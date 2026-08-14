PancakeSwap (CAKE) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-14 21:31:30 (UTC+8)
PancakeSwap 今日價格
PancakeSwap (CAKE) 今日實時價格為 NT$ 1.414，過去 24 小時內變化了 0.91%。目前 CAKE 兌 TWD 的匯率為 NT$ 1.414 每 CAKE。
PancakeSwap 目前市值在 NT$ 497.53M 排名第 #82，流通供應量為 351.86M CAKE。過去 24 小時內，CAKE 的交易價格在 NT$ 1.406（低點）和 NT$ 1.45（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 1,412.5097205484，而歷史最低價為 NT$ 0.0074096869。
短期表現方面，CAKE 在過去一小時內波動了 -0.08%，過去7 天內波動了 +0.35%。過去一天，總交易量達到 NT$ 492.35K。
PancakeSwap（CAKE）市場資訊
NT$ 497.53M
NT$ 497.53MNT$ 497.53M
NT$ 492.35K
NT$ 492.35KNT$ 492.35K
NT$ 565.60M
NT$ 565.60MNT$ 565.60M
400,000,000
400,000,000 400,000,000
364,241,883.4500047
364,241,883.4500047 364,241,883.4500047
PancakeSwap 的目前市值為 NT$ 497.53M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 492.35K。CAKE 的流通量為 351.86M，總供應量是 364241883.4500047，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 565.60M。
PancakeSwap 價格歷史 TWD
24 小時價格變化區間：
NT$ 1.406
NT$ 1.406NT$ 1.406
24H最低價
NT$ 1.406
NT$ 1.406NT$ 1.406
NT$ 1,412.5097205484
NT$ 1,412.5097205484NT$ 1,412.5097205484
NT$ 0.0074096869
NT$ 0.0074096869NT$ 0.0074096869
PancakeSwap（CAKE）價格歷史 TWD
跟蹤 PancakeSwap 當天、30、60 和 90 天的價格變化：
|時間段
|漲跌幅 (TWD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|NT$ -0.41515
|-0.91%
|30天
|NT$ -0.01
|-0.71%
|60天
|NT$ -0.001
|-0.08%
|90天
|NT$ -0.063
|-4.27%
PancakeSwap 今日價格變化
今天，CAKE 記錄了 NT$ -0.41515 (-0.91%) 的變化，反映了其最新的市場活動。
PancakeSwap 30 天價格變化
在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.01 (-0.71%)，顯示了該代幣在短期內的表現。
PancakeSwap 60 天價格變化
將視圖擴展到 60 天，CAKE 的變化為 NT$ -0.001 (-0.08%)，從而更廣泛地了解其表現。
PancakeSwap 90 天價格變化
從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.063 (-4.27%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。
想解鎖 PancakeSwap（CAKE）的全部歷史價格和價格走勢嗎？
立即查看 PancakeSwap 價格歷史頁面
目前 CAKE 市場整體情緒偏向：看跌，看漲 40% | 看跌 60%;
|指標維度
|模型結論
|佔比/閾值
|小白解讀
|KDJ
|死叉
|K < D
|短線動能降溫，溫度下降。
|樞紐點
|R1 ＜ 現價 ≤ R2
|位於 R1‑R2 間
|高於中樞，但未進極端高價區。
|StochRSI
|< 20
|超賣區
|短線跌速過快，注意反彈機會。
|MACD
|死叉
|DIF < DEA
|空頭動能抬頭。
|BOLL (20,2)
|中軌 < 價格 ≤ 上軌
|中軌與上軌間
|偏強，但未極端。
|RSI (14)
|中性
|30‑70
|處於正常區間，仍有空間。
|MA 組
|0 買
|0‑20% 賣出
|均線全面下排，短期顯著低於長期。
|EMA 組
|0 買
|0‑20% 賣出
|均線全面下排，短期顯著低於長期。
CAKE_USDT在4小時周期內運行於1.4457的中樞軸上方。價格位於R1阻力位1.4513與R2阻力位1.4544之間。樞軸體系顯示價格處於高位震盪區間，多空雙方在樞軸點附近形成短暫平衡，結構上尚未出現明確的方向性突破信號。
MACD指標呈現死叉形態，短期動能向空頭方向傾斜。RSI指標則處於中性區域，買賣力量暫時均衡。MA組與EMA組均未發出買入信號，波動率維持現有水平，快慢指標呈現分層現象，市場缺乏統一的單邊驅動力，動能分布較為分散。
上方最近參考價位為R2的1.4544，該位置距離現價不足0.1%；下方第一支撐位位於S1的1.4426，距離現價約0.8%。更遠處的S2支撐位設在1.437。交易者需密切觀察價格在上述關鍵節點的反應。目前盤面仍處於窄幅整理狀態。
本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。
哪些因素影響 PancakeSwap 的價格？
蛋糕價格受到多項關鍵因素的影響：
1. DEX 交易量——PancakeSwap 使用率越高，CAKE 的需求便會增加。
2. BSC 生態系統的成長——Binance Smart Chain 的採用範圍越廣，對 CAKE 的利好效應就越明顯。
