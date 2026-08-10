Giá Liora hôm nay

Giá Liora (LIORA) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.00% trong 24 giờ qua. Tỷ giá LIORA sang USD là $ 0 mỗi LIORA.

Liora hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 12,270.63, với nguồn cung lưu hành 350.00M LIORA. Trong vòng 24 giờ qua, LIORA được giao dịch trong khoảng từ $ 0.0 (thấp) đến $ 0.0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.281539, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, LIORA biến động -- trong giờ qua và 0.00% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường Liora (LIORA)

Vốn hóa thị trường $ 12.27K$ 12.27K $ 12.27K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 35.06K$ 35.06K $ 35.06K Nguồn cung lưu thông 350.00M 350.00M 350.00M Tổng cung 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Liora là $ 12.27K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của LIORA là 350.00M, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 35.06K.