ราคาปัจจุบัน Cap USD วันนี้ คือ 0.999654 USD ติดตามการอัปเดตราคา CUSD เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา CUSD ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ CUSD

ข้อมูลราคา CUSD

เอกสารไวท์เปเปอร์ CUSD

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ CUSD

โทเคโนมิกส์ CUSD

การคาดการณ์ราคา CUSD

Cap USD โลโก้

Cap USD ราคา (CUSD)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 CUSD เป็น USD

$0.999654
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Cap USD (CUSD) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:04:21 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Cap USD (CUSD) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.995676
ต่ำสุด 24h
$ 1.004
สูงสุด 24h

$ 0.995676
$ 1.004
$ 1.17
$ 0.947752
-0.17%

-0.08%

-0.27%

-0.27%

ราคาเรียลไทม์ Cap USD (CUSD) คือ $0.999654 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดCUSD ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.995676 และราคาสูงสุด $ 1.004 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ CUSD คือ $ 1.17 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.947752

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น CUSD มีการเปลี่ยนแปลง -0.17% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -0.08% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -0.27% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Cap USD (CUSD) ข้อมูลการตลาด

$ 294.01M
--
$ 294.01M
293.65M
293,645,156.5397417
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Cap USD คือ $ 294.01M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ CUSD คือ 293.65M โดยมีอุปทานรวมที่ 293645156.5397417 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 294.01M

ประวัติราคา Cap USD (CUSD) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Cap USD เป็น USD เท่ากับ $ -0.00086536426322
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Cap USD เป็น USD เท่ากับ $ -0.0014834865
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Cap USD เป็น USD เท่ากับ $ +0.0023083010
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Cap USD เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.00086536426322-0.08%
30 วัน$ -0.0014834865-0.14%
60 วัน$ +0.0023083010+0.23%
90 วัน$ 0--

อะไรคือ Cap USD (CUSD)

Cap is a stablecoin protocol that provides credible financial guarantees via two products: the dollar-denominated cUSD and the yield-bearing stcUSD.

cUSD is a digital dollar issued on the Ethereum blockchain that can be used on any network. cUSD's reserve is backed by blue chip stablecoins such as USDC, USDT, pyUSD, BUIDL, and BENJI, i.e. issued by regulated institutions with transparent attestations. It is 1:1 redeemable for any of the available reserve assets.

stcUSD is a savings product issued by staking cUSD. Any cUSD holder has open access to stcUSD. Yield is generated via an autonomous layer of operators, who self-select in and out based on the current hurdle rate of the protocol. The risk of yield generation is covered, meaning users have full downside protection that is verifiable by code.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา Cap USD (USD)

Cap USD (CUSD) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Cap USD (CUSD) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Cap USD

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Cap USD ตอนนี้!

CUSD เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Cap USD (CUSD)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Cap USD (CUSD) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ CUSDโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Cap USD (CUSD)

วันนี้ Cap USD (CUSD) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน CUSD เป็นUSD คือ 0.999654 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน CUSD เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ CUSD เป็น USD คือ $ 0.999654 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Cap USD คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ CUSD คือ $ 294.01M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ CUSD คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ CUSD คือ 293.65M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ CUSD คือเท่าใด?
CUSD ถึงราคา ATH ที่ 1.17 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ CUSD คือเท่าไร?
CUSD ถึงราคา ATL ที่ 0.947752 USD
ปริมาณการเทรดของ CUSD คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ CUSD คือ -- USD
ปีนี้ CUSD จะสูงขึ้นอีกไหม?
CUSD อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา CUSD เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

