Giá UBXS hôm nay

Giá UBXS (UBXS) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.20% trong 24 giờ qua. Tỷ giá UBXS sang USD là $ 0 mỗi UBXS.

UBXS hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 38,357, với nguồn cung lưu hành 82.90M UBXS. Trong vòng 24 giờ qua, UBXS được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.618556, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, UBXS biến động +0.29% trong giờ qua và +4.43% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 1.13.

Thông tin thị trường UBXS (UBXS)

Vốn hóa thị trường $ 38.36K$ 38.36K $ 38.36K Khối lượng (24H) $ 1.13$ 1.13 $ 1.13 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 38.36K$ 38.36K $ 38.36K Nguồn cung lưu thông 82.90M 82.90M 82.90M Tổng cung 82,899,945.585841 82,899,945.585841 82,899,945.585841

Vốn hoá thị trường hiện tại của UBXS là $ 38.36K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 1.13. Nguồn cung lưu hành của UBXS là 82.90M, với tổng nguồn cung là 82899945.585841. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 38.36K.