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PancakeSwap 目前實時價格為 1.414 TWD。CAKE 市值為 497,534,613.4512649728 TWD。追蹤台灣的 CAKE 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！PancakeSwap 目前實時價格為 1.414 TWD。CAKE 市值為 497,534,613.4512649728 TWD。追蹤台灣的 CAKE 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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PancakeSwap 圖標

PancakeSwap實時價格 (CAKE)

1 CAKE 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$45.20558
NT$45.20558NT$45.20558
-0.91%1D
TWD
PancakeSwap (CAKE) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-14 21:31:30 (UTC+8)

PancakeSwap 今日價格

PancakeSwap (CAKE) 今日實時價格為 NT$ 1.414，過去 24 小時內變化了 0.91%。目前 CAKE 兌 TWD 的匯率為 NT$ 1.414 每 CAKE。

PancakeSwap 目前市值在 NT$ 497.53M 排名第 #82，流通供應量為 351.86M CAKE。過去 24 小時內，CAKE 的交易價格在 NT$ 1.406（低點）和 NT$ 1.45（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 1,412.5097205484，而歷史最低價為 NT$ 0.0074096869

短期表現方面，CAKE 在過去一小時內波動了 -0.08%，過去7 天內波動了 +0.35%。過去一天，總交易量達到 NT$ 492.35K

PancakeSwap（CAKE）市場資訊

No.82

NT$ 497.53M
NT$ 497.53MNT$ 497.53M

NT$ 492.35K
NT$ 492.35KNT$ 492.35K

NT$ 565.60M
NT$ 565.60MNT$ 565.60M

351.86M
351.86M 351.86M

400,000,000
400,000,000 400,000,000

364,241,883.4500047
364,241,883.4500047 364,241,883.4500047

87.96%

0.02%

BSC

PancakeSwap 的目前市值為 NT$ 497.53M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 492.35K。CAKE 的流通量為 351.86M，總供應量是 364241883.4500047，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 565.60M

PancakeSwap 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 1.406
NT$ 1.406NT$ 1.406
24H最低價
NT$ 1.45
NT$ 1.45NT$ 1.45
24H最高價

NT$ 1.406
NT$ 1.406NT$ 1.406

NT$ 1.45
NT$ 1.45NT$ 1.45

NT$ 1,412.5097205484
NT$ 1,412.5097205484NT$ 1,412.5097205484

NT$ 0.0074096869
NT$ 0.0074096869NT$ 0.0074096869

-0.08%

-0.91%

+0.35%

+0.35%

PancakeSwap（CAKE）價格歷史 TWD

跟蹤 PancakeSwap 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ -0.41515-0.91%
30天NT$ -0.01-0.71%
60天NT$ -0.001-0.08%
90天NT$ -0.063-4.27%
PancakeSwap 今日價格變化

今天，CAKE 記錄了 NT$ -0.41515 (-0.91%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

PancakeSwap 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.01 (-0.71%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

PancakeSwap 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，CAKE 的變化為 NT$ -0.001 (-0.08%)，從而更廣泛地了解其表現。

PancakeSwap 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.063 (-4.27%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 PancakeSwap（CAKE）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 PancakeSwap 價格歷史頁面

PancakeSwap 分析

本分析利用人工智慧模型評估 PancakeSwap 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

PancakeSwap 今日市場趨勢：看漲還是看跌？

目前 CAKE 市場整體情緒偏向：看跌，看漲 40% | 看跌 60%;

指標維度模型結論佔比/閾值小白解讀
KDJ死叉K < D短線動能降溫，溫度下降。
樞紐點R1 ＜ 現價 ≤ R2位於 R1‑R2 間高於中樞，但未進極端高價區。
StochRSI< 20超賣區短線跌速過快，注意反彈機會。
MACD死叉DIF < DEA空頭動能抬頭。
BOLL (20,2)中軌 < 價格 ≤ 上軌中軌與上軌間偏強，但未極端。
RSI (14)中性30‑70處於正常區間，仍有空間。
MA 組0 買0‑20% 賣出均線全面下排，短期顯著低於長期。
EMA 組0 買0‑20% 賣出均線全面下排，短期顯著低於長期。

CAKE_USDT在4小時周期內運行於1.4457的中樞軸上方。價格位於R1阻力位1.4513與R2阻力位1.4544之間。樞軸體系顯示價格處於高位震盪區間，多空雙方在樞軸點附近形成短暫平衡，結構上尚未出現明確的方向性突破信號。 MACD指標呈現死叉形態，短期動能向空頭方向傾斜。RSI指標則處於中性區域，買賣力量暫時均衡。MA組與EMA組均未發出買入信號，波動率維持現有水平，快慢指標呈現分層現象，市場缺乏統一的單邊驅動力，動能分布較為分散。 上方最近參考價位為R2的1.4544，該位置距離現價不足0.1%；下方第一支撐位位於S1的1.4426，距離現價約0.8%。更遠處的S2支撐位設在1.437。交易者需密切觀察價格在上述關鍵節點的反應。目前盤面仍處於窄幅整理狀態。

