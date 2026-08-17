CONX ราคา (CONX)
ราคาปัจจุบัน CONX (CONX) วันนี้ $ 0.00390252, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.46% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน CONX เป็น USD คือ $ 0.00390252 ต่อ CONX.
CONX มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 3,928,837 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 1.01B CONX ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CONX เทรดระหว่าง $ 0.00381765 (ต่ำ) กับ $ 0.00411523 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 1.4 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00377565
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น CONX เคลื่อนไหว -0.00% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -3.89% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 69.70K.
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ CONX คือ $ 3.93M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 69.70K อุปทานหมุนเวียนของ CONX คือ 1.01B โดยมีอุปทานรวมที่ 1999879778.1998 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 7.80M
-0.00%
-0.45%
-3.89%
-3.89%
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา CONX เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา CONX เป็น USD เท่ากับ $ -0.0008768950
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา CONX เป็น USD เท่ากับ $ -0.0017666153
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา CONX เป็น USD เท่ากับ $ +0.000000001280024428
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ 0
|-0.45%
|30 วัน
|$ -0.0008768950
|-22.46%
|60 วัน
|$ -0.0017666153
|-45.26%
|90 วัน
|$ +0.000000001280024428
|+0.00%
ในปี 2040 ราคาของ CONX อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --
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CONX (Culture = Connect) เป็นเครือข่ายหลักด้านการเงินวัฒนธรรมรุ่นใหม่ที่เชื่อมโยง Web2 และ Web3 เข้าด้วยกัน โดยเชื่อมโยงวัฒนธรรม การเงิน และเทคโนโลยีเข้าเป็นระบบนิเวศดิจิทัลที่เชื่อถือได้แห่งเดียว ออกแบบมาเพื่อยุคของ AI และสินทรัพย์ที่ถูกแปลงเป็นโทเค็น CONX ผสานสินทรัพย์ในโลกจริง (RWA) สินทรัพย์หลักทรัพย์ (STO) เนื้อหาที่สร้างโดย AI (AIGC) และทรัพย์สินทางปัญญา (IP) เข้าไว้ในสถาปัตยกรรมที่พร้อมปฏิบัติตามข้อกำหนด ซึ่งช่วยให้สถาบัน ผู้สร้างสรรค์ และนักลงทุนสามารถมีส่วนร่วมในเศรษฐกิจดิจิทัลได้อย่างปลอดภัย ผ่านแพลตฟอร์ม CONX Pulse ผู้ใช้สามารถออก ส่งมอบโทเค็น และซื้อขายสินทรัพย์ในโลกจริงได้อย่างโปร่งใสบนบล็อกเชน ในขณะที่ Vault, Origin, Nest และ Arena มอบโครงสร้างพื้นฐานครบวงจรสำหรับการบริหารจัดการสินทรัพย์ดิจิทัล การลงทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา การสร้างสรรค์ด้วย AI และเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนโดยผู้สร้างสรรค์ สร้างขึ้นบนพื้นฐานของความไว้วางใจ ความสามารถในการทำงานร่วมกัน และการกำกับดูแลที่สอดคล้องกับกฎระเบียบ CONX เชื่อมโยง TradFi และ DeFi เข้าด้วยกัน ทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายเงินทุนข้ามพรมแดนและข้ามอุตสาหกรรมได้อย่างราบรื่น จากเนื้อหาสู่เงินทุน—CONX เชื่อมโยงมูลค่าทุกรูปแบบเข้าด้วยกัน CONX Vault กระเป๋าเงินและโซลูชันการจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลที่ปลอดภัย ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถเก็บรักษาและจัดระเบียบสินทรัพย์ของตนภายในระบบนิเวศ CONX ได้อย่างปลอดภัย สร้างขึ้นบนโครงสร้างความปลอดภัยขั้นสูง Vault รองรับการเก็บรักษา การโอนย้าย และการติดตามสินทรัพย์หลายประเภทอย่างน่าเชื่อถือ รวมถึงสินทรัพย์ในโลกจริง (RWA) โทเค็นที่ไม่สามารถเปลี่ยนได้ (NFTs) และโทเค็นดิจิทัล ซึ่งรับประกันความปลอดภัยและความโปร่งใสในการทำธุรกรรมทั้งหมด CONX Origin แพลตฟอร์มการลงทะเบียนและแปลงเป็นโทเค็นของทรัพย์สินทางปัญญา (IP) ที่ช่วยให้ผู้สร้างสรรค์สามารถสร้าง บริหารจัดการ และใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของตนบนบล็อกเชน Origin นำเสนอกรอบการทำงานแบบรวมศูนย์สำหรับการลงทะเบียน การตรวจสอบ และการติดตามมูลค่าของทรัพย์สินทางปัญญา ช่วยให้ผู้สร้างสรรค์สามารถบริหารจัดการกรรมสิทธิ์และรายได้อย่างโปร่งใส พร้อมทั้งควบคุมสิทธิ์ดิจิทัลของตนได้อย่างเต็มที่ CONX Nest แพลตฟอร์มการสร้างสรรค์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนผู้สร้างสรรค์ระดับรองและศิลปินดิจิทัล Nest ผสานและเชื่อมโยงเครื่องมือ AI และแหล่งข้อมูลการสร้างสรรค์หลากหลายประเภท ช่วยให้ผู้ใช้สามารถผลิต ปรับปรุง และขยายผลงานของตนไปสู่สินทรัพย์ดิจิทัลที่อิงจากทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งส่งเสริมนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องภายในระบบนิเวศ CONX CONX Arena แพลตฟอร์มการแข่งขันด้านการสร้างสรรค์ที่ผู้สร้างสรรค์จากหลากหลายสาขาสามารถนำเสนอ ประเมิน และพัฒนาแนวคิดและผลงานของตนได้ ผ่านกระบวนการตรวจสอบและประกาศเกียรติคุณที่เป็นระบบ Arena ส่งเสริมความเป็นเลิศทางสร้างสรรค์และกระชับความผูกพันในชุมชนภายในเศรษฐกิจการสร้างสรรค์ของ CONX CONX Pulse แพลตฟอร์มหลักสำหรับการออกและกระจายสินทรัพย์ในโลกจริง (RWA) ออกแบบมาเพื่อรับประกันความไว้วางใจ ความโปร่งใส และความสามารถในการทำงานร่วมกัน Pulse ช่วยให้ผู้ใช้สามารถออก แลกเปลี่ยน และบริหารจัดการสินทรัพย์ในโลกจริงที่ถูกแปลงเป็นโทเค็นบนบล็อกเชน ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญสำหรับโครงสร้างพื้นฐานการเงินดิจิทัลที่เปิดกว้างและสอดคล้องกับกฎระเบียบ
ราคาตลาดปัจจุบันของ CONX คือเท่าไร?
CONX มีมูลค่าอยู่ที่ ฿0.1260386194352625144000 โดยเพิ่มขึ้นหรือลดลง -0.45% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ซึ่งสะท้อนสถานการณ์ล่าสุดของอุปสงค์และอุปทานในตลาดคริปโตทั่วโลก
CONX มีผู้ถือครองที่ไม่ซ้ำกันจำนวนเท่าไร?
มีผู้ถือครองบนเครือข่าย -- คน ซึ่งแสดงถึงการกระจายตัวและการยอมรับจากชุมชนของ CONX การเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ถือครองมักถือเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงการมีส่วนร่วมที่แข็งแกร่งขึ้นในเครือข่าย หรือความสนใจระยะยาวที่เพิ่มขึ้น
CONX มีความเคลื่อนไหวมากแค่ไหนบนบล็อกเชนของตัวเอง?
ในฐานะโทเค็นบน -- ความเคลื่อนไหวจะได้รับอิทธิพลจากปฏิสัมพันธ์ของกระเป๋าเงิน ค่าธรรมเนียมเครือข่าย พฤติกรรมการ staking และการใช้งานสัญญาอัจฉริยะ หากความเคลื่อนไหวเพิ่มสูงขึ้น อาจสอดคล้องกับปริมาณการซื้อขายที่สูงขึ้น หรือการพัฒนาของระบบนิเวศใหม่ๆ
ปริมาณการหมุนเวียนรวมของ CONX คือเท่าไร?
ปริมาณการหมุนเวียนอยู่ที่ 1006716579.452993 ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อความหายากและการประเมินมูลค่าของโทเค็น การเปลี่ยนแปลงปริมาณการหมุนเวียนอาจเกิดจากการปล่อยเหรียญ การเผาเหรียญ หรือตารางการปลดล็อก
ปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาของ CONX คือเท่าไร?
CONX มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- ในช่วงหนึ่งวันที่ผ่านมา ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเคลื่อนไหวในการซื้อขายและความลึกของสภาพคล่องของสินทรัพย์นี้
CONX มีผลงานเปรียบเทียบกับคู่แข่งในหมวดหมู่ Smart Contract Platform,Gaming (GameFi),NFT,Wallets,Osmosis Ecosystem,Gaming Blockchains,Gaming Platform,Appchains อย่างไร?
เมื่อเทียบกับสินทรัพย์อื่นๆ ในกลุ่ม Smart Contract Platform,Gaming (GameFi),NFT,Wallets,Osmosis Ecosystem,Gaming Blockchains,Gaming Platform,Appchains โมเมนตัมของ CONX จะได้รับอิทธิพลจากทั้งความรู้สึกของตลาด การยอมรับจากนักลงทุน และตัวชี้วัดบนบล็อกเชนที่เชื่อมโยงกับ --
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
|ข้อมูล
|02-11 14:20:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
|02-04 11:04:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
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|02-04 00:48:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
|02-01 01:12:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
|01-28 07:44:00
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