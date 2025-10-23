Thông tin giá theo USD của Wrapped BESC (WBESC)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 3.41 Thấp nhất 24H $ 3.52 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 3.41 Cao nhất 24H $ 3.52 ATH $ 5.37 Giá thấp nhất $ 2.91 Biến động giá (1 giờ) +0.03% Biến động giá (1D) +0.39% Biến động giá (7 ngày) -4.48%

Giá thời gian thực của Wrapped BESC (WBESC) là $3.51. Trong 24 giờ qua, WBESC được giao dịch với mức thấp nhất là $ 3.41 và cao nhất là $ 3.52, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của WBESC là $ 5.37, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 2.91.

Về hiệu suất ngắn hạn, WBESC đã biến động +0.03% trong 1 giờ qua, +0.39% trong 24 giờ và -4.48% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Wrapped BESC (WBESC)

Vốn hóa thị trường $ 2.96M Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 2.96M Nguồn cung lưu thông 844.03K Tổng cung 844,029.6190760095

Vốn hoá thị trường hiện tại của Wrapped BESC là $ 2.96M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của WBESC là 844.03K, với tổng nguồn cung là 844029.6190760095. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 2.96M.