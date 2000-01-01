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โทเค็น กระเป๋าเงิน ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม กระเป๋าเงิน เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Kaspa
Kaspa
KAS
$ 0.025946
-0.61%
+2.22%
+1.68%
$ 726.88M
$ 16.38M
2
Beldex
Beldex
BDX
$ 0.08078
+2.21%
+1.82%
-11.64%
$ 628.50M
$ 17.23M
3
Trust Wallet
Trust Wallet
TWT
$ 0.3955
-0.03%
+0.30%
+3.94%
$ 169.92M
$ 200.74K
4
Telcoin
Telcoin
TEL
$ 0.001449
-0.14%
-2.23%
-3.40%
$ 139.21M
$ 64.25M
5
SafePal
SafePal
SFP
$ 0.2324
-0.72%
-1.85%
-0.89%
$ 116.40M
$ 254.86K
6
Backpack
Backpack
BP
$ 0.3674
-0.03%
-1.27%
-3.68%
$ 91.52M
$ 190.23K
7
EXOD
EXOD
EXOD
$ 7.72
0.00%
-0.00%
+53.48%
$ 80.59M
--
8
Safe Token
Safe Token
SAFE
$ 0.0863
0.00%
-1.60%
-5.58%
$ 64.71M
$ 85.98
9
SPACE ID
SPACE ID
ID
$ 0.02872
-0.14%
-3.36%
+1.74%
$ 40.25M
$ 2.15M
10
UnityWallet Token
UnityWallet Token
UNT
$ 0.059105
-0.23%
+0.00%
+1.30%
$ 38.84M
$ 2.62K
11
TokenPocket Token
TokenPocket Token
TPT
$ 0.00690158
-0.02%
-0.00%
+5.51%
$ 21.97M
$ 2.08K
12
Pundi X
Pundi X
PUNDIX
$ 0.07482
+0.07%
+1.02%
-3.37%
$ 19.40M
$ 736.16K
13
Infinex
Infinex
INX
$ 0.008069
+0.34%
-4.08%
-4.71%
$ 16.03M
$ 11.55M
14
DeGate
DeGate
DG
$ 0.04081359
0.00%
0.00%
-0.67%
$ 15.80M
$ 133.95
15
Islamic Coin
Islamic Coin
ISLM
$ 0.00408718
+2.45%
+0.04%
-0.82%
$ 15.30M
$ 6.16K
16
Coin98
Coin98
C98
$ 0.0144
+0.28%
-0.21%
+1.11%
$ 14.55M
$ 5.07M
17
WalletConnect
WalletConnect
WCT
$ 0.0339
-0.32%
-1.10%
-6.89%
$ 13.62M
$ 1.69M
18
Chrema Coin
Chrema Coin
CRMC
$ 0.2669
-0.04%
-0.15%
+43.00%
$ 13.34M
$ 832.99
19
Octra
Octra
OCT
$ 0.02058519
+0.70%
0.00%
+10.13%
$ 12.87M
$ 4.98K
20
Ambire Wallet
Ambire Wallet
WALLET
$ 0.01295138
-0.34%
0.00%
-4.07%
$ 9.37M
$ 27.29K
21
Vultisig
Vultisig
VULT
$ 0.079531
0.00%
+0.01%
-10.63%
$ 7.95M
$ 4.97K
22
Bitlight Labs
Bitlight Labs
LIGHT
$ 0.1831
+0.27%
+6.79%
+9.65%
$ 7.93M
$ 747.91K
23
Cosanta
Cosanta
COSA
$ 2.5
0.00%
+0.05%
-2.72%
$ 5.06M
$ 48.41K
24
BEST
BEST
BEST
$ 0.00050061
-0.83%
+0.01%
+10.65%
$ 4.27M
$ 2.65K
25
Coinweb
Coinweb
CWEB
$ 0.000581
0.00%
-0.00%
-1.11%
$ 3.94M
$ 67.53
26
CONX
CONX
CONX
$ 0.00390833
+0.15%
-0.00%
-2.08%
$ 3.93M
$ 62.92K
27
Alephium
Alephium
ALPH
$ 0.02747
-0.11%
-1.15%
-27.69%
$ 3.68M
$ 2.37M
28
THAT
THAT
THAT
$ 0.00199553
+0.59%
+0.01%
+1.88%
$ 3.07M
$ 20.99K
29
Rainbow
Rainbow
RNBW
$ 0.01369
+0.37%
+1.41%
-7.87%
$ 2.87M
$ 3.72M
30
Mt Pelerin Shares
Mt Pelerin Shares
MPS
$ 5.73
0.00%
