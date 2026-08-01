Bây giờ Ballies đáng giá bao nhiêu?

Ballies hiện đang giao dịch ở mức ₫232.84529866253720000, với biến động giá là -3.72% trong 24 giờ qua. Mức giá trực tiếp này cung cấp một cái nhìn tổng quan về hoạt động thị trường theo thời gian thực và tâm lý nhà đầu tư.

Liệu BALL hôm nay tăng hay giảm?

BALL đã thể hiện biến động giá trong 24 giờ qua, phản ánh cách thị trường phản ứng trước những tin tức gần đây, khối lượng giao dịch và các diễn biến trong hệ sinh thái Gaming (GameFi),Cronos Ecosystem,Sports Games.

Hôm nay Ballies phổ biến đến đâu?

Mã token này đã ghi nhận khối lượng giao dịch trong 24 giờ là ₫--, cho thấy có bao nhiêu nhà giao dịch đang tích cực mua hoặc bán BALL.

Điều gì làm cho Ballies khác biệt so với các tài sản tiền điện tử khác?

Là một phần của danh mục Gaming (GameFi),Cronos Ecosystem,Sports Games và được xây dựng trên mạng lưới --, BALL mang đến một tiện ích và vai trò cụ thể trong hệ sinh thái của nó, có thể bao gồm thanh toán, staking, quản trị hoặc các trường hợp sử dụng đặc thù cho ứng dụng.

Có bao nhiêu BALL đang lưu hành trên thị trường?

Có 31365031.179102138 mã token đang lưu hành vào ngày hôm nay, điều này giúp xác định mức độ khan hiếm và giá trị thị trường tổng thể của token.

Giá cao nhất và thấp nhất mọi thời đại của Ballies là bao nhiêu?

Giá cao nhất từng ghi nhận của token (ATH) là ₫2685.436689588420000, trong khi mức thấp nhất (ATL) là ₫124.8789819355420000, cung cấp bối cảnh quan trọng cho các nhà đầu tư dài hạn khi đánh giá các chu kỳ giá.