本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。

哪些因素影響 PancakeSwap 的價格？

蛋糕價格受到多項關鍵因素的影響：

1. DEX 交易量——PancakeSwap 使用率越高，CAKE 的需求便會增加。
2. BSC 生態系統的成長——Binance Smart Chain 的採用範圍越廣，對 CAKE 的利好效應就越明顯。
3. 質押獎勵與農場收益的年化收益率——具有吸引力的回報率會推動需求上升。
4. 代幣銷毀與供應機制——通縮措施有助於支撐價格。
5. DeFi 市場情緒——整體去中心化金融趨勢會對 CAKE 產生影響。
6. 其他 DEX 的競爭——競爭平台會影響市場佔有率。
7. Binance Coin (BNB) 的表現——由於與 BSC 的緊密連結，兩者之間存在強烈的相關性。
8. 新功能的推出與合作夥伴關係——平台的發展動向會影響其價值。

為什麼人們想知道 PancakeSwap 今天的價格？

人們希望了解 PancakeSwap (CAKE) 的今日價格，主要有以下幾個關鍵原因：交易決策、投資組合管理、市場分析以及投資時機的把握。CAKE 是幣安智能鏈上備受歡迎的 DeFi 代幣，廣泛用於收益農場與流動性提供。即時價格資訊有助於交易者執行獲利的交易。

PancakeSwap 的價格預測

PancakeSwap（CAKE）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，CAKE 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
PancakeSwap (CAKE) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，PancakeSwap 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 PancakeSwap 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 PancakeSwap 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 CAKE 2026–2027 年價格的預測。

關於 PancakeSwap

PancakeSwap (CAKE) 是一個建立在 Binance Smart Chain (BSC) 上的去中心化交易所 (DEX)。它採用自動化做市商 (AMM) 模型，讓用戶可以直接與流動性池進行交易，而不是與其他用戶交易。除了提供一個交換代幣的平台外，PancakeSwap 還讓用戶可以通過產量耕作和抵押賺取獎勵。CAKE 是 PancakeSwap 的原生實用代幣，用於治理投票，並可以抵押以賺取額外的代幣。CAKE 的供應量並無上限，並且會鑄造新的代幣作為對流動性提供者的獎勵。該平台的設計目標是提供一種快速且價格低廉的以太坊基礎 DEX 的替代方案，利用 BSC 的更低交易費用和更快的區塊時間。

如何在台灣購買和投資 PancakeSwap

準備好開始使用 PancakeSwap 了嗎？在 MEXC 購買 CAKE 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 PancakeSwap 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 PancakeSwap (CAKE) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，PancakeSwap 將立即存入您的錢包。
PancakeSwap (CAKE) 購買教程

PancakeSwap 能做什麼？

擁有 PancakeSwap 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

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    高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。

  • MEXC Launchpool

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    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

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    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

在 MEXC 上以極低的費用進行交易

在 MEXC 上購買 PancakeSwap (CAKE) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
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除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！

什麼是PancakeSwap (CAKE)

PancakeSwap is a BEP20 decentralized trading platform built on the Binance Smart Chain, which uses an automatic market maker mechanism to provide liquidity.

白皮書

PancakeSwap資源

要更深入地瞭解 PancakeSwap，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方PancakeSwap網站
區塊查詢

類別 :

Aptos EcosystemArbitrum EcosystemAutomated Market Maker (AMM)

人們還問：關於PancakeSwap的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-14 21:31:30 (UTC+8)

PancakeSwap（CAKE）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 PancakeSwap 的更多資訊

CAKEUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 CAKE。在 MEXC 上探索 CAKEUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 PancakeSwap (CAKE) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 PancakeSwap 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
CAKE/USDT
NT$45.23755
NT$45.23755NT$45.23755
-0.91%
344.37K (USDT)
CAKE/USDC
NT$45.20558
NT$45.20558NT$45.20558
-0.77%
38.41K (USDT)

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KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.9134261
NT$2.9134261NT$2.9134261

+379.63%

utility token

utility token

UTILITY

NT$0.175835
NT$0.175835NT$0.175835

-6.82%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

NT$0.4741151
NT$0.4741151NT$0.4741151

-23.16%

up

up

UPROBINHOOD

NT$8.986767
NT$8.986767NT$8.986767

+20.85%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

NT$9.2773743
NT$9.2773743NT$9.2773743

+4.27%

漲幅榜

今日加密貨幣上漲榜單

Fusionist

Fusionist

ACE

NT$8.8246791
NT$8.8246791NT$8.8246791

+138.42%

AKEDO

AKEDO

AKE

NT$0.368898633
NT$0.368898633NT$0.368898633

+76.74%

Heima

Heima

HEI

NT$5.0157733
NT$5.0157733NT$5.0157733

+28.25%

Velvet

Velvet

VELVET

NT$30.1384387
NT$30.1384387NT$30.1384387

+33.37%

Humanity

Humanity

H

NT$3.7197095
NT$3.7197095NT$3.7197095

+21.80%

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

CAKE 兌 TWD 計算器

數量

CAKE
CAKE
TWD
TWD

1 CAKE = 45.20558 TWD