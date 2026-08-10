Giá YFSX hôm nay

Giá YFSX (YFSX) theo thời gian thực hôm nay là $ 1,338.46, biến động 1.07% trong 24 giờ qua. Tỷ giá YFSX sang USD là $ 1,338.46 mỗi YFSX.

YFSX hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 26,767,660, với nguồn cung lưu hành 20.00K YFSX. Trong vòng 24 giờ qua, YFSX được giao dịch trong khoảng từ $ 1,307.31 (thấp) đến $ 1,351.51 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 2,087.72, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 527.02.

Về hiệu suất ngắn hạn, YFSX biến động +0.74% trong giờ qua và +5.93% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 268.43.

Thông tin thị trường YFSX (YFSX)

Vốn hóa thị trường $ 26.77M$ 26.77M $ 26.77M Khối lượng (24H) $ 268.43$ 268.43 $ 268.43 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 26.77M$ 26.77M $ 26.77M Nguồn cung lưu thông 20.00K 20.00K 20.00K Tổng cung 19,999.0 19,999.0 19,999.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của YFSX là $ 26.77M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 268.43. Nguồn cung lưu hành của YFSX là 20.00K, với tổng nguồn cung là 19999.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 26.77M.