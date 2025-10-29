ราคาปัจจุบัน GUSD วันนี้ คือ 0.999758 USD ติดตามการอัปเดตราคา GUSD เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา GUSD ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน GUSD วันนี้ คือ 0.999758 USD ติดตามการอัปเดตราคา GUSD เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา GUSD ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ GUSD

ข้อมูลราคา GUSD

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ GUSD

โทเคโนมิกส์ GUSD

การคาดการณ์ราคา GUSD

Earn

Airdrop+

ข่าว

บล็อก

เรียนรู้

GUSD โลโก้

GUSD ราคา (GUSD)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 GUSD เป็น USD

$0.999163
$0.999163$0.999163
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
GUSD (GUSD) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:15:24 (UTC+8)

ข้อมูลราคา GUSD (GUSD) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.998492
$ 0.998492$ 0.998492
ต่ำสุด 24h
$ 1.0
$ 1.0$ 1.0
สูงสุด 24h

$ 0.998492
$ 0.998492$ 0.998492

$ 1.0
$ 1.0$ 1.0

$ 1.019
$ 1.019$ 1.019

$ 0.98989
$ 0.98989$ 0.98989

+0.02%

+0.03%

+0.19%

+0.19%

ราคาเรียลไทม์ GUSD (GUSD) คือ $0.999758 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดGUSD ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.998492 และราคาสูงสุด $ 1.0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ GUSD คือ $ 1.019 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.98989

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น GUSD มีการเปลี่ยนแปลง +0.02% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +0.03% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +0.19% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

GUSD (GUSD) ข้อมูลการตลาด

$ 149.72M
$ 149.72M$ 149.72M

--
----

$ 319.85M
$ 319.85M$ 319.85M

149.79M
149.79M 149.79M

320,000,000.0
320,000,000.0 320,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ GUSD คือ $ 149.72M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ GUSD คือ 149.79M โดยมีอุปทานรวมที่ 320000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 319.85M

ประวัติราคา GUSD (GUSD) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา GUSD เป็น USD เท่ากับ $ +0.00025442
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา GUSD เป็น USD เท่ากับ $ +0.0002857308
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา GUSD เป็น USD เท่ากับ $ +0.0001799564
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา GUSD เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.00025442+0.03%
30 วัน$ +0.0002857308+0.03%
60 วัน$ +0.0001799564+0.02%
90 วัน$ 0--

อะไรคือ GUSD (GUSD)

GUSD is a flexible, principal-protected investment product that distributes rewards daily. Its returns are sourced from the Gate ecosystem's revenue, tokenized treasuries or other RWA, and stablecoin-backed yield assets—designed to provide relatively stable yields in both bullish and bearish market conditions. Additionally, GUSD is fully tradable and can be used as collateral. You can stake USDT/USDC to mint GUSD as a yield-bearing certificate. It represents the value of your investment but does not confer ownership of the underlying assets. Upon redemption, GUSD will be converted to USDT/USDC at a 1:1 ratio (redemption fees apply). The APR is dynamically adjusted based on the revenues of the Gate ecosystem, tokenized RWA and stablecoins, mirroring returns from real-world instruments such as tokenized US treasury bills.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา GUSD (USD)

GUSD (GUSD) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ GUSD (GUSD) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ GUSD

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา GUSD ตอนนี้!

GUSD เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ GUSD (GUSD)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ GUSD (GUSD) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ GUSDโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ GUSD (GUSD)

วันนี้ GUSD (GUSD) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน GUSD เป็นUSD คือ 0.999758 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน GUSD เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ GUSD เป็น USD คือ $ 0.999758 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ GUSD คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ GUSD คือ $ 149.72M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ GUSD คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ GUSD คือ 149.79M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ GUSD คือเท่าใด?
GUSD ถึงราคา ATH ที่ 1.019 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ GUSD คือเท่าไร?
GUSD ถึงราคา ATL ที่ 0.98989 USD
ปริมาณการเทรดของ GUSD คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ GUSD คือ -- USD
ปีนี้ GUSD จะสูงขึ้นอีกไหม?
GUSD อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา GUSD เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:15:24 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ GUSD (GUSD)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

ฮอต

สกุลเงินดิจิทัลที่กำลังเป็นกระแสในปัจจุบันซึ่งได้รับความสนใจจากตลาดอย่างมาก

Bitcoin โลโก้

Bitcoin

BTC

$115,331.60
$115,331.60$115,331.60

+0.60%

Ethereum โลโก้

Ethereum

ETH

$4,147.46
$4,147.46$4,147.46

+1.23%

PayAI Network โลโก้

PayAI Network

PAYAI

$0.03762
$0.03762$0.03762

-18.99%

Solana โลโก้

Solana

SOL

$201.06
$201.06$201.06

+1.08%

ChainOpera AI โลโก้

ChainOpera AI

COAI

$3.9273
$3.9273$3.9273

+1.81%

วอลุ่มสูงสุด

สกุลเงินดิจิทัลที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุด

Ethereum โลโก้

Ethereum

ETH

$4,147.46
$4,147.46$4,147.46

+1.23%

Bitcoin โลโก้

Bitcoin

BTC

$115,331.60
$115,331.60$115,331.60

+0.60%

Solana โลโก้

Solana

SOL

$201.06
$201.06$201.06

+1.08%

XRP โลโก้

XRP

XRP

$2.6727
$2.6727$2.6727

+1.39%

DOGE โลโก้

DOGE

DOGE

$0.20239
$0.20239$0.20239

+1.31%

เพิ่มใหม่

รายชื่อสกุลเงินดิจิทัลล่าสุดที่สามารถซื้อขายได้

JUICY โลโก้

JUICY

JUICY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Data Ownership โลโก้

Data Ownership

DOP2

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

Novastro โลโก้

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ADLUNAM INC โลโก้

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.008993
$0.008993$0.008993

-10.07%

Piggycell โลโก้

Piggycell

PIGGY

$1.644
$1.644$1.644

+119.20%

เพิ่มขึ้นมากที่สุด

คริปโตปั๊มยอดนิยมวันนี้

DEGENFI โลโก้

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000424
$0.0000000424$0.0000000424

+393.02%

DramaBits โลโก้

DramaBits

DRAMA

$0.009100
$0.009100$0.009100

+264.00%

Ant Token โลโก้

Ant Token

ANTY

$0.00182
$0.00182$0.00182

+82.00%

CELDATA โลโก้

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000000072
$0.0000000000000000072$0.0000000000000000072

+60.00%

HODL โลโก้

HODL

HODL

$0.0121
$0.0121$0.0121

+51.25%