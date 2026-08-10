Giá TOMI hôm nay

Giá TOMI (TOMI) theo thời gian thực hôm nay là $ 0.0, biến động 45.83% trong 24 giờ qua. Tỷ giá TOMI sang USD là $ 0.0 mỗi TOMI.

TOMI hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 1,087,894, với nguồn cung lưu hành 6,304,745,306,862.73T TOMI. Trong vòng 24 giờ qua, TOMI được giao dịch trong khoảng từ $ 0.0 (thấp) đến $ 0.0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 6.59, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.0.

Về hiệu suất ngắn hạn, TOMI biến động +46.58% trong giờ qua và -27.82% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 248.25.

Thông tin thị trường TOMI (TOMI)

Vốn hóa thị trường $ 1.09M$ 1.09M $ 1.09M Khối lượng (24H) $ 248.25$ 248.25 $ 248.25 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 1.09M$ 1.09M $ 1.09M Nguồn cung lưu thông 6,304,745,306,862.73T 6,304,745,306,862.73T 6,304,745,306,862.73T Tổng cung 6.304745306862731e+24 6.304745306862731e+24 6.304745306862731e+24

Vốn hoá thị trường hiện tại của TOMI là $ 1.09M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 248.25. Nguồn cung lưu hành của TOMI là 6,304,745,306,862.73T, với tổng nguồn cung là 6.304745306862731e+24. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 1.09M.