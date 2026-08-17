ซื้อคริปโตตลาดสปอตฟิวเจอร์สSNDKEarnศูนย์กิจกรรมศูนย์รางวัล
เพิ่มเติม
$1,000,000 TradFi Gala
ลงทะเบียน
ราคาปัจจุบัน Tori trUSD วันนี้ คือ 0.999404 USD มูลค่าตลาด TRUSD เท่ากับ 64,127,499 USD ติดตามการอัปเดตราคา TRUSD เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Tori trUSD วันนี้ คือ 0.999404 USD มูลค่าตลาด TRUSD เท่ากับ 64,127,499 USD ติดตามการอัปเดตราคา TRUSD เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ TRUSD

ข้อมูลราคา TRUSD

TRUSD คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ TRUSD

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ TRUSD

โทเคโนมิกส์ TRUSD

การคาดการณ์ราคา TRUSD

Earn

Airdrop+

ข่าว

บล็อก

เรียนรู้

Tori trUSD โลโก้

Tori trUSD ราคา (TRUSD)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 TRUSD เป็น USD

$0.999311
$0.999311$0.999311
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Tori trUSD (TRUSD) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 13:25:31 (UTC+8)

ราคา Tori trUSD วันนี้

ราคาปัจจุบัน Tori trUSD (TRUSD) วันนี้ $ 0.999404, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.03% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน TRUSD เป็น USD คือ $ 0.999404 ต่อ TRUSD.

Tori trUSD มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 64,127,499 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 64.16M TRUSD ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา TRUSD เทรดระหว่าง $ 0.999256 (ต่ำ) กับ $ 0.999741 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 1.001 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.998868

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น TRUSD เคลื่อนไหว +0.00% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -0.00% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 430.02K.

Tori trUSD (TRUSD) ข้อมูลการตลาด

$ 64.13M
$ 64.13M$ 64.13M

$ 430.02K
$ 430.02K$ 430.02K

$ 64.13M
$ 64.13M$ 64.13M

64.16M
64.16M 64.16M

64,163,611.35448858
64,163,611.35448858 64,163,611.35448858

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Tori trUSD คือ $ 64.13M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 430.02K อุปทานหมุนเวียนของ TRUSD คือ 64.16M โดยมีอุปทานรวมที่ 64163611.35448858 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 64.13M

ประวัติราคา Tori trUSD USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.999256
$ 0.999256$ 0.999256
ต่ำสุด 24h
$ 0.999741
$ 0.999741$ 0.999741
สูงสุด 24h

$ 0.999256
$ 0.999256$ 0.999256

$ 0.999741
$ 0.999741$ 0.999741

$ 1.001
$ 1.001$ 1.001

$ 0.998868
$ 0.998868$ 0.998868

+0.00%

-0.03%

-0.00%

-0.00%

ประวัติราคา Tori trUSD (TRUSD) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Tori trUSD เป็น USD เท่ากับ $ -0.000307274149386694
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Tori trUSD เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Tori trUSD เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Tori trUSD เป็น USD เท่ากับ $ -0.0000313842194504

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.000307274149386694-0.03%
30 วัน$ 0--
60 วัน$ 0--
90 วัน$ -0.0000313842194504-0.00%

การคาดการณ์ราคา Tori trUSD

การคาดการณ์ราคา Tori trUSD (TRUSD) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ TRUSD ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Tori trUSD (TRUSD) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Tori trUSD อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Tori trUSD จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา TRUSD ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Tori trUSD

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

เกี่ยวกับ Tori trUSD

ปัจจุบัน Tori trUSD มีมูลค่าเท่าไร?

ขณะนี้ Tori trUSD ซื้อขายอยู่ที่ ฿32.27747722448036088000 โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ -0.03% ราคาสดนี้แสดงภาพรวมของกิจกรรมตลาดและทัศนคติของนักลงทุนแบบเรียลไทม์

วันนี้ TRUSD จะขึ้นหรือลง?

