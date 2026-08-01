Giá Gari Network hôm nay

Giá Gari Network (GARI) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.33% trong 24 giờ qua. Tỷ giá GARI sang USD là $ 0 mỗi GARI.

Gari Network hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 235,531, với nguồn cung lưu hành 660.35M GARI. Trong vòng 24 giờ qua, GARI được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.982499, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, GARI biến động -0.25% trong giờ qua và +1.02% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 1.46K.

Thông tin thị trường Gari Network (GARI)

Vốn hóa thị trường $ 235.53K$ 235.53K $ 235.53K Khối lượng (24H) $ 1.46K$ 1.46K $ 1.46K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 235.53K$ 235.53K $ 235.53K Nguồn cung lưu thông 660.35M 660.35M 660.35M Tổng cung 997,400,772.79 997,400,772.79 997,400,772.79

Vốn hoá thị trường hiện tại của Gari Network là $ 235.53K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 1.46K. Nguồn cung lưu hành của GARI là 660.35M, với tổng nguồn cung là 997400772.79. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 235.53K.