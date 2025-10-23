Thông tin giá theo USD của Digital Gold (GOLD)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.00001927 Cao nhất 24H $ 0.00002612 ATH $ 0.00010403 Giá thấp nhất $ 0.00001583 Biến động giá (1 giờ) -2.46% Biến động giá (1D) -20.41% Biến động giá (7 ngày) +15.16%

Giá thời gian thực của Digital Gold (GOLD) là $0.00002079. Trong 24 giờ qua, GOLD được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00001927 và cao nhất là $ 0.00002612, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của GOLD là $ 0.00010403, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00001583.

Về hiệu suất ngắn hạn, GOLD đã biến động -2.46% trong 1 giờ qua, -20.41% trong 24 giờ và +15.16% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Digital Gold (GOLD)

Vốn hóa thị trường $ 21.36K Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 21.36K Nguồn cung lưu thông 1.00B Tổng cung 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Digital Gold là $ 21.36K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của GOLD là 1.00B, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 21.36K.