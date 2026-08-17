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ราคาปัจจุบัน UnityWallet Token วันนี้ คือ 0.059481 USD มูลค่าตลาด UNT เท่ากับ 39,087,009 USD ติดตามการอัปเดตราคา UNT เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน UnityWallet Token วันนี้ คือ 0.059481 USD มูลค่าตลาด UNT เท่ากับ 39,087,009 USD ติดตามการอัปเดตราคา UNT เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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UnityWallet Token ราคา (UNT)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 UNT เป็น USD

$0.059791
$0.059791$0.059791
+0.01%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
UnityWallet Token (UNT) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 13:42:07 (UTC+8)

ราคา UnityWallet Token วันนี้

ราคาปัจจุบัน UnityWallet Token (UNT) วันนี้ $ 0.059481, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.85% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน UNT เป็น USD คือ $ 0.059481 ต่อ UNT.

UnityWallet Token มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 39,087,009 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 657.21M UNT ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา UNT เทรดระหว่าง $ 0.058314 (ต่ำ) กับ $ 0.060104 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.112474 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.04934818

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น UNT เคลื่อนไหว +0.52% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -0.25% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 2.74K.

UnityWallet Token (UNT) ข้อมูลการตลาด

$ 39.09M
$ 39.09M$ 39.09M

$ 2.74K
$ 2.74K$ 2.74K

$ 59.47M
$ 59.47M$ 59.47M

657.21M
657.21M 657.21M

999,999,999.6419488
999,999,999.6419488 999,999,999.6419488

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ UnityWallet Token คือ $ 39.09M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 2.74K อุปทานหมุนเวียนของ UNT คือ 657.21M โดยมีอุปทานรวมที่ 999999999.6419488 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 59.47M

ประวัติราคา UnityWallet Token USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.058314
$ 0.058314$ 0.058314
ต่ำสุด 24h
$ 0.060104
$ 0.060104$ 0.060104
สูงสุด 24h

$ 0.058314
$ 0.058314$ 0.058314

$ 0.060104
$ 0.060104$ 0.060104

$ 0.112474
$ 0.112474$ 0.112474

$ 0.04934818
$ 0.04934818$ 0.04934818

+0.52%

+0.85%

-0.25%

-0.25%

ประวัติราคา UnityWallet Token (UNT) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา UnityWallet Token เป็น USD เท่ากับ $ +0.00050073
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา UnityWallet Token เป็น USD เท่ากับ $ -0.0050868746
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา UnityWallet Token เป็น USD เท่ากับ $ -0.0122580169
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา UnityWallet Token เป็น USD เท่ากับ $ -0.00000039247847357

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.00050073+0.85%
30 วัน$ -0.0050868746-8.55%
60 วัน$ -0.0122580169-20.60%
90 วัน$ -0.00000039247847357-0.00%

การคาดการณ์ราคา UnityWallet Token

การคาดการณ์ราคา UnityWallet Token (UNT) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ UNT ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา UnityWallet Token (UNT) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ UnityWallet Token อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา UnityWallet Token จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา UNT ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา UnityWallet Token

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เกี่ยวกับ UnityWallet Token

ราคาปัจจุบันของ UnityWallet Token คือเท่าไร?

UnityWallet Token (UNT) ซื้อขายอยู่ที่ ฿1.92104156356119882000 โดยสะท้อนถึงการเคลื่อนไหวของราคาที่ 0.84% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลสดนี้รวบรวมราคาจากตลาดแลกเปลี่ยนทั่วโลก เพื่อให้นักเทรดได้รับการประเมินมูลค่าตลาดที่แม่นยำในทุกขณะ

UnityWallet Token มีบทบาทอย่างไรในระบบนิเวศของตน?

ในฐานะสินทรัพย์หลักในเครือข่าย -- และเป็นส่วนหนึ่งของภาค Solana Ecosystem,Wallets UNT มักใช้ขับเคลื่อนฟังก์ชันสำคัญ เช่น การชำระเงิน, การเดิมพัน, การลงคะแนนเสียงเพื่อการกำกับดูแล และแรงจูงใจด้านสภาพคล่อง การออกแบบของมันสามารถส่งผลต่อการทำงานของแอปพลิเคชันหรือสัญญาอัจฉริยะต่างๆ ในระบบนิเวศได้

วันนี้ UNT ถูกซื้อขายอย่างคึกคักแค่ไหน?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา UNT มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- ปริมาณการซื้อขายสูงมักบ่งบอกถึงความสนใจของนักลงทุนที่แข็งแกร่ง สภาพคล่องที่ดีขึ้น และการดำเนินการที่ราบรื่นสำหรับทั้งนักลงทุนรายเล็กและรายใหญ่

จำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนของ UnityWallet Token มีเท่าไร?

วันนี้มีโทเค็นที่หมุนเวียนอยู่ที่ 657214284.6419488 ซึ่งกำหนดจำนวนที่สามารถเข้าถึงได้ในการซื้อขาย จำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนช่วยให้นักลงทุนประเมินความขาดแคลน แนวโน้มเงินเฟ้อ และการกระจายโทเค็นในระยะยาวได้

มูลค่าตามราคาตลาดและอันดับของ UNT คือเท่าไร?

ปัจจุบัน UnityWallet Token ครองอันดับตลาดที่ #503 ด้วยมูลค่าตามราคาตลาดที่ ฿1262382422.69448479898000 ทำให้ติดอยู่ในกลุ่มสินทรัพย์ที่ได้รับการยอมรับในภาคส่วนของตน และช่วยให้นักลงทุนวัดขนาดสัมพัทธ์ของมันได้

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา UnityWallet Token มีผลงานเป็นอย่างไร?

ราคาของมันแสดงการเคลื่อนไหวที่ 0.84% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา การเคลื่อนไหวในระยะสั้นอาจได้รับอิทธิพลจากความเชื่อมั่นในการซื้อขาย การเปลี่ยนแปลงสภาพคล่อง หรือพัฒนาการที่เกี่ยวข้องกับเครือข่าย --

UnityWallet Token เทียบกับสินทรัพย์ที่คล้ายกันในหมวดเดียวกันอย่างไร?

ในกลุ่ม Solana Ecosystem,Wallets UNT แสดงกิจกรรมที่แข่งขันได้ โดยได้รับการสนับสนุนจากระดับการซื้อขายที่แข็งแกร่ง สภาพคล่องสูง และการใช้งานจริงที่ดำเนินอยู่ในระบบนิเวศของมัน

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ UnityWallet Token

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 13:42:07 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ UnityWallet Token (UNT)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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