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ราคาปัจจุบัน TokenPocket Token วันนี้ คือ 0.00691536 USD มูลค่าตลาด TPT เท่ากับ 22,012,563 USD ติดตามการอัปเดตราคา TPT เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน TokenPocket Token วันนี้ คือ 0.00691536 USD มูลค่าตลาด TPT เท่ากับ 22,012,563 USD ติดตามการอัปเดตราคา TPT เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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TokenPocket Token ราคา (TPT)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 TPT เป็น USD

$0.0068752
$0.0068752$0.0068752
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
TokenPocket Token (TPT) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 13:22:10 (UTC+8)

ราคา TokenPocket Token วันนี้

ราคาปัจจุบัน TokenPocket Token (TPT) วันนี้ $ 0.00691536, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.23% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน TPT เป็น USD คือ $ 0.00691536 ต่อ TPT.

TokenPocket Token มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 22,012,563 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 3.18B TPT ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา TPT เทรดระหว่าง $ 0.00685931 (ต่ำ) กับ $ 0.00693767 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.14558 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น TPT เคลื่อนไหว +0.04% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +6.27% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 1.95K.

TokenPocket Token (TPT) ข้อมูลการตลาด

$ 22.01M
$ 22.01M$ 22.01M

$ 1.95K
$ 1.95K$ 1.95K

$ 40.80M
$ 40.80M$ 40.80M

3.18B
3.18B 3.18B

3,183,201,665.4257
3,183,201,665.4257 3,183,201,665.4257

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ TokenPocket Token คือ $ 22.01M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 1.95K อุปทานหมุนเวียนของ TPT คือ 3.18B โดยมีอุปทานรวมที่ 3183201665.4257 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 40.80M

ประวัติราคา TokenPocket Token USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00685931
$ 0.00685931$ 0.00685931
ต่ำสุด 24h
$ 0.00693767
$ 0.00693767$ 0.00693767
สูงสุด 24h

$ 0.00685931
$ 0.00685931$ 0.00685931

$ 0.00693767
$ 0.00693767$ 0.00693767

$ 0.14558
$ 0.14558$ 0.14558

$ 0
$ 0$ 0

+0.04%

-0.23%

+6.27%

+6.27%

ประวัติราคา TokenPocket Token (TPT) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา TokenPocket Token เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา TokenPocket Token เป็น USD เท่ากับ $ +0.0017598298
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา TokenPocket Token เป็น USD เท่ากับ $ +0.0004776425
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา TokenPocket Token เป็น USD เท่ากับ $ +0.000001692434153864

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-0.23%
30 วัน$ +0.0017598298+25.45%
60 วัน$ +0.0004776425+6.91%
90 วัน$ +0.000001692434153864+0.00%

การคาดการณ์ราคา TokenPocket Token

การคาดการณ์ราคา TokenPocket Token (TPT) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ TPT ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา TokenPocket Token (TPT) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ TokenPocket Token อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา TokenPocket Token จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา TPT ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา TokenPocket Token

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TokenPocket Token (TPT) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

BNB Chain EcosystemWallets

เกี่ยวกับ TokenPocket Token

มูลค่าปัจจุบันของ TokenPocket Token วันนี้เป็นเท่าไร?

วันนี้ TokenPocket Token เทรดที่ราคา ฿0.2233434876177026592000 โดยมีการเคลื่อนไหวของราคาอยู่ที่ -0.23% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ราคานี้เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา สะท้อนถึงความรู้สึกของตลาดแบบเรียลไทม์

ตอนนี้ TPT มีความผันผวนมากแค่ไหน?

อัตราความผันผวนใน 24 ชั่วโมงอยู่ที่ --% ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความรวดเร็วในการเคลื่อนไหวของราคาโทเค็น ความผันผวนที่สูงขึ้นอาจสร้างทั้งโอกาสในการเทรดและภัยจากความเสี่ยง ขึ้นอยู่กับสภาพตลาด

วันนี้ TokenPocket Token มีสภาพคล่องอย่างไร?

TokenPocket Token มีคะแนนสภาพคล่องอยู่ที่ --/100 ซึ่งประเมินความลึกของตลาดบนแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนต่างๆ ยิ่งสภาพคล่องสูงขึ้น ก็มักจะทำให้สเปรดแคบลง และการดำเนินการคำสั่งซื้อขายได้ดียิ่งขึ้น

ราคาของ TPT เคยเทรดอยู่ที่ระดับใดบ้างในวันนี้?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ราคาของมันเคยเทรดระหว่าง ฿0.2215332561212986782000 ถึง ฿0.2240640275763961974000 ช่วงราคานี้ช่วยให้นักเทรดสามารถประเมินโซนแนวรับและแนวต้านเพื่อใช้กลยุทธ์ระยะสั้นได้

ปริมาณการซื้อขายของ TPT ในวันนี้เป็นเท่าไร?

ในหนึ่งวันที่ผ่านมา มีการซื้อขายรวมทั้งหมด ฿-- โดยปริมาณการซื้อขายที่พุ่งสูงขึ้นมักจะเกิดขึ้นก่อนการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ของราคาหรือการเปลี่ยนแปลงในความรู้สึกของตลาด

นักลงทุนควรตีความระดับความเสี่ยงของ TokenPocket Token อย่างไร?

ความเสี่ยงถูกกำหนดโดยความผันผวน ความลึกของสภาพคล่อง อันดับในตลาด และการกระจายตัวของอุปทาน ในฐานะสินทรัพย์ประเภท BNB Chain Ecosystem,Wallets ที่สร้างขึ้นบน -- โปรไฟล์ความเสี่ยงของ TPT อาจเปลี่ยนแปลงไปตามการอัปเดตของระบบนิเวศหรือแนวโน้มในอุตสาหกรรม

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ TokenPocket Token

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 13:22:10 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ TokenPocket Token (TPT)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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