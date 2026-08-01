Giá BakerySwap hôm nay

Giá BakerySwap (BAKE) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 2.50% trong 24 giờ qua. Tỷ giá BAKE sang USD là $ 0 mỗi BAKE.

BakerySwap hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 219,749, với nguồn cung lưu hành 288.71M BAKE. Trong vòng 24 giờ qua, BAKE được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 8.38, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, BAKE biến động +0.32% trong giờ qua và +9.33% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 721.80.

Thông tin thị trường BakerySwap (BAKE)

Vốn hóa thị trường $ 219.75K$ 219.75K $ 219.75K Khối lượng (24H) $ 721.80$ 721.80 $ 721.80 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 556.81K$ 556.81K $ 556.81K Nguồn cung lưu thông 288.71M 288.71M 288.71M Tổng cung 289,770,082.99041456 289,770,082.99041456 289,770,082.99041456

Vốn hoá thị trường hiện tại của BakerySwap là $ 219.75K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 721.80. Nguồn cung lưu hành của BAKE là 288.71M, với tổng nguồn cung là 289770082.99041456. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 556.81K.