Cap USD ราคา (CUSD)
-0.17%
-0.08%
-0.27%
-0.27%
ราคาเรียลไทม์ Cap USD (CUSD) คือ $0.999654 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดCUSD ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.995676 และราคาสูงสุด $ 1.004 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ CUSD คือ $ 1.17 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.947752
ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น CUSD มีการเปลี่ยนแปลง -0.17% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -0.08% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -0.27% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Cap USD คือ $ 294.01M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ CUSD คือ 293.65M โดยมีอุปทานรวมที่ 293645156.5397417 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 294.01M
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Cap USD เป็น USD เท่ากับ $ -0.00086536426322
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Cap USD เป็น USD เท่ากับ $ -0.0014834865
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Cap USD เป็น USD เท่ากับ $ +0.0023083010
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Cap USD เป็น USD เท่ากับ $ 0
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ -0.00086536426322
|-0.08%
|30 วัน
|$ -0.0014834865
|-0.14%
|60 วัน
|$ +0.0023083010
|+0.23%
|90 วัน
|$ 0
|--
Cap is a stablecoin protocol that provides credible financial guarantees via two products: the dollar-denominated cUSD and the yield-bearing stcUSD.
cUSD is a digital dollar issued on the Ethereum blockchain that can be used on any network. cUSD's reserve is backed by blue chip stablecoins such as USDC, USDT, pyUSD, BUIDL, and BENJI, i.e. issued by regulated institutions with transparent attestations. It is 1:1 redeemable for any of the available reserve assets.
stcUSD is a savings product issued by staking cUSD. Any cUSD holder has open access to stcUSD. Yield is generated via an autonomous layer of operators, who self-select in and out based on the current hurdle rate of the protocol. The risk of yield generation is covered, meaning users have full downside protection that is verifiable by code.