-0.00%
+2.69%
$ 2.86M
$ 5.73
31
Thought
Thought
THT
$ 0.00655096
0.00%
--
0.00%
$ 2.49M
$ 54.91
32
Zypto Token
Zypto Token
ZYPTO
$ 0.00269828
+0.03%
-0.03%
-4.57%
$ 2.41M
$ 6.17K
33
Sologenic
Sologenic
SOLO
$ 0.0125363
0.00%
-0.03%
+1.09%
$ 1.91M
$ 1.68K
34
Rezor
Rezor
RZR
$ 4.177E-5
+0.65%
-1.70%
-5.22%
$ 1.73M
--
35
Holdstation
Holdstation
HOLDSTATION
$ 0.2072
-0.34%
-1.72%
-3.96%
$ 1.63M
$ 13.57K
36
DucatusX
DucatusX
DUCX
$ 0.00566078
-0.20%
0.00%
-3.56%
$ 1.57M
$ 30.10K
37
iMe Lab
iMe Lab
LIME
$ 0.002008
+0.10%
-2.46%
-2.32%
$ 1.53M
$ 5.57M
38
ADAMANT Messenger
ADAMANT Messenger
ADM
$ 0.01321007
+1.53%
+0.15%
+20.65%
$ 1.51M
$ 145.09K
39
0x0
0x0
0X0
$ 0.00156729
+0.10%
-0.01%
-12.79%
$ 1.40M
$ 2.62K
40
Verasity
Verasity
VRA
$ 0.000014316
-5.83%
+28.59%
+48.64%
$ 1.35M
$ 6.99B
41
Ethos
Ethos
ETHOS
$ 0.00061016
+0.06%
--
+0.68%
$ 1.08M
$ 70.17
42
SOLVEX
SOLVEX
SOLVEX
$ 0.0192
0.00%
-0.52%
-3.03%
$ 951.00K
$ 322.74K
43
Vertus
Vertus
VERT
$ 0.0007138
-0.28%
-0.35%
-2.41%
$ 376.21K
$ 26.49M
44
NPRO
NPRO
NPRO
$ 0.20819
-0.27%
-0.02%
-7.22%
$ 374.42K
$ 322.11
45
Nocturn
Nocturn
NOC
$ 0.00034914
0.00%
--
0.00%
$ 349.14K
$ 8.38K
46
THORWallet
THORWallet
TITN
$ 0.00696367
0.00%
-0.00%
-5.57%
$ 295.96K
$ 52.65K
47
Haystack
Haystack
HAY
$ 0.00781037
-0.58%
-0.00%
-16.54%
$ 213.85K
$ 16.24
48
E Money Network
E Money Network
EMYC
$ 0.00076037
0.00%
-0.05%
+0.82%
$ 193.50K
$ 32.65K
49
BankrWallet
BankrWallet
BNKRW
$ 1.15E-6
0.00%
+0.30%
0.00%
$ 114.91K
--
50
Talisman
Talisman
SEEK
$ 0.00947736
0.00%
--
0.00%
$ 85.51K
$ 2.22

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น กระเป๋าเงิน คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น กระเป๋าเงิน เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 72 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $2.32B
โทเค็น กระเป๋าเงิน ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น กระเป๋าเงิน ที่ติดตามบน MEXC นั้น VRA แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 28.59% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น กระเป๋าเงิน กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 72 กระเป๋าเงิน ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น กระเป๋าเงิน ยอดนิยม รวมถึง KAS, BDX, TWT. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ กระเป๋าเงิน คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น กระเป๋าเงิน ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $2.32B ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม กระเป๋าเงิน นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง