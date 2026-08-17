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ราคาปัจจุบัน CONX วันนี้ คือ 0.00390252 USD มูลค่าตลาด CONX เท่ากับ 3,928,837 USD ติดตามการอัปเดตราคา CONX เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน CONX วันนี้ คือ 0.00390252 USD มูลค่าตลาด CONX เท่ากับ 3,928,837 USD ติดตามการอัปเดตราคา CONX เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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CONX ราคา (CONX)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 CONX เป็น USD

$0.00381877
$0.00381877$0.00381877
-0.02%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
CONX (CONX) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 05:43:14 (UTC+8)

ราคา CONX วันนี้

ราคาปัจจุบัน CONX (CONX) วันนี้ $ 0.00390252, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.46% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน CONX เป็น USD คือ $ 0.00390252 ต่อ CONX.

CONX มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 3,928,837 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 1.01B CONX ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CONX เทรดระหว่าง $ 0.00381765 (ต่ำ) กับ $ 0.00411523 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 1.4 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00377565

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น CONX เคลื่อนไหว -0.00% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -3.89% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 69.70K.

CONX (CONX) ข้อมูลการตลาด

$ 3.93M
$ 3.93M$ 3.93M

$ 69.70K
$ 69.70K$ 69.70K

$ 7.80M
$ 7.80M$ 7.80M

1.01B
1.01B 1.01B

1,999,879,778.1998
1,999,879,778.1998 1,999,879,778.1998

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ CONX คือ $ 3.93M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 69.70K อุปทานหมุนเวียนของ CONX คือ 1.01B โดยมีอุปทานรวมที่ 1999879778.1998 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 7.80M

ประวัติราคา CONX USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00381765
$ 0.00381765$ 0.00381765
ต่ำสุด 24h
$ 0.00411523
$ 0.00411523$ 0.00411523
สูงสุด 24h

$ 0.00381765
$ 0.00381765$ 0.00381765

$ 0.00411523
$ 0.00411523$ 0.00411523

$ 1.4
$ 1.4$ 1.4

$ 0.00377565
$ 0.00377565$ 0.00377565

-0.00%

-0.45%

-3.89%

-3.89%

ประวัติราคา CONX (CONX) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา CONX เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา CONX เป็น USD เท่ากับ $ -0.0008768950
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา CONX เป็น USD เท่ากับ $ -0.0017666153
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา CONX เป็น USD เท่ากับ $ +0.000000001280024428

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-0.45%
30 วัน$ -0.0008768950-22.46%
60 วัน$ -0.0017666153-45.26%
90 วัน$ +0.000000001280024428+0.00%

การคาดการณ์ราคา CONX

การคาดการณ์ราคา CONX (CONX) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ CONX ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา CONX (CONX) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ CONX อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา CONX จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา CONX ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา CONX

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CONX (CONX) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

AppchainsGaming (GameFi)Gaming Blockchains

เกี่ยวกับ CONX

CONX (Culture = Connect) เป็นเครือข่ายหลักด้านการเงินวัฒนธรรมรุ่นใหม่ที่เชื่อมโยง Web2 และ Web3 เข้าด้วยกัน โดยเชื่อมโยงวัฒนธรรม การเงิน และเทคโนโลยีเข้าเป็นระบบนิเวศดิจิทัลที่เชื่อถือได้แห่งเดียว ออกแบบมาเพื่อยุคของ AI และสินทรัพย์ที่ถูกแปลงเป็นโทเค็น CONX ผสานสินทรัพย์ในโลกจริง (RWA) สินทรัพย์หลักทรัพย์ (STO) เนื้อหาที่สร้างโดย AI (AIGC) และทรัพย์สินทางปัญญา (IP) เข้าไว้ในสถาปัตยกรรมที่พร้อมปฏิบัติตามข้อกำหนด ซึ่งช่วยให้สถาบัน ผู้สร้างสรรค์ และนักลงทุนสามารถมีส่วนร่วมในเศรษฐกิจดิจิทัลได้อย่างปลอดภัย ผ่านแพลตฟอร์ม CONX Pulse ผู้ใช้สามารถออก ส่งมอบโทเค็น และซื้อขายสินทรัพย์ในโลกจริงได้อย่างโปร่งใสบนบล็อกเชน ในขณะที่ Vault, Origin, Nest และ Arena มอบโครงสร้างพื้นฐานครบวงจรสำหรับการบริหารจัดการสินทรัพย์ดิจิทัล การลงทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา การสร้างสรรค์ด้วย AI และเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนโดยผู้สร้างสรรค์ สร้างขึ้นบนพื้นฐานของความไว้วางใจ ความสามารถในการทำงานร่วมกัน และการกำกับดูแลที่สอดคล้องกับกฎระเบียบ CONX เชื่อมโยง TradFi และ DeFi เข้าด้วยกัน ทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายเงินทุนข้ามพรมแดนและข้ามอุตสาหกรรมได้อย่างราบรื่น จากเนื้อหาสู่เงินทุน—CONX เชื่อมโยงมูลค่าทุกรูปแบบเข้าด้วยกัน CONX Vault กระเป๋าเงินและโซลูชันการจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลที่ปลอดภัย ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถเก็บรักษาและจัดระเบียบสินทรัพย์ของตนภายในระบบนิเวศ CONX ได้อย่างปลอดภัย สร้างขึ้นบนโครงสร้างความปลอดภัยขั้นสูง Vault รองรับการเก็บรักษา การโอนย้าย และการติดตามสินทรัพย์หลายประเภทอย่างน่าเชื่อถือ รวมถึงสินทรัพย์ในโลกจริง (RWA) โทเค็นที่ไม่สามารถเปลี่ยนได้ (NFTs) และโทเค็นดิจิทัล ซึ่งรับประกันความปลอดภัยและความโปร่งใสในการทำธุรกรรมทั้งหมด CONX Origin แพลตฟอร์มการลงทะเบียนและแปลงเป็นโทเค็นของทรัพย์สินทางปัญญา (IP) ที่ช่วยให้ผู้สร้างสรรค์สามารถสร้าง บริหารจัดการ และใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของตนบนบล็อกเชน Origin นำเสนอกรอบการทำงานแบบรวมศูนย์สำหรับการลงทะเบียน การตรวจสอบ และการติดตามมูลค่าของทรัพย์สินทางปัญญา ช่วยให้ผู้สร้างสรรค์สามารถบริหารจัดการกรรมสิทธิ์และรายได้อย่างโปร่งใส พร้อมทั้งควบคุมสิทธิ์ดิจิทัลของตนได้อย่างเต็มที่ CONX Nest แพลตฟอร์มการสร้างสรรค์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนผู้สร้างสรรค์ระดับรองและศิลปินดิจิทัล Nest ผสานและเชื่อมโยงเครื่องมือ AI และแหล่งข้อมูลการสร้างสรรค์หลากหลายประเภท ช่วยให้ผู้ใช้สามารถผลิต ปรับปรุง และขยายผลงานของตนไปสู่สินทรัพย์ดิจิทัลที่อิงจากทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งส่งเสริมนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องภายในระบบนิเวศ CONX CONX Arena แพลตฟอร์มการแข่งขันด้านการสร้างสรรค์ที่ผู้สร้างสรรค์จากหลากหลายสาขาสามารถนำเสนอ ประเมิน และพัฒนาแนวคิดและผลงานของตนได้ ผ่านกระบวนการตรวจสอบและประกาศเกียรติคุณที่เป็นระบบ Arena ส่งเสริมความเป็นเลิศทางสร้างสรรค์และกระชับความผูกพันในชุมชนภายในเศรษฐกิจการสร้างสรรค์ของ CONX CONX Pulse แพลตฟอร์มหลักสำหรับการออกและกระจายสินทรัพย์ในโลกจริง (RWA) ออกแบบมาเพื่อรับประกันความไว้วางใจ ความโปร่งใส และความสามารถในการทำงานร่วมกัน Pulse ช่วยให้ผู้ใช้สามารถออก แลกเปลี่ยน และบริหารจัดการสินทรัพย์ในโลกจริงที่ถูกแปลงเป็นโทเค็นบนบล็อกเชน ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญสำหรับโครงสร้างพื้นฐานการเงินดิจิทัลที่เปิดกว้างและสอดคล้องกับกฎระเบียบ

ราคาตลาดปัจจุบันของ CONX คือเท่าไร?

CONX มีมูลค่าอยู่ที่ ฿0.1260386194352625144000 โดยเพิ่มขึ้นหรือลดลง -0.45% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ซึ่งสะท้อนสถานการณ์ล่าสุดของอุปสงค์และอุปทานในตลาดคริปโตทั่วโลก

CONX มีผู้ถือครองที่ไม่ซ้ำกันจำนวนเท่าไร?

มีผู้ถือครองบนเครือข่าย -- คน ซึ่งแสดงถึงการกระจายตัวและการยอมรับจากชุมชนของ CONX การเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ถือครองมักถือเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงการมีส่วนร่วมที่แข็งแกร่งขึ้นในเครือข่าย หรือความสนใจระยะยาวที่เพิ่มขึ้น

CONX มีความเคลื่อนไหวมากแค่ไหนบนบล็อกเชนของตัวเอง?

ในฐานะโทเค็นบน -- ความเคลื่อนไหวจะได้รับอิทธิพลจากปฏิสัมพันธ์ของกระเป๋าเงิน ค่าธรรมเนียมเครือข่าย พฤติกรรมการ staking และการใช้งานสัญญาอัจฉริยะ หากความเคลื่อนไหวเพิ่มสูงขึ้น อาจสอดคล้องกับปริมาณการซื้อขายที่สูงขึ้น หรือการพัฒนาของระบบนิเวศใหม่ๆ

ปริมาณการหมุนเวียนรวมของ CONX คือเท่าไร?

ปริมาณการหมุนเวียนอยู่ที่ 1006716579.452993 ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อความหายากและการประเมินมูลค่าของโทเค็น การเปลี่ยนแปลงปริมาณการหมุนเวียนอาจเกิดจากการปล่อยเหรียญ การเผาเหรียญ หรือตารางการปลดล็อก

ปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาของ CONX คือเท่าไร?

CONX มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- ในช่วงหนึ่งวันที่ผ่านมา ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเคลื่อนไหวในการซื้อขายและความลึกของสภาพคล่องของสินทรัพย์นี้

CONX มีผลงานเปรียบเทียบกับคู่แข่งในหมวดหมู่ Smart Contract Platform,Gaming (GameFi),NFT,Wallets,Osmosis Ecosystem,Gaming Blockchains,Gaming Platform,Appchains อย่างไร?

เมื่อเทียบกับสินทรัพย์อื่นๆ ในกลุ่ม Smart Contract Platform,Gaming (GameFi),NFT,Wallets,Osmosis Ecosystem,Gaming Blockchains,Gaming Platform,Appchains โมเมนตัมของ CONX จะได้รับอิทธิพลจากทั้งความรู้สึกของตลาด การยอมรับจากนักลงทุน และตัวชี้วัดบนบล็อกเชนที่เชื่อมโยงกับ --

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ CONX

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 05:43:14 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ CONX (CONX)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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