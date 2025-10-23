Thông tin giá theo USD của Stable Coin (SBC)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.99904 $ 0.99904 $ 0.99904 Thấp nhất 24H $ 1.005 $ 1.005 $ 1.005 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.99904$ 0.99904 $ 0.99904 Cao nhất 24H $ 1.005$ 1.005 $ 1.005 ATH $ 1.005$ 1.005 $ 1.005 Giá thấp nhất $ 0.997994$ 0.997994 $ 0.997994 Biến động giá (1 giờ) +0.00% Biến động giá (1D) +0.01% Biến động giá (7 ngày) +0.01% Biến động giá (7 ngày) +0.01%

Giá thời gian thực của Stable Coin (SBC) là $1. Trong 24 giờ qua, SBC được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.99904 và cao nhất là $ 1.005, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của SBC là $ 1.005, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.997994.

Về hiệu suất ngắn hạn, SBC đã biến động +0.00% trong 1 giờ qua, +0.01% trong 24 giờ và +0.01% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Stable Coin (SBC)

Vốn hóa thị trường $ 2.57M$ 2.57M $ 2.57M Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 2.57M$ 2.57M $ 2.57M Nguồn cung lưu thông 2.57M 2.57M 2.57M Tổng cung 2,567,163.228857 2,567,163.228857 2,567,163.228857

Vốn hoá thị trường hiện tại của Stable Coin là $ 2.57M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của SBC là 2.57M, với tổng nguồn cung là 2567163.228857. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 2.57M.