3. 質押獎勵與農場收益的年化收益率——具有吸引力的回報率會推動需求上升。
4. 代幣銷毀與供應機制——通縮措施有助於支撐價格。
5. DeFi 市場情緒——整體去中心化金融趨勢會對 CAKE 產生影響。
6. 其他 DEX 的競爭——競爭平台會影響市場佔有率。
7. Binance Coin (BNB) 的表現——由於與 BSC 的緊密連結，兩者之間存在強烈的相關性。
8. 新功能的推出與合作夥伴關係——平台的發展動向會影響其價值。
為什麼人們想知道 PancakeSwap 今天的價格？
人們希望了解 PancakeSwap (CAKE) 的今日價格，主要有以下幾個關鍵原因：交易決策、投資組合管理、市場分析以及投資時機的把握。CAKE 是幣安智能鏈上備受歡迎的 DeFi 代幣，廣泛用於收益農場與流動性提供。即時價格資訊有助於交易者執行獲利的交易。
PancakeSwap 的價格預測
PancakeSwap（CAKE）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，CAKE 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%。PancakeSwap (CAKE) 2040 年價格預測（ 14 年後）
在 2040 年，PancakeSwap 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --。
MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 PancakeSwap 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 PancakeSwap 價格預測
，訪問我們的價格預測頁面，查看 CAKE 2026–2027 年價格的預測。
關於 PancakeSwap
PancakeSwap (CAKE) 是一個建立在 Binance Smart Chain (BSC) 上的去中心化交易所 (DEX)。它採用自動化做市商 (AMM) 模型，讓用戶可以直接與流動性池進行交易，而不是與其他用戶交易。除了提供一個交換代幣的平台外，PancakeSwap 還讓用戶可以通過產量耕作和抵押賺取獎勵。CAKE 是 PancakeSwap 的原生實用代幣，用於治理投票，並可以抵押以賺取額外的代幣。CAKE 的供應量並無上限，並且會鑄造新的代幣作為對流動性提供者的獎勵。該平台的設計目標是提供一種快速且價格低廉的以太坊基礎 DEX 的替代方案，利用 BSC 的更低交易費用和更快的區塊時間。
如何在台灣購買和投資 PancakeSwap
準備好開始使用 PancakeSwap 了嗎？在 MEXC 購買 CAKE 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 PancakeSwap 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 PancakeSwap (CAKE) 購買之旅。
步驟一
註冊帳戶並完成 KYC
在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟三
進入現貨交易
在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四
選擇代幣
MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五
完成購買
輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，PancakeSwap 將立即存入您的錢包。
PancakeSwap 能做什麼？
擁有 PancakeSwap 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。
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在 MEXC 上購買 PancakeSwap (CAKE) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。
什麼是PancakeSwap (CAKE)
PancakeSwap is a BEP20 decentralized trading platform built on the Binance Smart Chain, which uses an automatic market maker mechanism to provide liquidity.
白皮書
CAKE 是 PancakeSwap 的原生代幣，為平台提供多種實用功能。用戶可質押 CAKE 以賺取額外代幣，並透過 veCAKE（投票鎖定型 CAKE）參與治理，veCAKE 同時支援平台收益分潤。代幣的發行計畫已更新，其通縮機制比原始白皮書所述更為強勁。通縮機制由持續進行的代幣焚毀所驅動，焚毀來源包括交易手續費、樂透購買及 IFO 參與，截至目前已焚毀逾 4,000 萬枚 CAKE。PancakeSwap 亦採用國庫費用機制，以支持長期發展。用戶可透過 Farm Booster 系統提升農耕收益，該系統會根據 CAKE 持倉量倍數化獎勵。質押方案提供彈性質押與固定期限兩種選項，最長鎖定期可達 52 週，以獲得更高報酬。
PancakeSwap 採用去中心化團隊架構，開發工作由多位貢獻者共同負責。智能合約的控制權透過多重簽署錢包（multi-signature wallets）進行管理，重大變更須經多重批准方可執行。關鍵合約則透過明確定義的角色進行管理，包括運營者（operators）、注入者（injectors）及金庫地址（treasury addresses），各角色皆具備特定權限與職責。本專案透過公開的 GitHub 儲存庫及定期社群更新維持高度透明度。自原始白皮書發布以來，開發工作已擴展為多個專注於交易、流動性挖礦（farming）及跨鏈開發（cross-chain development）的專項工作流。
