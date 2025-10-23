Thông tin giá theo USD của YAPE (YAPE)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.00917958 Cao nhất 24H $ 0.01004839 ATH $ 0.087726 Giá thấp nhất $ 0.00917958 Biến động giá (1 giờ) -2.28% Biến động giá (1D) -8.45% Biến động giá (7 ngày) -35.85%

Giá thời gian thực của YAPE (YAPE) là $0.00918562. Trong 24 giờ qua, YAPE được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00917958 và cao nhất là $ 0.01004839, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của YAPE là $ 0.087726, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00917958.

Về hiệu suất ngắn hạn, YAPE đã biến động -2.28% trong 1 giờ qua, -8.45% trong 24 giờ và -35.85% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường YAPE (YAPE)

Vốn hóa thị trường $ 173.25K Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 173.25K Nguồn cung lưu thông 18.85M Tổng cung 18,845,271.61203556

Vốn hoá thị trường hiện tại của YAPE là $ 173.25K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của YAPE là 18.85M, với tổng nguồn cung là 18845271.61203556. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 173.25K.