TRUSD มีการเปลี่ยนแปลงราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ซึ่งสะท้อนถึงการตอบสนองของตลาดต่อข่าวสารล่าสุด ปริมาณการซื้อขาย และพัฒนาการต่างๆ ในระบบนิเวศของ Stablecoins,USD Stablecoin,Ethereum Ecosystem,Synthetic Dollar

วันนี้ Tori trUSD ได้รับความนิยมมากแค่ไหน?

โทเค็นดังกล่าวมีปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ ฿-- ซึ่งบ่งบอกถึงจำนวนผู้ซื้อขายที่กำลังซื้อหรือขาย TRUSD อย่างแข็งขัน

อะไรทำให้ Tori trUSD แตกต่างจากสินทรัพย์คริปโตอื่นๆ?

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของหมวดหมู่ Stablecoins,USD Stablecoin,Ethereum Ecosystem,Synthetic Dollar และสร้างขึ้นบนเครือข่าย -- TRUSD มีประโยชน์ใช้สอยและบทบาทเฉพาะภายในระบบนิเวศของตน ซึ่งอาจรวมถึงการชำระเงิน การเดิมพัน การกำกับดูแล หรือกรณีการใช้งานเฉพาะตามแอปพลิเคชัน

มี TRUSD อยู่ในตลาดมากแค่ไหน?

ขณะนี้มีโทเค็น 64163611.35448858 ที่หมุนเวียนอยู่ในตลาด ซึ่งช่วยกำหนดความหายากและความมูลค่าโดยรวมของโทเค็น

ราคาสูงสุดและต่ำสุดตลอดกาลของ Tori trUSD คือเท่าไร?

ราคาสูงสุดที่เคยบันทึกไว้ (ATH) ของโทเค็นนี้คือ ฿32.32902279929322000 ส่วนจุดต่ำสุด (ATL) คือ ฿32.26016617930511496000 ซึ่งให้บริบทสำคัญสำหรับนักลงทุนระยะยาวในการประเมินวัฏจักรราคา

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Tori trUSD

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 13:25:31 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Tori trUSD (TRUSD)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Tori trUSD

สกุลเงินดิจิทัลอื่นๆ ให้สำรวจ

สกุลเงินดิจิทัลชั้นนำพร้อมข้อมูลตลาดบน MEXC

ฮอต

สกุลเงินดิจิทัลที่กำลังเป็นกระแสในปัจจุบันซึ่งได้รับความสนใจจากตลาดอย่างมาก

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Solana

Solana

SOL
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

เพิ่มใหม่

รายชื่อสกุลเงินดิจิทัลล่าสุดที่สามารถซื้อขายได้

Optiview

Optiview

OV

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Bull Coming

Bull Coming

牛来

$0.039430
$0.039430$0.039430

+137.54%

KiiChain

KiiChain

KII

$0.06708
$0.06708$0.06708

-5.76%

utility token

utility token

UTILITY

$0.001730
$0.001730$0.001730

-28.65%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

$0.008191
$0.008191$0.008191

-6.70%

เพิ่มขึ้นมากที่สุด

คริปโตปั๊มยอดนิยมวันนี้

Bull Coming

Bull Coming

牛来

$0.039430
$0.039430$0.039430

+137.54%

ShotsAI

ShotsAI

SHOT

$0.0002872
$0.0002872$0.0002872

+90.19%

xPayLink

xPayLink

XPLK

$0.01178
$0.01178$0.01178

+68.04%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

$1.0293
$1.0293$1.0293

+35.43%

Tutorial

Tutorial

TUT

$0.044811
$0.044811$0.044811

+39.67%

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

Hawkish Feds vs. Surging ETFs

Hawkish Feds vs. Surging ETFsHawkish Feds vs. Surging ETFs

$172M ETF inflows before NFP: Signal or trap?