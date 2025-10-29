ราคาปัจจุบัน USX วันนี้ คือ 1 USD ติดตามการอัปเดตราคา USX เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา USX ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน USX วันนี้ คือ 1 USD ติดตามการอัปเดตราคา USX เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา USX ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ USX

ข้อมูลราคา USX

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ USX

โทเคโนมิกส์ USX

การคาดการณ์ราคา USX

USX โลโก้

USX ราคา (USX)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 USX เป็น USD

$1.001
$1.001$1.001
0.00%1D
USD
USX (USX) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:40:27 (UTC+8)

ข้อมูลราคา USX (USX) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 1.0
$ 1.0$ 1.0
ต่ำสุด 24h
$ 1.001
$ 1.001$ 1.001
สูงสุด 24h

$ 1.0
$ 1.0$ 1.0

$ 1.001
$ 1.001$ 1.001

$ 1.017
$ 1.017$ 1.017

$ 0.999188
$ 0.999188$ 0.999188

-0.00%

-0.02%

+0.00%

+0.00%

ราคาเรียลไทม์ USX (USX) คือ $1 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดUSX ระหว่างราคาต่ำสุด $ 1.0 และราคาสูงสุด $ 1.001 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ USX คือ $ 1.017 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.999188

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น USX มีการเปลี่ยนแปลง -0.00% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -0.02% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +0.00% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

USX (USX) ข้อมูลการตลาด

$ 212.76M
$ 212.76M$ 212.76M

--
----

$ 212.76M
$ 212.76M$ 212.76M

212.67M
212.67M 212.67M

212,672,122.762897
212,672,122.762897 212,672,122.762897

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ USX คือ $ 212.76M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ USX คือ 212.67M โดยมีอุปทานรวมที่ 212672122.762897 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 212.76M

ประวัติราคา USX (USX) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา USX เป็น USD เท่ากับ $ -0.000232283851428
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา USX เป็น USD เท่ากับ $ +0.0006228000
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา USX เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา USX เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.000232283851428-0.02%
30 วัน$ +0.0006228000+0.06%
60 วัน$ 0--
90 วัน$ 0--

อะไรคือ USX (USX)

USX is a Solana-based stablecoin designed to provide a secure, efficient, and transparent digital dollar for both institutional and retail users. It is created through over-collateralization with leading stablecoins, ensuring that every USX in circulation is backed 1:1 with assets like USDT or USDC. Unlike legacy stablecoins that simply hold reserves, USX is built to integrate directly into the broader DeFi ecosystem, where it acts as a core liquidity layer for trading, lending, and payments. Its purpose is to offer a dollar-pegged asset that can move at the speed and scale of Solana while maintaining reliability for settlements and financial transactions. By combining stability with seamless composability, USX serves as a foundational building block for protocols, payment processors, and institutions seeking trusted dollar liquidity in the crypto economy.

การคาดการณ์ราคา USX (USD)

USX (USX) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ USX (USX) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ USX

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา USX ตอนนี้!

USX เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ USX (USX)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ USX (USX) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ USXโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ USX (USX)

วันนี้ USX (USX) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน USX เป็นUSD คือ 1.0 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน USX เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ USX เป็น USD คือ $ 1.0 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ USX คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ USX คือ $ 212.76M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ USX คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ USX คือ 212.67M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ USX คือเท่าใด?
USX ถึงราคา ATH ที่ 1.017 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ USX คือเท่าไร?
USX ถึงราคา ATL ที่ 0.999188 USD
ปริมาณการเทรดของ USX คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ USX คือ -- USD
ปีนี้ USX จะสูงขึ้นอีกไหม?
USX อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา USX เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