PancakeSwap 主要透過智慧合約運作，自動化代幣兌換與流動性提供。與依賴訂單簿（order book）不同，它採用自動做市商（AMM）模型，交易直接對接流動性池（liquidity pools）。不同的功能模組由獨立的智慧合約驅動，包括：主交易合約（用於代幣兌換）、農耕合約（farming contracts，用於收益生成）、彩券合約（lottery contracts，支援遊戲功能）。彩券結果由 Chainlink VRF 提供支援，以進階隨機數生成確保公平性。安全性則由多份經審計的智慧合約，以及時間鎖（timelock）延遲、單筆交易上限等防護機制共同保障。跨鏈能力已透過 LayerZero 及其他協定擴展，使 CAKE 代幣及相關操作可於 BNB Chain、以太坊（Ethereum）與 Aptos 之間橋接。平台亦內建農耕增強器（Farm Booster，bCAKE）系統以倍增農耕獎勵、IFO（Initial Farm Offering）平台支援新代幣發行、永續合約交易（perpetual trading）支援槓桿操作，以及優化的流動性路由（liquidity routing）以提升交易執行效率。
PancakeSwap 是一個去中心化交易所（DEX），支援多條區塊鏈，主力為 BNB Chain 和以太坊。它提供交易、質押與收益耕作（yield farming）功能，讓用戶可直接從自己的錢包兌換加密貨幣。該交易所採用自動做市商（AMM）機制，CAKE 則是其原生代幣，用於支持獎勵機制及平台多項功能。自上線以來，PancakeSwap 已成為交易量最大的 DEX 之一，同時亦推出永續合約交易與跨鏈功能。
PancakeSwap 的路線圖優先擴展跨鏈覆蓋範圍並提升使用者功能。即將展開的工作包括透過 veCAKE 強化治理機制，以及在目前支援的網路之外，進一步拓展跨鏈整合。該平台亦計畫擴大農耕（farming）機會，並持續開發能強化代幣實用性與使用者參與度的功能。規劃中的更新涵蓋彩券系統與 IFO 平台。安全性仍是關鍵重點，持續進行安全審計與系統改善。近期新增的路線圖項目包括：持續開發永續合約交易（perpetual trading）功能、改善跨鏈流動性解決方案，以及推出新的合作夥伴整合。
PancakeSwap資源
要更深入地瞭解 PancakeSwap，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：
人們還問：關於PancakeSwap的其他問題
如果 PancakeSwap 的年增長率為 5%，其估值到 2027 年將達到約 --，到 2030 年將達到 --，到 2035 年將達到 --，到 2040 年將達到 --。這些數據展示了穩定的複合增長情景，但未來實際價格仍取決於市場採用情況、監管進展和宏觀經濟環境。您可在下方查看完整預測表，了解 PancakeSwap 潛在價格及預期投資回報率的逐年分析。
PancakeSwap 今日價格為 NT$ 45.20558。查看我們的價格歷史記錄部分，了解今日、30 天、60 天和 90 天的歷史記錄。
PancakeSwap 仍然是一種交易活躍的加密貨幣，市場參與度和生態系統持續發展。然而，像投資 CAKE 這樣的加密貨幣投資本質上具有波動性，應與您的個人風險承受能力相符。在做出財務決策和投資之前，請務必進行獨立研究 (DYOR) 並考慮市場狀況。
過去 24 小時內，MEXC 上 PancakeSwap 的交易量為 --。
CAKE 的實時價格根據包括 MEXC 在內的主要交易所的全球交易活動實時更新。市場價格會因流動性、交易量和整體市場情緒的變化而持續波動。要查看您首選貨幣的最新 PancakeSwap 價格，請造訪 CAKE 價格頁面了解更多資訊。
CAKE 的價格受多種關鍵因素影響，包括整體市場情緒、交易量、技術發展和用戶採用趨勢。更廣泛的宏觀經濟條件，例如利率變化、流動性週期和監管信號，也在價格變動中發揮着重要作用。
要了解實時市場變化和項目動態，請訪問 MEXC 新聞，獲取最新分析和加密貨幣見解。
以下是 MEXC 上目前按 24 小時交易量排名的熱門代幣。價格和表現將根據實時市場數據持續更新。
BTC
62,790.32
-0.99%
ETH
1,871.89
-0.44%
GOLD(XAUT)
4,367.31
+0.39%
USDC
1.00102
+0.01%
SOL
75.37
-0.37%
MEXC 支持止損和止盈單，以幫助自動管理風險。
1. 前往「現貨」或「合約」交易區，選擇 CAKE/USDT 交易對。
2. 從訂單類型菜單中選擇「止損限價」或「觸發訂單」。
3. 設定觸發價（激活訂單的價位）和執行價（訂單成交的價格）。
4. 確認訂單詳情並提交。
如果 PancakeSwap 的價格走勢與您的持倉方向相反，您的止損單將觸發；而止盈單會在達到您的目標盈利水平時自動執行。
如需詳細示例和教程，請訪問 MEXC 現貨交易指南。
PancakeSwap 的價格今年可能會上漲，具體取決於市場狀況和項目進展。查看 PancakeSwap (CAKE) 的價格預測，了解更深入的分析。
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PancakeSwap（CAKE）重要行業更新
|時間 (UTC+8)
|類型
|資訊
|02-11 14:20:00
|行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
|02-04 11:04:00
|行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
|02-04 00:48:00
|行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
|02-01 01:12:00
|行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
|01-28 07:44:00
|行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲
CAKEUSDT（合約交易）
使用槓桿做多或做空 CAKE。在 MEXC 上探索 CAKEUSDT 合約交易，把握市場波動機會。
NT$45.23755
NT$45.23755NT$45.23755
-0.91%
344.37K (USDT)
NT$45.20558
NT$45.20558NT$45.20558
-0.77%
38.41K (USDT)
免責聲明
加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。
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