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ราคาปัจจุบัน Unity USD วันนี้ คือ 0,999157 USD มูลค่าตลาด UUSD เท่ากับ 99 918 797 USD ติดตามการอัปเดตราคา UUSD เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Unity USD วันนี้ คือ 0,999157 USD มูลค่าตลาด UUSD เท่ากับ 99 918 797 USD ติดตามการอัปเดตราคา UUSD เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Unity USD ราคา (UUSD)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 UUSD เป็น USD

$0,999134
$0,999134$0,999134
0,00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
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Unity USD (UUSD) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 13:41:52 (UTC+8)

ราคา Unity USD วันนี้

ราคาปัจจุบัน Unity USD (UUSD) วันนี้ $ 0,999157, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0,02% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน UUSD เป็น USD คือ $ 0,999157 ต่อ UUSD.

Unity USD มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 99 918 797 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 100,00M UUSD ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา UUSD เทรดระหว่าง $ 0,998235 (ต่ำ) กับ $ 1,01 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 1,26 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0,840277

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น UUSD เคลื่อนไหว -0,01% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +0,07% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 3,31M.

Unity USD (UUSD) ข้อมูลการตลาด

$ 99,92M
$ 99,92M$ 99,92M

$ 3,31M
$ 3,31M$ 3,31M

$ 99,92M
$ 99,92M$ 99,92M

100,00M
100,00M 100,00M

100 000 000,0
100 000 000,0 100 000 000,0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Unity USD คือ $ 99,92M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 3,31M อุปทานหมุนเวียนของ UUSD คือ 100,00M โดยมีอุปทานรวมที่ 100000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 99,92M

ประวัติราคา Unity USD USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0,998235
$ 0,998235$ 0,998235
ต่ำสุด 24h
$ 1,01
$ 1,01$ 1,01
สูงสุด 24h

$ 0,998235
$ 0,998235$ 0,998235

$ 1,01
$ 1,01$ 1,01

$ 1,26
$ 1,26$ 1,26

$ 0,840277
$ 0,840277$ 0,840277

-0,01%

+0,02%

+0,07%

+0,07%

ประวัติราคา Unity USD (UUSD) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Unity USD เป็น USD เท่ากับ $ +0,00023589
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Unity USD เป็น USD เท่ากับ $ +0,0005044743
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Unity USD เป็น USD เท่ากับ $ +0,0016186343
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Unity USD เป็น USD เท่ากับ $ -0,0000063431241401

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0,00023589+0,02%
30 วัน$ +0,0005044743+0,05%
60 วัน$ +0,0016186343+0,16%
90 วัน$ -0,0000063431241401-0,00%

การคาดการณ์ราคา Unity USD

การคาดการณ์ราคา Unity USD (UUSD) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ UUSD ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0,00%
การคาดการณ์ราคา Unity USD (UUSD) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Unity USD อาจเติบโตได้ถึง 0,00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Unity USD จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา UUSD ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Unity USD

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Unity USD (UUSD) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

BNB Chain EcosystemStablecoinsSynthetic Dollar

เกี่ยวกับ Unity USD

ราคาปัจจุบันของ Unity USD คือเท่าไร?

Unity USD (UUSD) ซื้อขายอยู่ที่ ฿32.26949993314027554000 โดยสะท้อนถึงการเคลื่อนไหวของราคาที่ 0.02% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลสดนี้รวบรวมราคาจากตลาดแลกเปลี่ยนทั่วโลก เพื่อให้นักเทรดได้รับการประเมินมูลค่าตลาดที่แม่นยำในทุกขณะ

Unity USD มีบทบาทอย่างไรในระบบนิเวศของตน?

ในฐานะสินทรัพย์หลักในเครือข่าย -- และเป็นส่วนหนึ่งของภาค Stablecoins,Synthetic Asset,BNB Chain Ecosystem,Synthetic Dollar UUSD มักใช้ขับเคลื่อนฟังก์ชันสำคัญ เช่น การชำระเงิน, การเดิมพัน, การลงคะแนนเสียงเพื่อการกำกับดูแล และแรงจูงใจด้านสภาพคล่อง การออกแบบของมันสามารถส่งผลต่อการทำงานของแอปพลิเคชันหรือสัญญาอัจฉริยะต่างๆ ในระบบนิเวศได้

วันนี้ UUSD ถูกซื้อขายอย่างคึกคักแค่ไหน?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา UUSD มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- ปริมาณการซื้อขายสูงมักบ่งบอกถึงความสนใจของนักลงทุนที่แข็งแกร่ง สภาพคล่องที่ดีขึ้น และการดำเนินการที่ราบรื่นสำหรับทั้งนักลงทุนรายเล็กและรายใหญ่

จำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนของ Unity USD มีเท่าไร?

วันนี้มีโทเค็นที่หมุนเวียนอยู่ที่ 100000000.0 ซึ่งกำหนดจำนวนที่สามารถเข้าถึงได้ในการซื้อขาย จำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนช่วยให้นักลงทุนประเมินความขาดแคลน แนวโน้มเงินเฟ้อ และการกระจายโทเค็นในระยะยาวได้

มูลค่าตามราคาตลาดและอันดับของ UUSD คือเท่าไร?

ปัจจุบัน Unity USD ครองอันดับตลาดที่ #249 ด้วยมูลค่าตามราคาตลาดที่ ฿3227050016.27467631634000 ทำให้ติดอยู่ในกลุ่มสินทรัพย์ที่ได้รับการยอมรับในภาคส่วนของตน และช่วยให้นักลงทุนวัดขนาดสัมพัทธ์ของมันได้

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา Unity USD มีผลงานเป็นอย่างไร?

ราคาของมันแสดงการเคลื่อนไหวที่ 0.02% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา การเคลื่อนไหวในระยะสั้นอาจได้รับอิทธิพลจากความเชื่อมั่นในการซื้อขาย การเปลี่ยนแปลงสภาพคล่อง หรือพัฒนาการที่เกี่ยวข้องกับเครือข่าย --

Unity USD เทียบกับสินทรัพย์ที่คล้ายกันในหมวดเดียวกันอย่างไร?

ในกลุ่ม Stablecoins,Synthetic Asset,BNB Chain Ecosystem,Synthetic Dollar UUSD แสดงกิจกรรมที่แข่งขันได้ โดยได้รับการสนับสนุนจากระดับการซื้อขายที่แข็งแกร่ง สภาพคล่องสูง และการใช้งานจริงที่ดำเนินอยู่ในระบบนิเวศของมัน

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Unity USD

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 13:41:52 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Unity USD (UUSD)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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