市場佔有率 0.02% 所屬公鏈 BSC

PancakeSwap 的目前市值為 NT$ 497.53M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 492.35K。CAKE 的流通量為 351.86M，總供應量是 364241883.4500047，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 565.60M。