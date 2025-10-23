Giá Wrapped BESC theo thời gian thực hôm nay là 3.51 USD. Theo dõi cập nhật giá WBESC sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá WBESC dễ dàng ngay trên MEXC.Giá Wrapped BESC theo thời gian thực hôm nay là 3.51 USD. Theo dõi cập nhật giá WBESC sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá WBESC dễ dàng ngay trên MEXC.

Giá Wrapped BESC (WBESC)

Giá theo thời gian thực 1 WBESC sang USD

$3.51
+0.30%1D
Dữ liệu token này được lấy từ bên thứ ba.
Biểu đồ giá Wrapped BESC (WBESC) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 11:02:27 (UTC+8)

Thông tin giá theo USD của Wrapped BESC (WBESC)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
$ 3.41
Thấp nhất 24H
$ 3.52
Cao nhất 24H

$ 3.41
$ 3.52
$ 5.37
$ 2.91
+0.03%

+0.39%

-4.48%

-4.48%

Giá thời gian thực của Wrapped BESC (WBESC) là $3.51. Trong 24 giờ qua, WBESC được giao dịch với mức thấp nhất là $ 3.41 và cao nhất là $ 3.52, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của WBESC là $ 5.37, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 2.91.

Về hiệu suất ngắn hạn, WBESC đã biến động +0.03% trong 1 giờ qua, +0.39% trong 24 giờ và -4.48% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Wrapped BESC (WBESC)

$ 2.96M
--
$ 2.96M
844.03K
844,029.6190760095
Vốn hoá thị trường hiện tại của Wrapped BESC là $ 2.96M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của WBESC là 844.03K, với tổng nguồn cung là 844029.6190760095. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 2.96M.

Lịch sử giá theo USD của Wrapped BESC (WBESC)

Trong hôm nay, biến động giá của Wrapped BESC/USD là $ +0.01378786.
Trong 30 ngày qua, biến động giá của Wrapped BESC/USD là $ -0.8220455100.
Trong 60 ngày qua, biến động giá của Wrapped BESC/USD là $ -0.8049128490.
Trong 90 ngày qua, biến động giá của Wrapped BESC/USD là $ 0.

Thời gianBiến động (USD)Biến động (%)
Hôm nay$ +0.01378786+0.39%
30 ngày$ -0.8220455100-23.42%
60 ngày$ -0.8049128490-22.93%
90 ngày$ 0--

Wrapped BESC (WBESC) là gì

At Besc Crypto, we are dedicated to revolutionizing the way you trade and exchange tokens. Our platform is designed with user experience in mind, ensuring that both novice and experienced traders can navigate the world of cryptocurrency with ease. With a commitment to transparency and security, we strive to provide a reliable environment for all your trading needs.

We are a Usa company registered in the State of New Hampshire. We offer a full Usa licensed centralized exchange, a native token paired with Solana and Liquidity Locked NFT collections.

Builders Edge Services & Construction (BESC LLC) is a trusted leader in the construction industry, delivering high-quality residential and commercial projects. Our team of six full-time professionals brings expertise and dedication to every project, ensuring exceptional results and customer satisfaction.

BESC LLC's innovative approach, combining traditional business with blockchain technology, positions BESC Coin as a unique investment opportunity. With a strong foundation, proven profitability, and a growing ecosystem, BESC Coin is shaping the future of construction and finance.

MEXC là sàn giao dịch tiền mã hoá hàng đầu được tin tưởng bởi hơn 10 triệu người dùng trên toàn thế giới. MEXC nổi tiếng với nhiều lựa chọn token nhất, niêm yết token nhanh nhất và phí giao dịch thấp nhất thị trường. Tham gia MEXC ngay để trải nghiệm thanh khoản hàng đầu và mức phí cạnh tranh nhất thị trường!

Nguồn tham khảo Wrapped BESC (WBESC)

Dự đoán giá Wrapped BESC (USD)

Wrapped BESC (WBESC) sẽ có giá bao nhiêu theo USD vào ngày mai, tuần tới hoặc tháng sau? Tài sản Wrapped BESC (WBESC) của bạn có thể được định giá bao nhiêu vào năm 2025, 2026, 2027, 2028 - hoặc thậm chí trong 10 hay 20 năm tới? Sử dụng công cụ dự đoán giá của chúng tôi để khám phá các dự báo ngắn hạn và dài hạn dành cho Wrapped BESC.

Xem ngay dự đoán giá Wrapped BESC!

Tokenomics của Wrapped BESC (WBESC)

Hiểu rõ tokenomics của Wrapped BESC (WBESC) có thể cung cấp nhận định sâu sắc hơn về giá trị dài hạn và tiềm năng tăng trưởng. Từ cách phân bổ token đến cách quản lý nguồn cung, tokenomics tiết lộ cấu trúc cốt lõi trong nền kinh tế của dự án. Tìm hiểu về tokenomics toàn diện của token WBESC ngay!

Người dùng cũng hỏi: Các câu hỏi khác về Wrapped BESC (WBESC)

Hôm nay giá của Wrapped BESC (WBESC) là bao nhiêu?
Giá WBESC theo thời gian thực bằng USD là 3.51 USD, được cập nhật theo dữ liệu thị trường mới nhất.
Giá hiện tại của WBESC sang USD là bao nhiêu?
Giá hiện tại của WBESC sang USD là $ 3.51. Truy cập Công cụ chuyển đổi MEXC để chuyển đổi token chính xác.
Vốn hoá thị trường của Wrapped BESC là bao nhiêu?
Vốn hoá thị trường của WBESC là $ 2.96M USD. Vốn hoá thị trường = Giá hiện tại × Nguồn cung lưu hành. Chỉ số này thể hiện tổng giá trị thị trường và thứ hạng của token.
Nguồn cung lưu hành của WBESC là bao nhiêu?
Nguồn cung lưu hành của WBESC là 844.03K USD.
Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của WBESC là bao nhiêu?
WBESC đã đạt giá cao nhất mọi thời đại (ATH) là 5.37 USD.
Giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) của WBESC là bao nhiêu?
WBESC từng ghi nhận mức giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là 2.91 USD.
Khối lượng giao dịch của WBESC là bao nhiêu?
Khối lượng giao dịch 24 giờ theo thời gian thực của WBESC là -- USD.
WBESC có tăng giá trong năm nay không?
WBESC có thể tăng giá trong năm nay tùy thuộc vào điều kiện thị trường và tiến độ phát triển của dự án. Truy cập dự đoán giá WBESC để xem phân tích chi tiết hơn.
