Giá USBT Token hôm nay

Giá USBT Token (USBT) theo thời gian thực hôm nay là $ 0.01264428, biến động 0.00% trong 24 giờ qua. Tỷ giá USBT sang USD là $ 0.01264428 mỗi USBT.

USBT Token hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 12,833.95, với nguồn cung lưu hành 1.02M USBT. Trong vòng 24 giờ qua, USBT được giao dịch trong khoảng từ $ 0.0 (thấp) đến $ 0.0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.838873, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.01264302.

Về hiệu suất ngắn hạn, USBT biến động -- trong giờ qua và 0.00% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 744.07.

Thông tin thị trường USBT Token (USBT)

Vốn hóa thị trường $ 12.83K$ 12.83K $ 12.83K Khối lượng (24H) $ 744.07$ 744.07 $ 744.07 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 12.83K$ 12.83K $ 12.83K Nguồn cung lưu thông 1.02M 1.02M 1.02M Tổng cung 1,015,000.0 1,015,000.0 1,015,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của USBT Token là $ 12.83K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 744.07. Nguồn cung lưu hành của USBT là 1.02M, với tổng nguồn cung là 1015000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 12.83K.