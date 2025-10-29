ราคาปัจจุบัน Islamic Coin วันนี้ คือ 0.01785081 USD ติดตามการอัปเดตราคา ISLM เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา ISLM ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Islamic Coin วันนี้ คือ 0.01785081 USD ติดตามการอัปเดตราคา ISLM เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา ISLM ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ราคาปัจจุบัน 1 ISLM เป็น USD

$0.01784879
-0.60%1D
Islamic Coin (ISLM) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:18:22 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Islamic Coin (ISLM) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.0177338
ต่ำสุด 24h
$ 0.01805094
สูงสุด 24h

$ 0.0177338
$ 0.01805094
$ 0.303274
$ 0.01742755
+0.31%

-0.64%

-1.95%

-1.95%

ราคาเรียลไทม์ Islamic Coin (ISLM) คือ $0.01785081 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดISLM ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.0177338 และราคาสูงสุด $ 0.01805094 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ ISLM คือ $ 0.303274 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.01742755

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น ISLM มีการเปลี่ยนแปลง +0.31% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -0.64% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -1.95% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Islamic Coin (ISLM) ข้อมูลการตลาด

$ 38.98M
--
$ 359.02M
2.20B
20,241,084,507.22025
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Islamic Coin คือ $ 38.98M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ ISLM คือ 2.20B โดยมีอุปทานรวมที่ 20241084507.22025 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 359.02M

ประวัติราคา Islamic Coin (ISLM) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Islamic Coin เป็น USD เท่ากับ $ -0.00011658269512419
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Islamic Coin เป็น USD เท่ากับ $ -0.0015943575
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Islamic Coin เป็น USD เท่ากับ $ -0.0018748545
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Islamic Coin เป็น USD เท่ากับ $ -0.007161777661923196

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.00011658269512419-0.64%
30 วัน$ -0.0015943575-8.93%
60 วัน$ -0.0018748545-10.50%
90 วัน$ -0.007161777661923196-28.63%

อะไรคือ Islamic Coin (ISLM)

We are on a mission to onboard over 1.8+ billion Muslims into digital finance without compromising the values and faith. Islamic coin is the native currency of HAQQ, an ethics first, scalable and interoperable blockchain built on Proof-of-Stake with fast finality.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา Islamic Coin (USD)

Islamic Coin (ISLM) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Islamic Coin (ISLM) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Islamic Coin

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Islamic Coin ตอนนี้!

ISLM เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Islamic Coin (ISLM)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Islamic Coin (ISLM) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ ISLMโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Islamic Coin (ISLM)

วันนี้ Islamic Coin (ISLM) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน ISLM เป็นUSD คือ 0.01785081 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน ISLM เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ ISLM เป็น USD คือ $ 0.01785081 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Islamic Coin คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ ISLM คือ $ 38.98M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ ISLM คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ ISLM คือ 2.20B USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ ISLM คือเท่าใด?
ISLM ถึงราคา ATH ที่ 0.303274 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ ISLM คือเท่าไร?
ISLM ถึงราคา ATL ที่ 0.01742755 USD
ปริมาณการเทรดของ ISLM คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ ISLM คือ -- USD
ปีนี้ ISLM จะสูงขึ้นอีกไหม?
ISLM อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา ISLM เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:18:22 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Islamic Coin (ISLM)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

